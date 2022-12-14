Причины у всех разные: кто-то устал от скучной рутины на государственной работе, кого-то не устраивает стабильная, но низкая зарплата, третьи хотят работать на себя. Еще одна из самых актуальных причин — это возможность зарабатывать сидя дома с маленькими детьми. И это привело к работе фрилансером Жаридат.

«Я имею неплохой стаж работы на разных государственных должностях. Но, наверное, как и многие женщины, впервые подумала о фрилансе, когда села в декрет с третьим ребёнком. Я всегда вела активный образ жизни, работала, в том числе, и журналистом, писала статьи. Тем более дополнительный заработок в семье, где трое и более детей, никогда не мешает», — рассказывает многодетная мама.

Составив резюме, Жаридат начала искать онлайн-вакансии, сделав акцент на направлении, в котором она имеет опыт и легко справляется.

«Я стала смотреть что-то по своему профилю, чтобы можно было писать в свободное время. В поиске работы мне помогли общеизвестные сайты, к примеру, «хаха. ру». Это очень хорошая платформа для поиска работы».

Ее резюме вызвало интерес у работодателей, и молодой женщине поступили первые предложения.

«Мне предлагали писать на общие темы. Писать легко, доступно так, чтобы читателю было интересно и, конечно, с проверенными фактами. Работа начала приносить небольшой доход, в то же время не сказать, что это было очень затруднительно для меня. В 9 вечера я могла уложить детей и заняться своей подработкой», — говорит Жаридат.

Однако останавливаться на этом она не планировала. Она заинтересовалась СММ, сразу осознав, что это перспективное направление.

«Я понимала, что это нечто смежное с моей работой. Но мне надо было во всем разобраться. Я изучила немало бесплатной информации в Сети. Несмотря на то, что сегодня существует множество YouTube-каналов и сайтов, на которых можно многому обучиться самому, но не всем данный вариант подходит. Люди, наверное, разные: есть те, кому достаточно самому учиться, а есть, кому необходимо иметь наставника. Думаю, я из второй категории людей», — говорит она.

Пройдя у известного блогера бесплатный трёхдневный интенсивный курс по работе в социальных сетях, Жаридат решила приобрести и платные занятия. Плюсом стала возможность оплатить обучение в рассрочку.

«Честно говоря, мне очень понравилось СММ. Это было моё направление. Уже во время обучения я смогла найти клиента, который платил небольшую сумму, но мне не хватало, тем более, что я была новичком. Так появились ещё клиенты. Могу сказать, что на сегодняшний день СMM — одно из самых продвинутых направлений в интернет-маркетинге, и несмотря на то, что какие-то социальные сети закрыты для российского пользователя, все же есть другие площадки», — делится фрилансер.

Сегодня, имея опыт в данной сфере, Жаридат убеждена, что в зависимости от прикладываемых усилий можно достичь стабильного дохода.

«Есть возможность зарабатывать, но для этого нужны знания. Опыт приходит со временем, но знания первостепенны. А для этого нужно изначально в них вложиться. Вначале ты вкладываешь в получение знаний, а затем они дают нужный результат».

Малика — выпускница школы с золотой медалью и обладательница красного диплома Карачаево-Черкесской технологической академии. Но идти в госструктуру она не захотела и почти 20 лет работает фрилансером.

«Самая первая моя работа была в Черкесске в 2006 году. Я тогда сотрудничала с карачаево-черкесским порталом «Эльбрусоид» и писала статьи культурного и социального плана. Мне очень нравилось работать с ними, к тому же они хорошо платили по тем временам. Но, переехав в Ингушетию, мне пришлось сменить работу», — говорит Малика.

Журналистика увлекла девушку, и она работала удаленно с разными новостными сайтами, пока не поняла, что она полностью выгорела и заниматься далее этим направлением ей морально тяжело. По своей природе Малика творческий и одаренный человек, что с легкостью позволяет ей осваивать разные сферы.

«Я работала также в качестве дизайнера, занималась версткой сайтов, принимала какие-то небольшие заказы. В последний раз делала ингушский узор для молодого человека, который изготавливал магниты с национальной символикой. Если заниматься этим вплотную, искать заказы, то хорошая работа. Здесь важна самодисциплина», — делится фрилансер с большим опытом работы.

