Так, в марте текущего года приёмку прошли отремонтированные участки дорог на улице Рабочая (Висаитова) в Сунже и на улице 65 лет Победы в Магасе.

Проверяющие визуально оценили качество проведенных работ, выборочно проверили геометрические параметры с помощью универсальной трёхметровой дорожной рейки и рулетки. Проверили толщину уложенного асфальтобетона, ширину проезжей части, качество бордюрного камня. Все выявленные активистами замечания были учтены и направлены в подрядную организацию для устранения.

«В рамках инспекционных выездов активисты OНФ регулярно контролируют состояние объектов нацпроекта прошлых лет. На большинство из них действует гарантия 4-5 лет, однако, по нашему мнению, при качественном ремонте нет нужды прибегать к гарантийным работам. Если выявляются дефекты или повреждения полотна, то мы направляем письма подрядным организациям с требованиями об устранении», — рассказал координатор межрегионального общественного движения «Убитые дороги» Хаваж Тебоев.

Стоит также отметить, что активисты будут контролировать и сам ход работ. В планах у общественников — регулярные выезды на дорожные объекты нацпрoекта-2023.

Безопасные качественные дороги необходимы не только для развития экономики, но и для комфортной жизни людей. В регионе сохраняются высокие темпы ремонта дорожной сети, особое внимание при формировании адресного перечня уделяется мнению жителей региона. Приоритет отдается тем дорогам, которые ведут к социально значимым объектам — школам, больницам и т. д.

Благодаря обращениям граждан в текущем году в республике в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтированы улицы Чеченская в г. Назрани, 65 лет Победы в г. Магасе, а также проведена реконструкция автодорожного моста в г. Сунже через одноименную реку.

Улица Чеченская была внесена в программу работ по многочисленным обращениям граждан в администрацию города Назрани, а также в Минавтодор и соцсети. Протяженность автомобильной дороги составила 1,3 км. Дорога является важнейшей дорожной артерией города, которая ведет к центральному рынку, и по ней проходят маршруты общественного транспорта.

Еще один пример — улица Школьная в Назрани, на которой находится большое количество социально значимых объектов. На этой улице очень интенсивное движение и часто возникали пробки в часы пик. Дорожное покрытие не менялось долгое время и было очень разбитым и изношенным. Улица также была отремонтирована по многочисленным обращениям и просьбам жителей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Мы проживаем в частном доме на улице Школьной, и ежедневно по этой дороге я вожу двоих детей в школу, — рассказывает многодетная мама Кодзоева Залина. — Хочется отметить, что все пешеходные переходы оборудовали искусственными неровностями. Теперь нам, родителям, гораздо спокойнее, когда дети самостоятельно добираются домой и переходят здесь дорогу».

Большое внимание при проведении ремонта этих улиц уделялось комплексному обновлению транспортной инфраструктуры. Так, на объектах проведена установка новых дорожных знаков, барьеров, освещения, светофоров, оборудование тротуаров и искусственных неровностей. Безусловным приоритетом является безопасность пешеходов.

По словам местных жителей, после проведения ремонтных работ эти улицы приобрели совершенно новый облик, а весь комплекс мероприятий позволил сделать дороги к социальным объектам комфортными и безопасными.

Автомобильная дорога, как и любое инженерное сооружение, рассчитана на определенный срок службы, в течение которого она подвергается различного рода количества воздействий транспорта и погодно-климатических факторов. Министерство автомобильных дорог республики планомерно и комплексно подходит к решению данного вопроса.

По словам министра автомобильных дорог Батыра Хаматханова, повышение качества жизни наших граждан в части развития комфортных дорог — одна из главных задач, стоящих перед нами. Регион участвует в нескольких проектах, в рамках которых успешно развивается дорожное строительство. Основным, конечно же, является национальный проект «Безопасные качественные дороги».

«Приоритетными задачами для нас является в первую очередь комфорт граждан. Мы стараемся для наших жителей республики, нацпроект является главным инструментом для достижения этих задач, поэтому работы будут продолжены и в последующие годы», — пояснил министр.

Стоит отметить, что Ингушетия в числе первых уже третий год подряд завершает нацпроект.