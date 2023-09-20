По информации портала ingfootball, спортсмен перешел в клуб из Абу-Даби на правах аренды до конца сезона без права выкупа. В настоящее время «Аль-Вахда» играет в единственной профессиональной футбольной лиге Эмиратов. В ОАЭ клуб является достаточно титулованным: четырёхкратный чемпион страны, двукратный обладатель кубка и четырёхкратный обладатель суперкубка. После двух туров команда занимает седьмое место в таблице с тремя набранными очками. Ближайший матч «Аль-Вахда» проведет 24 сентября против ФК «Хатта».

Следует отметить, что Зелимхан Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года из «Спартака» на правах свободного агента. В составе питерцев в прошлом сезоне ингушский полузащитник провёл 26 матчей во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Правда, в последнее время он все чаще сидел на скамейке запасных. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги футболист принял участие в четырёх матчах за санкт-петербургский клуб, отметившись одной результативной передачей.

Как сообщают «Ведомости», «Аль-Вахда», по правде говоря, не самый титулованный клуб в Эмиратах. У него четыре чемпионских титула за всю историю (1999, 2001, 2005 и 2010). Чаще золотые медали чемпионата ОАЭ выигрывали «Аль-Айн» (14 трофеев), «Шабаб Аль-Ахли» (8), «Аль-Васл» (7) и «Шарджа» (6). Кроме того, «Аль-Вахда» дважды завоевывала Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Вообще, ОАЭ — не самая футбольная держава. В рейтинге национальных лиг Азии эта страна занимает шестое место, уступая Саудовской Аравии, Японии, Южной Корее, Катару и Ирану. От ОАЭ напрямую на групповой этап азиатской лиги чемпионов попал только «Аль-Айн». За всю историю клубы из Эмиратов только однажды выигрывали Лигу чемпионов. Это сделал «Аль-Айн» в 2003-м. Клуб «Аль-Вахда» в последнее время на этот главный международный турнир региона не попадает.

Отмечается, что очередной сезон в Эмиратах начался 18 августа. В первом туре «Аль-Вахда» уступила дома «Аль-Батаиху» — 1:2, а во втором победила на выезде «Аль-Джазиру» со счетом 2:1. Источник сообщает, что завершится чемпионат ОАЭ 25 мая следующего года. Турнир проводится по классической двухкруговой системе: 14 команд сыграют по 26 матчей. В этой лиге необычный лимит на легионеров: каждый клуб может включать в заявку любое количество иностранцев, но только шестерых в возрасте старше 22 лет. Всего на сегодняшний день за 14 клубов высшего дивизиона чемпионата ОАЭ заявлены 173 легионера. Получается, в среднем в каждой команде находятся больше десятка иностранцев.

Бакаев — первый в истории чемпионата ОАЭ легионер из России, но там играли футболисты и работали тренеры из других стран бывшего СССР. В основном из Узбекистана — 15 человек. В январе 2020-го в «Аль-Айн» после безуспешного просмотра в «Зените» перешел капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан.