В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. Орден Святого Георгия имел 4 степени отличия, из которых первая была наивысшей. До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены.

В 1943 году для награждения рядовых и сержантов, отличившихся на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца — орден Славы первой, второй и третьей степени, награждение которым проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек. Статус высшей военной награды был возвращён ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте».

В 2007 году российские парламентарии выдвинули идею о возрождении данного праздника (который затем и был установлен). Авторы законопроекта пояснили, что возрождение традиции празднования Дня героев — это не только дань памяти героическим предкам, но и чествование ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы. А также они выразили надежду, что новая памятная дата будет способствовать «формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

Ингушский народ, в числе других, по праву гордится своими славными сынами и дочерями, удостоившимися высоких воинских наград.

Герои-ингуши императорской армии

(Источник — «Ингуши — георгиевские кавалеры Российской императорской армии, XIX — первая половина ХХ вв.», Алмазов И. Г., Ростов-на-Дону, 2012 г.)

Высшие награды Российской императорской армии — Георгиевское оружие «за храбрость» и орден Святого Георгия.

Георгиевским оружием впервые начали награждать в 1788 году в ходе русско-шведской войны. Первый тип награды представлял собой золотую офицерскую шпагу с надписью «За храбрость», без драгоценных украшений (являвшейся привилегией для высших военных чинов). С 1869 года все офицеры, награжденные Золотым оружием Высочайшим указом бывшего тогда императора Николая Первого, были причислены к кавалерам ордена Святого Георгия.

Из уважения к религиозным чувствам мусульман, знаки отличия военного ордена выдавались с заменой изображения Святого Георгия на Государственный герб и с вензелем императора. При императоре Николае Втором к ордену Святого Георгия были причислены Георгиевское оружие с надписью «За храбрость». Знак отличия военного ордена стал с 1913 года именоваться «Георгиевский крест», сохраняя все свои четыре степени.

Орден Святого Георгия 4-й степени

Первым из ингушей, удостоенных ордена Святого Георгия 4-й степени, стал командир отряда горской милиции капитан Мочко Базоркин (1817–1891) — за боевые отличия, проявленные в бою 30 июля 1858 г. против войск имама Шамиля в Аки-Юртовском ущелье.

Вторым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал подполковник артиллерии Косым Долгиев (1860-1919), кадровый военный — за боевые отличия, проявленные в бою 1915 г. с германцами на Западном фронте.

Третьим кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал генерал-майор Сосланбек Бекбузаров (1865-1930), кадровый военный — был представлен к награде за умелое командование и многократные боевые отличия, проявленные в боях с германцами на Западном фронте в июле 1917 г. Ранее, в 1915 году, он (тогда ещё полковник) был первым кавалером Георгиевского оружия «За храбрость».

Четвертым кавалером ордена Святого Георгия 4-й степени стал (посмертно) поручик Хаджи-Мурад Богатырев (—1917), кадровый военный, погибший в бою в июне 1917 г. под г. Станиславовым (австрийская Галиция, ныне украинский Ивано-Франковск).

Существует, пока документально не подтвержденная, версия о пятом награждении орденом Святого Георгия 4-й степени генерал-майора Эльберта Нальгиева (1863-1918), кадрового военного. Со слов его внука — 80-летнего Нальгиева Хаджи-Мурата Магомедовича, ордена Святого Георгия генерал Эльберт Нальгиев был удостоен указом Временного правительства России в сентябре 1917 г. за боевые отличия и личную храбрость, проявленные против турецких войск на Кавказском (Малоазиатском) фронте. Однако ингушский генерал, будучи убежденным сторонником монархии, отказался принять награду от Временного правительства. «Я не могу принять эту награду, какими бы высокими подвигами он ни был освящен, от правительства, доведшего династию до низложения. Я принимал боевые награды от имени императора и более ни от кого. Я воевал за Россию и за императора, но не за «временщиков», ведущих Отечество наше к хаосу и погибели...» — таков был его мотивированный отказ. Годом ранее, в 1916 году, будучи в чине полковника, Эльберт Нальгиев Высочайшим приказом был награжден Георгиевским оружием «За храбрость».

Георгиевское оружие «За храбрость»

Георгиевское оружие «За храбрость» — эта вторая по значимости награда российского офицерства. Спустя чуть более полугода с начала Первой мировой войны 1914-1918 гг., в феврале-марте 1915 года три ингушских офицера Высочайшими приказами были удостоены этой высокой боевой награды. Первыми кавалерами Георгиевского оружия «За храбрость» стали полковники (впоследствии — генерал-майоры) Сосланбек Бекбузаров и Тонт Укуров, также поручик Султан-Бек Бек-Боров — командир сотни Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии.

За 1916 год Георгиевским оружием «За храбрость» были награждены полковник Эльберт Нальгиев (позже генерал-майор), штабс-ротмистр Николай А. Базоркин и посмертно командир сотни Ингушского конного полка Кавказской Туземной конной дивизии поручик Крым-Султан Базоркин, погибший 15 июля 1916 года в бою под с. Езержаны (австрийская Галиция).

