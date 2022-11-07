Увидеть Кавказ глазами великого поэта
Ингушские студенты приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен Лермонтова»
Студенты Ингушского государственного университета приняли участие во всероссийском круглом столе «Феномен М. Ю. Лермонтова».
Мероприятие было организовано кафедрой истории русской литературы МГУ. Круглый стол разбили на несколько секций, в которых приняли участие представители Лермонтовского общества, преподаватели и студенты Московского государственного университета, а также ученые из Грузии, студенты из Кабардино-Балкарии и Ингушетии.
На кафедре зарубежной и русской литературы ИнгГУ сообщили, что доклады ингушских студентов были посвящены биографии и творчеству великого поэта, сравнению лермонтовских героев с персонажами произведений ингушских писателей.
«Благодаря тому, что выступления были записаны в национальных одеждах на фоне этнографического музея, 100-метровой башни Согласия, все участники круглого стола смогли ощутить атмосферу девятнадцатого века, увидеть Кавказ глазами Лермонтова», — отметила доктор филологических наук, преподаватель Ингушского госуниверситета и один из организаторов акции Эсет Манкиева.
Кроме того, ингушские студенты прочли стихи Лермонтова, в том числе и на ингушском языке. Организаторы отметили, что совместный круглый стол прошёл на высоком уровне, и он станет доброй традицией. По итогам мероприятия всем его участникам были вручены специальные сертификаты.
Дали Плиева