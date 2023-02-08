Да, микрозелень — мировой тренд последних нескольких лет сегодня популярен и в Ингушетии. Наши нутрициологи делятся знаниями о пользе молодых проростков, а популярные пользователи соцсетей активно публикуют фото блюд, украшенных «суперфудом».

Узнать подробнее об этой продукции и ее свойствах я решила у молодой четы Дзауровых, приверженцев здорового питания и неординарного подхода к бизнесу.

«Польза микрозелени необычайно большая. На этапе ростка он содержит большое количество полезных веществ в максимальной концентрации, — рассказывает Итали Дзауров. — Это прекрасный источник витамина С и микроэлементов, таких как магний, медь, калий, цинк и железо. Они защищают организм от ряда заболеваний, укрепляют иммунитет и улучшают работу сосудов и сердца. И это неполный список его полезных качеств».

Особенность растения в том, что урожай собирают уже через несколько дней после посадки, когда на стеблях появляются первые листочки. Считается, что молодые растения содержат максимум витаминов и других микронутриентов именно на ранних стадиях развития.

Заниматься выращиванием Итали начал с того, что разводил клубнику в небольшой теплице с супругой Апи и шурином Исламом Хамхоевым. Чтобы рационально использовать свое время, силы и имеющуюся территорию, они решили параллельно выращивать и другие культуры, не требующие много места и времени.

«Началось с того, что искали зеленый бизнес в интернете и наткнулись на микрозелень. Интересный, без больших вложений и рентабельный вариант. Так как у меня высшее образование агронома, для нас не составило труда все это реализовать, начиная от технологии выращивания и заканчивая расходным материалом и оборудованием», — делится Итали.

К своему делу молодые люди подошли основательно: посетив форум «СитиФерма», они прошли обручение у топовых специалистов по выращиваю микрозелени.

Закупив необходимый расходный материал и собрав стенд для выращивания, включающий в себя освещение, вентиляторы, полив и автоматику, позволяющую управлять процессами через мобильное устройство, они начали замечать первые плоды своей деятельности.

«Процесс абсолютно лёгкий, не отнимает много времени, не требует постоянного присутствия», — рассказывает предприниматель.

Но выстраивание процесса производства оказалось не самым сложным этапом в их деле. На тот период в республике была слабо развита культура потребления молодых побегов растений и украшение ими блюд.

«Помню как-то поехали на субботний рынок и встали у дороги для продажи зелени. Поставили стеллаж и там расставили микрозелень. Недоумевающие взгляды было трудно не заметить, — смеется Итали Дзауров. — Многие дико удивлялись этой картине, многие предъявляли претензии, говоря, как этим наесться. Кто-то думал, что занимаемся озеленением, а другие думали, что продаем семена. Но все же попадались и те, кто уже был знаком либо хотел познакомиться с этим растением».

Упор на продвижение своей продукции супруги решили сделать в соцсетях, публикую информацию о молодых растениях, содержащих намного больше полезных витаминов и минералов, чем в обычной зелени. А эстетические фото блюд, украшенных крошечными росточками хозяйкой дома — Апи Хамхоевой, набирали массу «лайков», а вместе с тем и круг единомышленников.

«Продажами занималась я, оформляли все заказы через соцсети, а после доставляли до дома бесплатно», — вспоминает Апи Хамхоева.

Молодой маме это не составило труда, к тому моменту она уже имела хороший опыт работы в сфере СММ.

Собственной точки реализации у Итали и Апи пока нет, они работают онлайн с доставкой, но их продукция представлена во многих заведениях республики.

«Микрозелень — это новинка в Ингушетии, и ее нужно прививать людям, как и любой другой новый продукт. Но мы видим, как он набирает потихоньку обороты и становится более востребованной у нас в регионе», — с оптимизмом отмечает молодой человек.