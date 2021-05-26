«Для некоторых школьников это мероприятие стало действительно знаковым. Ведь в этом, новом для себя качестве им впервые предстоит узнать много интересного о служебных буднях «воинов переднего края», ознакомиться с их бытом, основами следопытства и служебного собаководства, образцами вооружения, используемыми во время выполнения профессиональных обязанностей, познать азы маскировки и ориентирования на местности, а также иные особенности службы на государственной границе», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Погрануправления по республике.

Напомним, начало движения юных друзей пограничников было положено в марте 1958 года, когда в Одесской области появился первый отряд имени Героя Советского Союза Алексея Лопатина. В 1959 году Центральный совет Всесоюзной пионерской организации поддержал совместную инициативу молодёжных организаций приграничных районов и частей пограничных войск по созданию отрядов ЮДП. А 12 апреля 1961 года было принято постановление ЦК ВЛКСМ «О работе комсомольских организаций по привлечению молодёжи к охране границы СССР» и учреждён нагрудный знак «Юный друг пограничника», которым впоследствии за реальную помощь защитникам рубежей были награждены тысячи школьников.

В 1960-х полезное начинание стало приобретать широкий размах. Во многих уголках страны наряду с отрядами ЮДП повсеместно стали открываться клубы юных моряков-пограничников и юных собаководов. Они представляли собой реальную объединяющую силу, способную в масштабах страны воспитывать молодёжь в духе преданности Отечеству, активно привлекать школьников к охране государственной границы. Благодаря их бдительности обнаружен и задержан не один нарушитель.

Большая часть членов ЮДП поступала в пограничные училища или призывалась на службу в пограничные войска.

Опыт работы с допризывной молодёжью в советский период получил своё продолжение в 90-х годах. Для объединения усилий добровольных общественных организаций ЮДП в 1996 году была создана межрегиональная общественная молодёжная организация «Юность границы».

Сегодня движение «Юные друзья пограничников» в Российской Федерации продолжает активно развиваться. В настоящее время пограничными подразделениями организовано взаимодействие более чем с 800 отрядами ЮДП и 300 кадетскими классами пограничной направленности.

В этом активно принимают участие и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия, путём организации и проведения военно-патриотической работы среди подрастающего поколения, в том числе направленной на популяризацию службы на границе. Так, в 2020 году трое воспитанников клуба «Юные друзья пограничников» учащихся первой школы Магаса связали свою жизнь с военной службой на благо России.

Уважение к историческому прошлому своей республики в масштабе страны, понимание всего своеобразия культурного наследия служат основой для развития человека как личности, которое начинается со школьной скамьи. А это значит, по словам пограничников, что взаимодействие стражей границы и молодого поколения приграничья приносит свой положительный результат, что, несомненно, является весомым вкладом в укрепление основ российской государственности.