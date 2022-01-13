Совещание

Цели ясны, задачи обозначены

Ингушские парламентарии наметили план работы в период весенней сессии

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Председатель Народного собрания республики Магомет Тумгоев провел совещание, посвященное плану работы законодательного органа.

Депутатам в период весенней сессии предстоит заслушивание ежегодного послания Главы региона Махмуд-Али Калиматова парламенту.

Также планируется принятие более 30 республиканских законопроектов, 11 заслушиваний ежегодных отчетов и информации о деятельности республиканских министерств и ведомств, четыре заслушивания информации о реализации на территории Ингушетии поручений, содержащихся в указах Президента РФ от 7 мая 2012 года.

На пленарных заседаниях народные избранники намерены заслушать информацию о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по республике. В целях реализации основных направлений деятельности комитетов предполагается провести 18 мероприятий, в том числе рассмотрение государственных программ, экспертных заключений и обращений граждан к депутатам Народного собрания.

В рамках взаимодействия с другими органами государственной власти парламентарии примут участие в мероприятиях, проводимых администрацией Главы и правительства, в круглых столах, семинарах, совещаниях.

В рамках межпарламентского сотрудничества планируется работа депутатов с профильными комитетами Совета Федерации и Госдумы Федерального собрания РФ, с законодательными органами власти субъектов России, с Северо-Кавказской парламентской ассоциацией и Южно-Российской парламентской ассоциацией.

Помимо того, планируется работа с Ассоциацией муниципальных образований республики: взаимодействие с представительными органами местного самоуправления муниципальных образований, обмен опытом работы, оказание методической помощи.

Тумгоев отметил, что перед депутатами стоит огромный фронт работы — кредит доверия и помощь, оказанную руководству по итогам Дней Ингушетии в Совете Федерации, необходимо оправдать.

«Эффективная деятельность возможна только в тесном и плодотворном сотрудничестве законодательной и исполнительной ветвей власти республики. Мы должны быть нацелены на достижение конкретных результатов», — подчеркнул спикер.

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