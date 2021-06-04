МЧС

Акция «Мои безопасные каникулы»

Ингушские спасатели обучили детишек, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации

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Дети — наше будущее, и специалисты Главного управления МЧС России по Республике Ингушетия сегодня делают все, чтобы это «будущее» в каждой семье было радостным и защищенным.

Так, к примеру, накануне в городском парке в Сунже спасатели поисково-спасательного отряда «Эрши» и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей в рамках мероприятий, посвященных Дню защиты детей, провели познавательное мероприятие с детишками.

Спасатели и добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей рассказали детишкам, как вести себя в той или иной чрезвычайной ситуации и как правильно оказывать первую доврачебную помощь.

Спасатели наглядно показали детям свою технику и снаряжение, которые они используют в своей работе, спасая людей, продемонстрировали, как они применяются. Некоторые ребята побывали в роли спасателей. Немалый интерес вызвал у ребят и специальный инструмент, они с восторгом наблюдали работу гидравлических ножниц, задавали вопросы, на которые получили подробные ответы.

С ребятами провели разъяснительную беседу, рассказали об основных правилах безопасности на воде в летний период. Дети смогли самостоятельно изучить инвентарь спасателей, узнать, как правильно надевать спасательный жилет. Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей показали правильные действия при оказании первой доврачебной помощи в различных ситуациях.

Представители МЧС рассказали детям о том, как вести себя в случае обнаружения очагов пожара, призвали не играть со спичками и напомнили, к чему может привести шалость с огнём.

Отметим, что подобные профилактические акции включают в себя комплекс мероприятий по организации занятости несовершеннолетних в свободное время. Важной ее составляющей является профилактическая работа, разъяснение мер личной безопасности.

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