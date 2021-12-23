Парламентарии утвердили примерный план работы законодательного органа седьмого созыва в период весенней сессии 2022 года. В ходе обсуждения спикер отметил, что работа народных избранников не должна ограничиваться мероприятиями, указанными в плане.

«Прошу депутатов усилить работу в общественно-политической жизни республики. Мы должны знать и понимать проблемы и чаяния своих избирателей. Комитетам необходимо уделять особое внимание ходу реализации майских указов Президента РФ, национальных проектов, исполнению бюджета. Необходимо заслушивать ежеквартально информацию министра финансов республики по бюджету, проводить круглые столы, приглашать экспертов», — заявил Тумгоев.

Также на совете обсуждалась ситуация, сложившаяся на швейной фабрике в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, где предприятию требуются рабочие по пошиву одежды. Однако при наличии организованной логистики развоза рабочих по домам, бесплатного обеда в столовой и фиксированного оклада компания не может найти в республике желающих на данные вакансии.

Швейное объединение на 800 работниц в промышленной зоне ингушского села Али-Юрт ввели в эксплуатацию в середине апреля 2017 года. На его возведение и запуск затрачено около 600 млн рублей федеральных средств, выделенных региону по ФЦП «Социально-экономическое развитие Ингушетии на 2010-2016 годы». При выходе на полную мощность региональные власти планировали изготавливать до 1,6 млн изделий в год. На фабрике предполагалось шить банные халаты, утепленные куртки, женские платья, спецодежду для разных организаций. Из-за отсутствия заказов и финансовых проблем предприятие быстро закрыли, а инвестора, готового вложить свои средства в предприятие, долго не могли найти.

В минувшем году инвестор ООО «4БРА» на открытом аукционе по договору купли-продажи госимущества приобрел швейную фабрику. Набран и обучен турецкими специалистами персонал, на собственные средства закуплено недостающее оборудование. При выходе на полную проектную мощность планируется создание 1,5 тыс. рабочих мест, которые будут отведены исключительно местному населению.

По данным комитета по делам молодежи, на швейную фабрику трудоустроят более 400 студентов и незанятой молодежи.

Свое намерение о взаимодействии в этом вопросе глава Коммолодежи Анзор Мархиев и замгендиректора ООО «4БРА» закрепили письменным соглашением.

Новые владельцы с 2017 года простаивавшего предприятия и реанимированного по инициативе Главы региона Махмуд-Али Калиматова со своей стороны обеспечат студентам стабильную зарплату. Кроме того, «новобранцы» могут рассчитывать на бесплатный проезд и питание.

Заявки от желающих пройти обучение и трудоустроиться на предприятие будет принимать республиканское отделение Российских студенческие отрядов.

Члены совета включили в проект повестки пленарного заседания Народного собрания законопроекты, касающиеся статуса депутата регионального парламента, организации обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи в регионе, градостроительной деятельности, объектов культурного наследия, животного мира, производства органической продукции, экологической экспертизы на территории Ингушетии.

Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчханов представил проект постановления парламента «О создании антинаркотической комиссии при Народном собрании Республики Ингушетия».

Кроме того, депутаты обсудили законодательные инициативы Президента РФ, ФС РФ, правительства РФ и законодательных собраний субъектов РФ, поступившие в парламент.

В работе заседания приняли участие руководители комитетов и фракций парламента, представители администрации Главы и правительства, прокуратуры, Минюста республики.