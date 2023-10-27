Инсульт- это острое нарушение мозгового кровообращения с развитием стойких симптомов поражения центральной нервной системы, вызванных инфарктом (острое нарушение кровообращения по ишемическому типу, ишемический инсульт) или кровоизлиянием в мозговое вещество либо в подоболочечное пространство (острое нарушение кровообращения по геморрагическому типу, геморрагический инсульт).

Различают два вида мозгового инсульта: геморрагический и ишемический.

Ишемический инсульт (инфаркт мозга) возникает в связи с частичным или полным прекращением поступления крови в мозг по какому-либо сосуду. Последнее может быть обусловлено тромбозом, эмболией сосуда, резким падением артериального давления, спазмом стенозированных атеросклеротической бляшкой артериол, с последующим замедлением кровотока в капиллярах и образованием в них тромбов (при гипертонической болезни).

Ишемическое кровоизлияние в мозг, как правило, формируется на протяжении некоторых сек. либо мин. (реже в течение нескольких часов) а также характеризуется моторными, восприимчивыми, речевыми и иными неврологическими, а также психологическими нарушениями. При кровоизлиянии в мозг в период прогрессирования (период формирования кровоизлияния), клинически фиксируется дебют неврологических нарушений, а при завершенном инсульте, неврологические нарушения стабильно установлены или проявляются в меньшей степени, чем в начале.

При ишемическом инсульте в течение первого месяца погибают 30% больных, к концу года — около 20%. Из перенесших инсульт больных более 60% остаются инвалидами и требуют особого ухода, а к трудовой деятельности могут вернуться не более 15%. Под дебютом инсульта понимают проявление первых клинических проявлений (неврологическую симптоматику) острого нарушения мозгового кровообращения.

Ишемический инсульт встречается чаще у пожилых людей, у которых имеется атеросклероз сосудов головного мозга и артериальная гипертония, или они страдают заболеваниями сердца с нарушением ритма сердечных сокращений. Иногда он возникает во время сна. Перед инсультом могут наблюдаться предвестники, которые могут проявляться за несколько часов, суток и даже месяцев до начала инфаркта мозга. Во время инсульта часто сохраняется сознание, головная боль отсутствуют либо не наблюдаются оболочечные симптомы, кожа и слизистые оболочки могут быть бледными или иметь обычную окраску. Если инфаркт мозга охватывает большую часть мозга, то есть обширный инсульт, состояние пациента становится тяжелым и его трудно отличить от паренхиматозного геморрагического инсульта. Характер и насыщенность очаговых симптомов определяются положением и масштабом повреждения.

Выделяются следующие временные периоды в развитии ишемического инсульта:

1. Острейший период, охватывающий первые 2-5 суток после начала заболевания.

2. Острый период, который продолжается от 2-5 суток до 21 суток.

3. Ранний восстановительный период, протяженностью от 21 суток до 6 месяцев.

4. Поздний восстановительный период, который занимает от 6 месяцев до 2 лет.

5. Период остаточных явлений, который наступает после 2 лет с момента инсульта.

Геморрагический инсульт — это внутричерепное кровоизлияние, возникающее вследствие разрыва патологически измененного сосуда головного мозга.

В зависимости от локализации гематомы выделяют:

— паренхиматозное,

-субарахноидальное,

-вентрикулярное,

-паренхиматозносубарахноидальное,

-паренхиматозно-вентрикулярное кровоизлияния.

Нередкой первопричиной геморрагического инсульта представляется артериальная гипертензия совместно с атеросклеротическим поражением артерий мозга. На втором месте по частоте стоят случаи кровоизлияния, развившегося на фоне артериальной гипертензии без атеросклеротического поражения артерий мозга. Примерно в 10% случаев разрыв аневризмы приводит к кровоизлиянию. Наличие спонтанных гематом головного мозга также связано с геморрагическими инсультами. Практически здоровые люди сталкиваются с этими состояниями в возрасте от 20 до 30 лет. Внутримозговые гематомы обычно обнаруживаются локально в белом веществе. Причиной развития гематомы являются артериовенозные мальформации, представляющие собой врожденный дефект сосудистой системы.

Геморрагический инсульт возникает внезапно при сильном эмоциональном или физическом напряжении, алкогольном опьянении, наличии инфекции, при кашле, чихании, натуживании, перегревании. Излившаяся кровь разрушает мозговую ткань, раздражает мозговые оболочки, эпендиму желудочков, что проявляется центральными парезами, параличами, расстройствами чувствительности, речи, менингеальными симптомами. Возникает отек головного мозга, в связи с чем повышается внутричерепное давление, развивается смещение участков мозга, которые могут ущемляться в отверстии мозжечкового намета или в большом затылочном отверстии. Это приводит к развитию сопора, комы, расстройству витальных функций (дыхания, сердечно — сосудистой деятельности, терморегуляции). Клиническая картина геморрагического инсульта зависит от вида, локализации и обширности кровотечения. Однако имеется ряд типичных симптомов: сильная головная боль, гиперемия лица и слизистых, рвота, повышенное артериальное давление, повышенная температура, психомоторное возбуждение, признаки очагового поражения мозга, чаще всего гемипарез или гемиплегия. При тяжелых внутрижелудочковых кровоизлияниях или прорыве крови из мозгового вещества в желудочки (апоплектическая кома) возникают нарушения дыхания и сердечной деятельности, кожа на лице становится синюшной, рефлексы угнетаются, возникает сопор или коматоз, сохраняются боли в течение длительного периода. При обширных внутрижелудочковых кровоизлияниях или прорыве крови из мозгового вещества в желудочки (апоплектическая кома) возникают нарушения дыхания и сердечной деятельности, кожа на лице становится синюшной, рефлексы угнетаются, возникает сопор или кома, сохраняются боли в течение длительного периода, температура повышается до 39 градусов.

Диагностика ишемического инсульта, как и геморрагического, заключается на специфике клиники, анамнезе жизни (есть ли атеросклероз, были ли предвестники), данных анализов ликвора, эхоэнцефалоскопии, компьютерной томографии, ангиографии.

Лечение больных инсультом наиболее эффективно в условиях специализированного отделения (неврологического отделения для больных с ОНМК). При этом крайне важна экстренная госпитализация после развития инсульта. При ишемическом инсульте проводятся как общие терапевтические мероприятия (базисная терапия), применяемые при других инсультах и острых повреждениях мозга (травма, инфекция, интоксикация), так и специфическая (дифференцированная) терапия.