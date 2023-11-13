Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы мероприятия, конкурс организуется для того, чтобы привлечь внимание граждан к проблемам здравоохранения, чтобы помочь формированию в общественном сознании нравственных ориентиров в выборе здорового образа жизни.

В соответствии с задачами, поставленными Президентом и правительством России в сфере здравоохранения, в СМИ должна отражаться тема значимости профессии медицинского работника, повышения ее престижа в обществе, создание ценностных ориентиров для молодежи, избирающей медицинскую специальность как свое призвание. Этому и будет способствовать проведение в очередной раз конкурса. Отмечается, что с каждым годом количество участников «Панацеи» неуклонно растет в геометрической прогрессии.

«Средства массовой информации — это один из важнейших институтов и факторов развития общества. Люди данной творческой профессии создают сегодняшние тренды, выносят на повестку дня социально значимые вопросы, участвуют в раскрутке и реализации общественных инициатив», — считают организаторы конкурса.

Принять участие в конкурсе могут отдельные авторы, творческие коллективы и группы, редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания — газеты, журналы, интернет-СМИ. На конкурс принимаются журналистские работы, опубликованные с 1 сентября прошлого года по 31 октября текущего года.

Конкурсные номинации представлены следующими темами: «Местная больница» — об учреждениях на местах; «Белый халат» — о медработниках; «Люди в беде» — об опыте преодоления тяжелых состояний, о проблемных ситуациях; «Здоровье в твоих руках» — об эффективных практиках самосохранения, клубах, энтузиастах здорового образа жизни; «Нет социальным болезням» — специальные публикации, разделы, акции, проекты, ориентированные на освещение проблем наркомании, ВИЧ/СПИД, туберкулеза, диабета.

Конкурсные материалы вместе с заявкой необходимо направлять до 1 декабря 2023 года включительно по адресу: 125009, Москва, ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой «Конкурс «Панацея».

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Москве в марте 2024 года на факультете журналистики МГУ. Победители получат дипломы и ценные призы.

«Кроме того, для лауреатов конкурса намечается проведение трехдневного образовательного семинара на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова», — рассказали организаторы мероприятия.