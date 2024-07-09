С начала года в Ингушетии проведено более 2 тыс. телемедицинских консультаций с ведущими клиниками

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минздраве республики, приложенные усилия по внедрению технологий позволили подключить 15 медицинских учреждений региона к централизованной подсистеме «Телемедицинские консультации». Это стало возможно благодаря проекту «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение»

Отмечается, что дистанционный формат консультирования в полной мере показал свою эффективность, благодаря ему врачи имеют возможность обмениваться опытом с экспертами ведущих медицинских центров страны.

«При реализации ТМК пациентам не нужно выезжать на очные консультации за пределы Ингушетии. Вопрос о госпитализации решается дистанционно, и пациенты могут выехать на госпитализацию в федеральные центры РФ уже на назначенную дату», — подчеркнули в Минздраве республики.