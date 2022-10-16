«Парламентарии не остались в стороне, приняв активное участие в освоении военного дела вместе с мобилизованными и добровольцами. Под надзором опытных инструкторов депутаты освежили знакомые навыки стрельбы, технику ведения боя, приемы оказания первой помощи и другое», — сказал собеседник издания.

По его словам, спикер парламента Магомет Тумгоев отметил, что мужчина должен уметь защищать Родину и семью в любом возрасте.

«Сегодня коллеги вспоминали навыки владения оружием и тактическую подготовку. Нам трудно сравниться с молодыми героями, защищающими нашу страну от фашистского режима Украины и преступного влияния Запада, однако наша воля к справедливости крепка и в случае необходимости мы готовы поддержать наших сыновей в зоне проведения СВО», — подчеркнул председатель Народного собрания.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона, из республики после спецподготовки вместе с жителями Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Краснодарского края в зону СВО отправили вторую группу мобилизованных.

В администрации отметили, что бойцы обеспечены всем необходимым обмундированием.

Напомним, на днях зале Славы администрации Главы и правительства республики состоялось вручение государственных наград сотрудникам СОБР «Эрзи» Управления Росгвардии по Ингушетии, проявившим мужество и отвагу при исполнении служебного долга.

В рамках торжественного мероприятия руководитель региона Махмуд-Али Калиматов и командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Захаров вручили ребятам 3 ордена Мужества и 10 медалей «За отвагу».

Глава приветствовал всех участников и подчеркнул, что, неся службу на наиболее напряженных участках, сотрудники регионального управления Росгвардии выполнили сложнейшие задачи, поставленные перед войсками, а достижения их по достоинству оценены решением Президента России.

«Росгвардейцы вносят сегодня в летопись воинской славы России примеры беззаветного служения своему Отечеству. Военнослужащие и сотрудники из Ингушетии и других регионов СКФО с первых месяцев спецоперации проявляют высокий уровень физической и военной подготовки. Вручая эти государственные награды, я испытываю огромную гордость за ваше мужество и доблесть. Гордость за то, что наша страна никогда не оскудеет на настоящих защитников», — добавил Калиматов.

Также Глава республики напомнил, что жители Ингушетии в настоящее время от всего сердца оказывают моральную и материальную помощь семьям защитников нашего государства.

Сергей Захаров отметил храбрость и профессионализм отмеченных наградами. По его словам, цель их была трудной, а подвиг был осуществлен с проявлением высокой выучки и морально-психологических качеств.

21 сентября 2022 года Президент России Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в России, соответствующий указ уже подписан. Он назвал решение «в полной мере адекватным угрозам», с которыми сталкивается страна.