Необходимо отметить, что проект реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов. Центральным событием форума стала панельная дискуссия в Общественной палате Российской Федерации.

В рамках форума посланцы города воинской славы Малгобека прошли образовательные мастер-классы, семинары по социальному проектированию, дискуссионные площадки и стратегические сессии. Также для делегатов были проведены лекции по добровольческой деятельности с пожилыми людьми, smm-продвижению, разрешению конфликтов, патриотическому воспитанию молодежи в современных условиях. Также в рамках мероприятия прошло обучение по социальному проектированию.

Участникам был презентован фильм «Память жива», созданный на основе семейных историй юнармейцев о предках-фронтовиках. В скором времени документальную работу разошлют по общеобразовательным учреждениям России, чтобы показывать на классных часах и других мероприятиях.

Форум в столице, как и предыдущие в Красноярске и Красногорске, это второй этап проекта «Память жива». Его первым этапом стало проведение «Юнармией» всероссийских конкурсов, посвященных 75-летию Великой Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей семьи в истории Великой Отечественной войны» и «Патриотизм в моем сердце». В первую очередь жюри оценивало творческие сольные и коллективные выступления. Второй конкурс включал в себя написание сценариев с историями о родственниках-фронтовиках, и третий — это проекты и видеоролики о любви к Родине и патриотизме.

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было организовано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке Президента страны. В настоящее время в его рядах более миллиона участников — самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Главное, чем занимается движение, — патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.