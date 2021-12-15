Поддержав предложенную Тумгоевым повестку дня, депутаты проинформировали о текущей работе и законопроектах, поступивших в профильные комитеты.

По проекту закона «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в Республике Ингушетия» проинформировал председатель комитета по экономической политике Ибрагим Боков. Депутат пояснил, что законопроект внесен региональным правительством для дополнительного государственного контроля транспорта при перевозке пассажиров и багажа.

Об изменениях, вносимых в закон «Об экологической экспертизе в Республике Ингушетия», доложил председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Магомет Парчиев.

Включив законопроекты в проект повестки пленарного заседания Народного собрания, депутаты обсудили законодательные инициативы Президента РФ, ФС РФ, Правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ, поступившие в парламент.

Далее члены совета затронули вопрос, обсуждавшийся в сети, о якобы некачественной еде, которую подавали в школах с. п. Экажево. Зампред комитета по образованию Батыр Хамхоев проинформировал о том, что вице-спикером Азой Хашиевой был сделан депутатский запрос. Кроме того, была проведена прокурорская проверка, по итогам которой грубых нарушений не выявлено. По словам депутата, были незначительные нарекания, по которым выписаны административные штрафы.

В связи с этим спикер призвал депутатов изучить вопросы организации учебного процесса и горячего питания в школах, расположенных по их месту жительства.

«Обсуждаемый вопрос касается каждого из нас. У всех есть дети, внуки, наша обязанность создать достойные условия для получения нашими детьми хорошего образования. Партия «Единая Россия» предлагает и успешно реализует комплексное развитие сферы образования, что позволяет повысить качество образования. Уверен, что общими усилиями мы сможем достичь намеченных результатов», — подчеркнул он.

Кроме того, Магомет Тумгоев заострил внимание парламентариев на прошедшем приеме граждан. Было отмечено, что преобладающее большинство обратившихся в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева это действительно нуждающиеся люди, находящиеся в сложной жизненной ситуации.

«Ни одно из обращений не должно быть оставлено без внимания. Вся наша депутатская деятельность должна быть направлена на благо жителей республики. Необходимо оказывать возможное содействие в решении вопросов граждан, в случае, когда обращение не может быть решено положительно, необходимо дать по нему юридическую консультацию. Надо оправдывать доверие своих избирателей. В этом состоит основная часть работы народного избранника», — заключил Тумгоев.

Как сообщала ранее пресс-служба республиканской прокуратуры, в ходе проверки надзорного ведомства в трех образовательных учреждениях сельского поселения Экажево выявлены нарушения в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов. Прокуратура установила, что питание в школьных столовых не соответствует действующим нормам СанПиН.

В ведомстве заявили, что положения об организации питания в образовательном учреждении в отдельных образовательных учреждениях приняты в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08, которые утратили силу в связи с изданием СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Тем самым нормы положений трех школ в Экажево не соответствуют действующим нормам СанПиН.

По результатам проверки в отношении всех трех директоров общеобразовательных учреждений возбуждены административные дела по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.