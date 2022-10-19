Мне думается, что нашим читателям будут интересны детские годы её жизни, в какой семье она росла. Довелось мне как-то работать со старшей сестрой Мадинат — Айшет Дударовой (Яндиевой). Как рассказывала Айшет, в семье их было 10 детей: 7 сестёр и 3 брата. Родители много внимания уделяли их воспитанию. Бывший в прошлом офицером царской армии, отец семейства с первых же дней революции перешёл на сторону большевиков и был участником гражданской войны. Бывало, что к нему часто заходили люди, просто посоветоваться, как поступить в тех или иных случаях. И всегда он находил нужное слово, чтобы помочь, поддержать в трудную минуту. Мать была надёжной опорой отцу, являясь от природы человеком очень интеллигентным, мудрым, с большой внутренней организацией.

Мадинат была самой младшей из сестёр. Все, смеясь говорили, что именно она принесла за собой радость, так как после нее семья пополнилась сыновьями.

Во время высылки отца семейства не оказалось рядом, так как находился в действующей армии. Нелегко пришлось в те суровые годы их матери, одной с детьми на руках. По пути следования эшелона, в вагоне, появился на свет долгожданный первый ребёнок мужского пола, маленький сыночек. Со многими трудностями пришлось им столкнуться. С отцом семья Мадинат встретилась лишь по окончании войны. Когда он присоединился к ним, они уже жили в Акмолинске.

Жизнь на чужбине была не из лёгких. Чтобы прокормить семью, мать занималась шитьём, а отец работал в то время в КРУ. Несмотря на все трудности, они не унывали. Мать Мадинат хорошо играла на гармошке. Бывало, придя с работы, отец просил сыграть для него ту или иную мелодию. Мадинат очень нравилась игра на музыкальном инструменте. И она потихоньку брала гармошку и училась самостоятельно играть на ней. Однажды, когда отец возвращался домой, он услышал звуки музыки и очень удивился, когда узнал, что это играет его «младшая сила», так любовно звали Мадинат родители.

Увидев тягу дочери к музыке, отец не стал возражать, тем более что на прослушивании в музыкальной школе определили у неё абсолютный слух. Сначала Мадинат купили баян, потом и пианино. Программу музыкальной школы по баяну, вместо положенных пяти лет, она освоила с отличием за три года.

Мадинат всегда старалась выкроить время для занятий музыкой. Она упорно шла к предначертанному. Годы высылки сказались на многих ингушских семьях. Потеряв всё нажитое в течение многих лет, им пришлось начинать всё заново, вить гнёзда на чужбине. И не у всех это получалось, как того хотелось. Семья маленькой Мадинат тоже не была исключением. Занимаясь честным трудом, родители Мадинат всячески старались обеспечить семью, создать в доме уют. Однако они не в силах были создать полный комфорт из-за отсутствия материальных средств. Поэтому часто случалось, что Мадинат со своим дорогим инструментом направлялась прямо в сарай, подальше от домашней суеты, чтобы в тиши разучивать новые мелодии.

Был такой случай, когда к матери Мадинат пришла совсем незнакомая женщина и начала со слезами в глазах отчитывать её. Оказывается, она услышала красивую мелодию и направилась в сторону льющейся музыки. И там, в сарае, обнаружила маленькую девочку с баяном в руках. Мать выслушала ту незнакомку, но изменить ситуацию была не в силах, так как не могли себе позволить, чтобы каждый ребёнок имел свою отдельную комнату. Но, несмотря на все неудобства, Мадинат, будучи в таком юном возрасте, знала, что она хочет, и прямо шла к этому.

К тому времени, когда Мадинат завершила учёбу и в общеобразовательной, и в музыкальной школе, ингушскому народу разрешено было вернуться на родину. Большой поток людей направился в сторону Кавказа. Семья Мадинат тоже взяла курс к родным очагам. Они вернулись в родные места, обосновавшись в Майском.

Однажды к отцу Мадинат приехал заведующий отделом культуры г. Назрани с просьбой дать разрешение, чтобы Мадинат стала директором музыкальной школы, которая только-только открывалась в Назрани. Он прослышал о её музыкальных способностях. Отец Мадинат вначале не соглашался, так как считал её для этой работы недостаточно взрослой (ей было всего лишь 17-18 лет). Но заведующему отделом культуры удалось его убедить, таким образом, Мадинат вышла на работу.

Недолго проработав там, она с целью пополнить своё образование едет в Грозный, где поступает в музыкальное училище. Через некоторое время она переводится в Орджоникидзевское училище искусств и там завершает учёбу. На этом Мадинат не останавливается, так как душа жаждала ещё большего. Далее она поступает в Ленинградскую консерваторию на дирижёрское отделение, где успешно завершает обучение. Приехав в Грозный, начинает трудиться в качестве преподавателя в музыкальном училище, одновременно работая дирижёром в филармонии. Кроме этого, она руководила хором студентов педагогического института, с которым объездила с концертами весь Кавказ.

Жизнь Мадинат была очень яркой, насыщенной. Являясь от природы активным человеком, она успевала многое делать, приносить пользу людям. В те годы в Грозном работал Всемирный комитет защиты детей. Мадинат внесла свою лепту и там. Она была заместителем председателя данного комитета. По этой линии в те годы она объездила почти весь мир.

Проработав в Чечне определенное время, посоветовавшись с родными, она решает уехать в Америку, куда ее не раз приглашали работать по своей профессии. Там она видит свое будущее, где больше возможности заниматься любимым делом. Так она покидает Ингушетию. Живя в далекой стране, она не раз приезжала с концертами в Ингушетию, во Владикавказ. Это было большим событием для ценителей её таланта.

Мадинат Яндиева — дочь своего народа, которая упорно шла к своей цели и добилась больших высот.

В день её рождения хочется ей пожелать крепкого здоровья, чтобы стремление к лучшему не угасало никогда, и чтобы в её доме всегда царили мир, гармония и понимание.