Самым сложным моментом в работе фрилансеров для нее стало напрямую общение с клиентами.

«Очень часто люди не понимают специфику твоей работы, к примеру, что верстка и создание дизайна сайта — это разные виды работ и оплачиваются отдельно в разных пропорциях. Всё это нужно красиво преподнести, разъяснить, обосновать... В компании за тебя это делает менеджер. А здесь предстоит самому общаться. Для кого-то это само собой разумеющееся, но для меня было сложным», — говорит она.

В этом вопросе сложностей Фатима А. не испытывает. Проработав не один год в разных компаниях и организациях и набравшись немало опыта, она однажды поняла, что хочет начать свое дело.

Если старшее поколение могло практически всю жизнь работать на одном предприятии, то сегодня молодые люди не только пробуют себя в разных сферах, но и вовсе отказываются проводить рабочий день в четырех стенах. Стабильности, предлагаемой работодателем, они предпочитают свободу и независимость.

«Впервые онлайн я стала работать, открыв свой интернет-магазин, а после стала изучать глубже эту тему», — рассказывает молодая женщина.

Потратив месяцы на получение новых знаний и немало средств на их оплату, она стала заниматься брендингом.

«Я работала как бренд-стратег два года и сегодня продолжаю развиваться в этой сфере. Из своего опыта могу назвать следующие плюсы работы фрилансером онлайн: ты можешь работать в любом месте, где есть интернет; если ты хорошо занимаешься своим продвижением, ты можешь и хорошо зарабатывать. Ты сам выбираешь себе клиентов и можешь работать с теми, кто тебе нравится, сам определяешь свое время и регулируешь, сколько ты зарабатываешь», — рассказывает бренд-стратег.

Однако это только одна сторона медали. По словам Фатимы, в преимуществах этой работы кроются и минусы.

«Возможность самостоятельно определять свое время становится огромным минусом, если ты не самый дисциплинированный человек. В этом случае сложно выстроить график, работа идет хаотично. Это влияет на твою продуктивность, отражается на количестве клиентов и, соответственно, на заработке. В случае работы фрилансером ты должен быть заинтересован в том, чтобы эффективно работать, так как это сказывается на твоем самопродвижении».

Будучи мамой двух девочек дошкольного возраста, Фатима также отмечает другую сторону этого вопроса.

«Тяжело работать, если у тебя дети и они не в садике, а рядом с тобой. Надо уделить внимание ребенку, общаться с ним. Малышам не объяснишь, что мама сейчас работает и ее нельзя отвлекать», — улыбается мама в декрете

Минусом работы дома за ноутбуком может стать быт, который также сильно отвлекает женщин, тем более живя в ингушской семье.

«Очень важен настрой. Работая в офисе, ты полностью погружен в свою деятельность и не отвлекаешься на какие-то дела. Даже одежда, в которой ты приходишь в офис, уже настраивает на рабочий лад. А дома ты расслаблен, отвлекаешься на кухню, всегда найдешь, что бы сделать по дому. Ни в коем случае нельзя сливаться с бытом, работая онлайн дома», — говорит она.

Но ошибочно считать, по словам Фатимы, что на этом минусы фриланса оканчиваются. Выбрав работу на себя, тебе предстоит выполнять не только свои прямые обязанности, но и осваивать другие навыки.

«Чтобы действительно хорошо зарабатывать, надо уметь себя продвигать, а этому приходиться обучаться, так как этого требует современная жизнь. Обучаться продажам, работе в социальных сетях, уметь фотографировать, создать нужную картинку, снимать и монтировать видео... Ты должен быть в каком-то смысле человек-оркестр. Постоянно добавляются какие-то новые навыки продвижения самого себя. Это и плюс, и минус, так как для кого-то это очень сложно. Или надо оплачивать людям, которые умеют это делать, а для этого надо выйти на определённый доход», — делится опытом Фатима.

Ещё один минус фриланса, по мнению бренд-стратега, то что «в Ингушетии многие до сих пор считают это ерундой», уговаривая выйти на официальную работу, проводя 5 или 6 дней в неделю с 9 до 18:00 на одном месте за те же деньги.