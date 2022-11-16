За эти годы в акции приняли участие 8 миллионов человек из 85 регионов РФ. В том числе из Ингушетии, которая входит в топ-10 рейтинга регионов России по активности в данном эко-движении.

В нашей республике состоялся экологический фестиваль, участие в котором принял Глава региона Махмуд-Али Калиматов, а также представители Министерства природных ресурсов и экологии России и Ингушетия, лидер акции «Вода России» Илья Разбаш, российская актриса Юлия Михалкова, жители и гости Ингушетии.

Особую гордость вызывали молодые люди, с энтузиазмом принявшие участие в экологической уборке, в целом охватившей четыре населенные пункты республики.

Айшет Долгиевой всего 20 лет, но волонтерством она занимается уже 4 года. «Я решила стать эко-волонтером, потому что в нашем регионе очень актуальна проблема с загрязнением природы мусором. Чувствую моральный долг перед обществом, хочу быть причиной того, что мир станет немного лучше и чище», — делится студентка химико-биологического факультета Ингушского государственного университета.

Девушка не в первый раз принимает участие в подобном мероприятии и потому высоко оценила уровень проведения фестиваля: «Он был организован на высшем уровне, мы должны были очистить берега вдоль реки Асса, расфасовать мусор правильно, плюс найти интересную находку. Я приобрела очень много новых знакомств, мы сохранили чистоту природы, хотя бы чуть-чуть внесли вклад».

Участие первых лиц в экологическом движении также вызвало позитивные впечатления у эко-активистки.

«Считаю, что это очень круто, потому что чувствуется ответственность и заинтересованность не только со стороны молодежи, но и со стороны высокопоставленных лиц. Естественно я не собираюсь бросать начатое, буду участвовать в подобных мероприятиях как можно больше», - говорит она.

А вот Диана Эсмурзиева не ожидала, что акция пройдет с таким размахом и в ней примут участие представители из других регионов.

«Я считаю, что участие известных людей в этой сфере больше мотивирует молодежь. Данный эко-фестиваль был масштабным. Впечатления остались очень хорошие. У нас была возможность познакомиться с новыми людьми, поучаствовать в различных состязаниях, а также провести акцию в формате эко-квеста. Это было здорово».

Будучи студенткой ИнгГУ, Диана успешно совмещает учебу с общественной деятельностью, которой занимается уже около 3 лет. В акции «Вода России» девушка приняла участие как представитель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов «Делай». Свою заинтересованность в экологической сфере она подходит с точки зрения ценностей Ислама: «Как мы все знаем чистота — половина веры, а экология — это именно та отрасль, которая позволяет реализовать проекты такого рода. Я считаю, что эта одна из благородных волонтерских организаций и рада, что могу сделать этот мир лучше».

Диана Эсмурзиева с уверенностью говорит, что и дальше намерена помогать своей республике в данной сфере: «Я считаю, что волонтерство — уникальная возможность изменить что-то в жизни людей. Это возможность расширить кругозор, посетить новые места. Шанс получить бесценный опыт работы в разных проектах, познакомиться с интересными людьми. Участвуя в различных мероприятиях, можно себя проявить как с творческой стороны, так и с организаторской».

Исрапил Цечоев выпускник Ингушского государственного университета, филологического факультета по специальности «Ингушский язык и литература», заниматься общественной деятельностью начал еще студентом 6 лет назад, чтобы развивать себя в других направлениях, приобрести новые знакомства и помогать нашей республике и нуждающимся людям.

«Впечатления от эко-фестиваля самые лучшие и насыщенные. Результат был налицо. Моя работа заключалась в том, чтобы собрать нужное количество волонтеров, то есть 25 человек. Раздать им раздатки и проконтролировать работу своих волонтеров», — говорит Исрапил Цечоев.

«Участие в акции представителей власти и культуры было неожиданно, и весьма приятно. Это очень важно, так как дает дополнительный стимул волонтерам и участникам, дает более масштабное освещение в СМИ и содействие большего количества людей в таких мероприятиях», — уверен молодой человек.

На акции «Вода России» Исрапил оказался не случайно.

«Нравится именно направление экологии. Совместно с Мальсаговым Адамом, с председателем Комитета по делам молодежи, мы создали экологическую организацию, в которой насчитывается более 200 человек, и с тех пор я являюсь руководителем Регионального отделения волонтеров экологов «Делай». Хотелось бы от лица всей нашей организации поблагодарить гостей, принявших участие в данном мероприятии», — отмечает ингушский эко-активист.

Мадина Оздоева с теплотой вспоминает насыщенную субботу, в рамках акции «Вода России». Она принимала участие в фестивале со стороны организаторов будучи сотрудником министерства экологии и природных ресурсов Ингушетии.

«В 2016 году мы впервые вышли в лидеры, заняв 1 место по России, и с тех пор наша республика состоит в топе самых активных регионов страны в эко-сфере».

В тот год молодая сотрудница была награждена благодарностью Федерального государственного бюджетного учреждения «Информационно-аналитический центр развития водохозяйственного комплекса» — «Вода России».

«Очень приятно вспоминать, как к акции подключались и в какой-то мере стали ее соорганизаторами поколение экологически грамотной молодежи Ингушетии — студенты-экологи ИнгГУ. Во многом благодаря их неравнодушию и реальной поддержкой, Ингушетия является примером региона с активной гражданской эко-позицией», — говорит Мадина Оздоева.