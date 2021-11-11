На площадках в Москве реализуется широкий ассортимент разнообразной сельскохозяйственной продукции — мясной, молочной и рыбной, а также продукции пчеловодства, овощей и фруктов, хлебобулочных и кондитерских изделий.

Торговые павильоны оформлены по-современному и выполнены в разных стилях, а также обладают системой вентиляции, отопления, кондиционирования, видеонаблюдения, для участников установлено торговое и холодильное оборудование, которое предоставляется бесплатно. Всё это создаёт комфортные условия как для участников, так и для посетителей, и позволяет проводить ярмарку в любое время года.

При желании торговать на столичных ярмарках товаропроизводителю необходимо до 15 ноября текущего года обратиться в Минпромсвязи Ингушетии или администрацию населённого пункта для формирования соответствующей заявки; направить в ГБУ «Московские ярмарки» анкету установленной формы с приложением необходимых документов на адрес электронной почты mry@torg. mos. ru.

Образец анкеты и перечень необходимых документов размещены на официальном сайте ГБУ «Московские ярмарки» www. fair. mos. ru, в разделе «Ярмарки и Фестивали /Межрегиональные ярмарки/ Участникам».

С более подробной информацией об участии можно ознакомиться на сайте www. fair. mos. ru или по тел. 8(499)128-76-37 доб. 131, 251, 8-977-523-78-08.

Для российских производителей сельскохозяйственной продукции, у которых возникли трудности с реализацией товара в период действия вынужденных ограничительных мер, межрегиональные ярмарки в столице России оказались серьезным подспорьем. В общей сложности на этих площадках было реализовано около 5 тысяч тонн продукции. Посетителями ярмарок в прошлом году стали 3,6 миллиона человек.

«Идея проведения межрегиональных ярмарок просто отличная. Это тот формат, который позволяет свести непосредственного производителя с потребителем. Возможно, необходимы некоторые улучшения, настройки, но в целом это очень нужное дело», — прокомментировал один из постоянных участников межрегиональных ярмарок.

В прошлом году пандемия Covid-19 вынудила производителей и организаторов межрегиональных ярмарок искать новые форматы работы. Так, дополнительным способом реализации товара стала дистанционная торговля: в конце прошлого года жители Москвы получили возможность заказывать продукты на дом с нескольких площадок с помощью сервиса доставки еды. По признанию товаропроизводителей, нововведение оказалось очень востребованным и позволило им существенно увеличить выручку.

В эти дни на межрегиональных торговых площадках выставлена продукция из сорока двух субъектов Российской Федерации, в том числе из Московской, Тверской, Тамбовской, Рязанской, Липецкой, Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской областей, Алтайского и Краснодарского краев, Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Дагестана, Крыма и других, а также из трех государств-членов ЕАЭС — Казахстана, Армении и Белоруссии.

К участию в межрегиональных ярмарках приглашаются индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица — владельцы фермерских или личных подсобных хозяйств, садоводы и огородники со всей страны.