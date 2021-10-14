В рамках конкурса регионы расскажут всей стране о популярных местных блюдах и продуктах. Лучшие участники попадут в масштабную карту вкусов России и получат комплексную поддержку Минсельхоза страны. Цель конкурса — рассказать потребителям об уникальных продуктах и узнать, чем гордятся регионы. Так, все жители России смогут открыть для себя широкий спектр вкусов со всей страны.

Как уже писала газета «Ингушетия», республика представляет на конкурсе шоколад ручной работы «Магас», мясо с галушками (дулх-хьалтам) и ингушскую халву из кукурузной и пшеничной муки. На народное голосование ингушские бренды будут представлены в следующих номинациях: «Кулинарное наследие» — мясо с галушками (дулх-хьалтам); «Гастрономическая находка» — халва из пшеничной муки. Шоколад «Магас» принимает участие в двух номинациях — «Гастрономическая находка» и «Загляните на огонёк».

С 20 октября по 7 ноября текущего года состоится народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион. По итогам конкурса будут определены финалисты в 8 номинациях. Голосуйте за бренды Ингушетии! Подробная информация на сайте .

На днях прошло представление ингушской халвы. Этот продукт — ароматная масса из топлёного масла, сахара, воды и муки. Сладость из кукурузной муки становится золотисто-жёлтой, а из пшеничной — коричневатой. Производители советуют пробовать её с горячим чаем из горных трав.

Чтобы халва получилась нежной и однородной, важно непрерывно помешивать массу в течение 30-40 минут, пока масло обжаривается с мукой. Сахар лучше превратить в сироп и вводить постепенно. В готовый десерт можно добавить сушёный изюм и грецкие орехи.

Халва очень быстро насыщает организм (около 900 ккал на 100 граммов), поэтому переесть лакомства не получится. Оно содержит витамины А, В и Е, жирные кислоты, антиоксиданты. Версия из кукурузной муки подойдет тем, кто не употребляет глютен.

В Ингушетии халву готовят много веков. Скорее всего, рецепт достался местным жителям от иранских племён, а затем «оброс» местными особенностями и секретами. Именно они создают уникальный вкус регионального десерта.

Халва — это не только любимая сладость ингушей, но и ритуальный предмет. Её готовили для важных торжеств и религиозных обрядов. Во время похорон халву раздавали соседям и родственникам в честь усопшего.

Впервые предки ингушей упоминают халву в V веке до н. э. Когда-то десерт варили вручную исключительно для девушек из гаремов, а потом начали добавлять в рацион воинов. Питательное лакомство быстро насыщало их энергией и боевым настроем.

После крестовых походов в XI-XIII веках халва распространилась по Европе и нашла множество поклонников.

Самая большая в мире халва родом из Ингушетии, она весила 4 тонны 131 килограмм.