Для включения в проект повестки дня комитетом по экономической политике был представлен важный в условиях санкционного давления на Российскую Федерацию региональный проект закона «О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Ингушетия «О налоговой ставке для отдельных категорий налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения на территории Республики Ингушетия».

По словам руководителя комитета Ибрагима Бокова, он разработан в соответствии с Указом Президента РФ от 16 марта 2022 г. № 121 «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации».

В соответствии с Налоговым кодексом и законами субъектов РФ, если объектом налогообложения являются доходы, то могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 процентов в зависимости от категории налогоплательщиков.

После неоднократных совещаний по вопросу снижения налоговой ставки с участием представителей республиканских органов исполнительной власти и общественных организаций в сфере малого и среднего предпринимательства, социологических опросов было принято решение о целесообразности снижения процентной ставки.

Таким образом, предусматривается установление налоговой ставки в размере 2% для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, выбравших в качестве налогообложения «Доходы».

Кроме того, на пленарном заседании народным избранникам предстоит рассмотреть законопроекты, регулирующие законодательство в сфере образования, пожарной безопасности, местного самоуправления, аграрной политики, патриотического воспитания, государственного строительства и деятельности мировых судей региона.

В их числе законопроекты «О внесении изменений в закон региона «О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Ингушетия «О налоге на имущество организаций», «О внесении изменения в статью 14 Закона Республики Ингушетия «Об инвестиционной деятельности в Республике Ингушетия».

Также запланировано заслушивание доклада уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ингушетии о результатах деятельности за 2021 год.

В рамках совещания был принят примерный план и распорядок работы депутатов Народного собрания седьмого созыва в период осенней сессии 2022 года.