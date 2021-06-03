Фонд Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ темы семьи, материнства, отцовства и детства, проводит Всероссийский конкурс «Семья и будущее России — 2021» для журналистов федеральных и региональных СМИ РФ.

В 2021 году премиальный фонд конкурса составит почти 2 млн рублей. 150 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены на трехдневную практическую конференцию в Москву. В прошлом году на конкурс было подано 469 заявок из 71 региона Российской Федерации.

Второй год подряд принимаются заявки в номинации «Социальные проекты СМИ». Расскажите о том, как вы решаете социальные проблемы, системно помогаете нуждающимся. Важно, что социальный проект должен быть инициирован редакцией СМИ. Материалы, в которых вы освещаете проекты НКО, не нужно представлять в эту номинацию — такие материалы рассматриваются в номинациях «Печатные», «Интернет», «Радио», «ТВ».

Жюри, состоящее из преподавателей факультетов журналистики разных вузов, будет оценивать исследовательские работы, направленные на изучение представленности семейной тематики в медиасфере.

«По многочисленным просьбам мы вновь рассматриваем заявки в номинации «Интернет» в двух блоках: а) федеральные и региональные; б) муниципальные и иные», — сообщили организаторы конкурса.

Организатор конкурса — Фонд Андрея Первозванного при поддержке факультета журналистики МГУ имени Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки». Конкурс проводится в восьмой раз.

В конкурсе могут участвовать журналисты федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ РФ, студенты и аспиранты.

Номинации: печатные СМИ, радио, телевидение, интернет-СМИ, социальные проекты, научные работы.

В каждой конкурсной заявке (кроме номинаций «Социальные проекты» и «Научные работы») должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.

В номинациях «Научные работы» и «Социальные проекты» в каждой заявке могут быть представлены 1 и более работ (проектов).

Период выхода в эфир, публикации (кроме номинаций «Научные работы», «Социальные проекты») — с 15 июня 2020 года до 15 июня 2021 года.

В номинациях «Научные работы», «Социальные проекты» период написания, защиты, реализации — с 1 января 2019 года до 15 июня 2021 года.

Общий премиальный фонд — 1 943 000 руб. (после уплаты налогов и взносов).

В номинациях «Печатные СМИ», «Радио», «Телевидение», «Интернет», «социальные проекты» заявки делятся на две группы: федеральные и региональные СМИ; муниципальные СМИ.

В номинации «Научные работы» заявки рассматриваются в двух блоках: «Научная работа. Малые формы (студенческие статьи, курсовые и пр.)» и «Научная работа. Большие формы (дипломные работы, диссертации, научные публикации, монографии и пр.)».

Сроки подачи заявок: с 25 марта 2021 года до 25 июня 2021 года.

10 августа 2021 года на сайте fap. ru будет опубликован список участников конкурса.

10 сентября 2021 года там же будет опубликован список финалистов конкурса, которые будут приглашены в октябре 2021 года в Москву на церемонию награждения лауреатов (проезд в Москву и обратно за счет участников конкурса).

27-30 октября 2021 года для финалистов конкурса (не менее 135 человек) Фонд Андрея Первозванного совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова проводит трёхдневную практическую конференцию: 12-часовой круглый стол по обмену опытом (в течение двух дней); 10 мастер-классов ведущих специалистов медиаотрасли и научных сотрудников МГУ имени Ломоносова; церемония награждения лауреатов конкурса. Лауреатами конкурса станут 70 участников из числа прошедших в финал конкурса.

По традиции партнеры конкурса из числа крупнейших объединений журналистов и СМИ (Союз предприятий печатной индустрии (Гильдия издателей периодической печати), Альянс независимых региональных издателей, Российская академия радио, Фонд независимого радиовещания), а также журнал «Русский репортер», факультет журналистики МГУ имени Ломоносова, фонд «Истоки» и другие вручают свои памятные призы и дипломы.

Конкурс является одним из направлений реализации семейно ориентированной информационной политики. За все время проведения на конкурс было представлено более 40 тыс. материалов СМИ.