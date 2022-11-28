В период осенних школьных каникул были проведены курсы по вышиванию и челночному плетению «цхарал».

«Участницы, записавшиеся на курсы, попросили организовать их во время школьных каникул, так как это время было максимально удобным для них. Среди наших учениц были как школьницы 6-10 классов, так и более взрослые женщины. Обучение проходило в интенсивном формате — 8 дней с утра до вечера», рассказывает председатель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг» Танзила Дзаурова.

«Девочки учились у мастера Аси Саутиевой всем ручным техникам вышивания, в том числе и вышиванию на машинке. Вторая часть девушек обучалась плетению традиционной косынки. Узелковым плетением шелковыми нитями в 19-м веке занимались многие, бабушки очень любили эти платки, надевали их поверх национальных ингушских нарядов. В качестве свадебных их тоже часто использовали».

По словам Танзилы Дзауровой, данный вид плетения очень долгий и сложный процесс, поэтому изделия стоили дорого. Мастером курса «цхарал» выступила Эсет Газгиреева, которая является членом Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

«Она унаследовала талант от матери и бабушки. Эсет до сих пор хранит платки, которые плела её мама до замужества. К сожалению, во второй половине двадцатого века этим мало кто занимался, если не сказать о Пятимат Досхоевой, чьи мама и бабушка также плели эти косыночки», — говорит Танзила Дзаурова.

Традиционные и, казалось бы, забытые виды рукоделия вызвали неподдельный интерес среди жительниц республики: с первых же дней на курсы записались женщины самого разного возраста.

«Существует такой стереотип, что рукоделие не популярно среди молодёжи, но опыт говорит нам об обратном. Валяние, которые мы проводили ещё в 2019 году, до сих пор актуально, мы проводим курсы, потому что есть спрос. Большой интерес проявляют именно молодые девушки», — с радостью отмечает общественница.

Несмотря на это, организаторы предполагали, что на курсы плетения запишутся женщины от 40 лет и старше, а среди молодых направление будет не очень актуально.

«К большому счастью, мы ошиблись! Девушки пришли и очень хорошо себя показали. Особенно хотелось бы выделить одну восьмиклассницу, которая с первых же занятий показала удивительные результаты», — вспоминает Танзила Дзаурова.

Участницы, посещавшие курсы в середине осени, всё ещё продолжают получать новые знания и советы от наставниц, но уже в формате онлайн. Нередко молодые рукодельницы приходят к мастерицам, чтобы согласовать свои работы, и всегда получают помощь.

«Наши участницы проявили большой интерес, и мы надеемся, что не забросят это ремесло, или для кого-то оно станет источником дохода и творческого роста. Я очень рада, что наша команда причастна к этому», — делится председатель Ассоциации мастеров войлочного ковроделия «Истинг».

«В школьные годы я вязала спицами, — рассказывает Роза Хашиева, которая в свои 46 лет не потеряла интерес к рукоделию и прошла курсы по плетению. — Мне интересно что-то новое открывать в себе. Потом будет что передать детям, внукам. Само обучение оказалось несложным. А наши «посиделки» оставили тёплые воспоминания — мастер-классы, полезная информация, прекрасная уютная атмосфера».

Останавливаться на достигнутом Роза Хашиева не планирует.

«У нас впереди ещё курсы. Огромная благодарность Танзиле Дзауровой, Асе Газгиреевой, Асе Саутиевой. Вай къаман яхь йоалаш нах да шо. Даьла раьза хилва шоана!»

Помимо курсов для жительниц республики, интересующихся рукоделием, организуются женские встречи, сопровождаемые полезными выступлениями, познавательными викторинами, чаепитием и национальными блюдами.

«У нас прошла уже половина из запланированных мероприятий. Собираются девушки, которые имеют какие-либо таланты в рукоделии. Одна из встреч прошла в музее краеведения имени Т. Мальсагова. Это был своеобразный исторический экскурс. А прошлая встреча была посвящена открытию собственного дела. Тамила Яндиева поделилась знаниями и опытом: с чего начать свой бизнес, как его раскрутить и как сделать свое рукоделие источником дохода. В ближайшее время запланирован мастер-класс по созданию изделий из глины», — рассказывает Танзила Дзаурова.

По проекту встречи предполагают 15 участниц, но желающих принять участие в мероприятиях, по словам Танзилы, как правило, бывает в два раза больше. Отказывать кому-то организаторы не намерены и готовы принять всех желающих.

«Потому что хочется поддержать, когда люди испытывают сильное желание. Мы знаем, что у наших женщин мало развлечений, тем более наши встречи носят содержательный характер. После женских встреч по субботам нас очень сильно благодарят, говорят, что получили море положительных впечатлений и знаний, просят не прекращать их в будущем».

Впереди у ассоциации запланировано немало новых мероприятий для женщин Ингушетии, среди которых и курсы золотошвеек.

«В ближайшее время ожидается самое интересное — помимо этих встреч должны начаться курсы золотошвейного мастерства по старинным техникам «догам». С первых же дней поступило так много заявок, что группы были составлены ещё в сентябре, но всё же, если будут новые желающие, мы никого не будем ограничивать, мы привыкли, что на наших занятиях бывает чуть ли не в два раза больше участниц», — отмечает наша собеседница.

О данном направлении Танзила Дзаурова говорит с особенной теплотой и отмечает важность возрождения этого вида рукоделия.

«Я часто натыкаюсь в соцсетях на страницах адыгских рукодельниц, у них очень много прекрасных предметов рукоделия из золотых и серебряных нитей на бархате. Честно говоря, актуальности своей эти предметы не потеряли и по сей день, они выглядят очень статусно. Я не видела таких предметов у наших рукодельниц, хотя если посмотреть на фотографии начала двадцатого века, то вы везде увидите труды золотошвеек, они на всех предметах одежды, сумочках, настенных кармашках».

Она уверена, что данное направление очень перспективно и будет востребовано у нас в регионе.

«Очень важно его возродить, потому что у нас нет таких мастериц. Очень много вышивальщиц, они работают в свадебных салонах, но нет золотошвеек, которые владели бы технологиями или хотя бы изготавливали что-то. Тем более, что золотошвейки никогда не останутся без работы, так как у нас востребованы национальные наряды», — заключает организатор проекта для женщин «Сесарий ц1ай».