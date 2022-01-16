Халатное отношение к природным ресурсам приводит к катастрофическим последствиям, угрожающим стабильности экосистемы. Загрязнение воды пагубно отражается на здоровье человека и животных. К основным загрязняющим факторам относится сброс неочищенных сточных вод, бытовых отходов. Эта проблема, к сожалению, актуальна и для нашего региона.

Во многих населенных пунктах республики канализационные трубы выведены прямо к рекам. Множество таких случаев в ходе инспекционных выездов и проверочных мероприятий выявляют специалисты Минприроды республики. На этот раз внимание ингушских экологов привлек уже известный местным жителям участок в районе «банного» моста на улице Висаитова (Рабочая) в городе Сунжа близ реки.

В связи с многочисленными обращениями граждан на горячую линию ведомства и в социальных сетях из-за зловонного запаха и. о. министра природных ресурсов Ахмедхан Шадиев провел инспекционный выезд на указанное заявителями место. В выездном мероприятии приняли участие представители регионального управления Росприроднадзора, мэр города Аслан Умаров.

Проверяющие по итогам осмотра установили, что основная причина загрязнения реки — непрекращающийся сброс неочищенных сточных вод. Причем нарушения эти допускаются в основном центральной районной больницей. Это происходит систематически, так как надлежащим образом не функционируют очистные сооружения.

Данная проблема довольно болезненная и существует уже давно. Власти Ингушетии намерены принять кардинальные комплексные меры по решению вопроса, касающегося не только самого молодого города в регионе, но и других районов и городов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минстроя, в Сунже в 2022 году начнется строительство очистных сооружений, канализационного коллектора и насосной станции перекачки сточных вод.

«Объект контрактной стоимостью свыше 2,6 млрд руб. будет возводится в течение нескольких лет в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», — сказал представитель ведомства.

По заверениям собеседника издания, реализация проекта позволит решить вопрос отведения загрязненных сточных вод в Сунже, Карабулаке и Троицком.

Производительность очистных сооружений будет составлять 16 тыс. куб. м в сутки. Аналогичная мощность запроектирована по сооружениям аэробной стабилизации осадка и глубокой очистки сточных вод на биореакторах.

Как пояснил «Ингушетии» министр строительства и ЖКХ республики Микаил Балахоев, для оптимизации технологического процесса предусмотрен поэтапный ввод в эксплуатацию отдельных технологических линий очистных сооружений.

«Площадь земельного участка под очистные сооружения составляет 7,4 га. Данная территория позволяет разместить очистные сооружения канализации производительностью до 32 тыс. куб. м в сутки с поэтапным вводом в эксплуатацию», — сказал Балахоев.

По информации министерства, отсутствие системы водоотведения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения и влияет на экологическую обстановку в республике. Всего в Ингушетии построено шесть очистных сооружений. Износ основного оборудования составляет 85%. Сооружения канализации находятся в ветхом состоянии.