В 1917 г. четыре ингушских офицера получили в награду Георгиевское оружие «За храбрость»: полковник Асланбек Б. Котиев, штабс-ротмистр Султан-Бек Долтмурзиев, поручик Асланбек Маматиев и корнет Эльмурза Гулиев.

Завершает список ингушских георгиевских кавалеров самая многочисленная когорта, состоящая из 27 всадников и офицеров — награжденных всеми четырьмя степенями Георгиевского креста — полные георгиевские кавалеры. Многие из них, за примерную воинскую службу и проявленные в боях боевые отличия, смогли к концу войны добавить к своим георгиевским наградам и золотистые погоны первых офицерских чинов.

Отдельно нужно отметить о первом из ингушей полном кавалере всех четырех степеней знака отличия военного ордена (с 1913 г. именуется Георгиевский крест), коим является юнкер горской милиции Тумахоев (Кантышев) Той, награжденный ими за отличия в боях в ходе Кавказской войны 1817-1864 гг. Это стало известно из архивных документов (выписки) хранящихся в семейном архиве Кантышева Магомеда Хамидовича (прапраправнука юнкера Тумахоева (Кантышева) Т. К.), в свою очередь предоставленных ему ингушским историком-архивистом М. Дакиевым.

Следует отметить, нисколько не умаляя высоких боевых качеств и авторитет других национальных полков и подразделений Кавказской Туземной конной дивизии, что именно Ингушский конный полк стал лидером по наибольшему количеству полных георгиевских кавалеров в дивизии.

Необходимо отметить, что коллективными георгиевскими наградами, приравненными по статусу к ордену Святого Георгия, были награждены ингушские военные части за боевые отличия и массовый героизм в рядах Российской императорской армии. Георгиевское знамя с надписью «За отличие в турецкую войну 1877 и 1878 годов» было вручено Ингушскому конно-иррегулярному дивизиону, почетная Георгиевская серебряная труба (горн) — 6-й (ингушской) сотне Терско-Кубанского конно-иррегулярного полка с надписью «За отличие в японскую войну 1904 и 1905 годов» и Ингушскому конному полку Кавказской Туземной конной дивизии с надписью «За отличие в бою у д. Цу-Бабино в войну 1915 года» — за боевые отличия в Первой мировой войне 1914-1918 гг.

В 1992 году, после 75-летнего забвения, высшие военные (боевые) награды Российской империи — орден Святого Георгия и Георгиевский крест были восстановлены в своих прежних высоких статутах. Как в 1769 и 1807 годах, они вновь приобрели статус высших военных наград новой России и возродили былую их славу.

Герои Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны сталинская политика в отношении неугодных народов нашла своё печальное отражение в судьбах десятков воинов, не оцененных по достоинству, достойных сынов ингушского народа. Из различных источников нам известно, что к высшему воинскому званию Героя Советского Союза были представлены более 50 выходцев из Ингушетии, но получить Звезду Героя смогли только трое из них. Это Мурад Оздоев, Ширвани Костоев и Ахмед Мальсагов. И награды эти за подвиги, совершённые в 1941-9145 гг., были получены лишь в современной России. Другие имена героев восстановить ещё не удалось, но работа в этом направлении неустанно ведётся.

Оздоев Мурад Ахметович (10 марта 1922 г. — 25 февраля 1999 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Младший лейтенант авиации. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, Указом Президента Российской Федерации № 477 от 8 мая 1995 года младшему лейтенанту авиации в отставке Оздоеву Мурату Ахметовичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Награды: ордена Боевого Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали.

Костоев Ширвани Устарханович (1923 г. — 6 августа 1949 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Старший лейтенант авиации, командир звена штурмового авиационного полка. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 679 от 6 июля 1995 года старшему лейтенанту авиации Костоеву Ширвани Устархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды, медали.

Мальсагов Ахмед Татарханович (1912 г. — 14 января 1942 г.). Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Майор авиации, командир звена бомбардировочного полка. Геройски погиб в боевом вылете 14 января 1942 г. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Указом Президента Российской Федерации № 679 от 6 июля 1995 года майору Мальсагову Ахмеду Татархановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Награды: орден Красного Знамени.

Герои воинской славы СССР и современной России

Аушев Руслан Султанович (29 октября 1954 г.). Российский государственный и военный деятель, Президент Республики Ингушетия (1993-2001 гг.). Генерал-лейтенант. За мужество и героизм, проявленные при оказании интернациональной помощи Демократической Республике Афганистан, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1982 г. капитану Аушеву Руслану Султановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» № 11472. Награды: два ордена Красной Звезды, ордена иностранных государств (Афганистана, Молдавии, Белоруссии), медали.

Осканов Суламбек Сусаркулович (8 декабря 1943 — 07 февраля 1992 г.). Генерал-майор авиации, начальник Липецкого центра боевой подготовки и переучивания летного состава ВВС СССР. Погиб при выполнении летного задания. На самолете Миг-29 произошел отказ техники, и генерал С. С. Осканов ценой своей жизни предотвратил падение самолета на населенный пункт. Указом Президента РФ от 11 апреля 1992 г. № 384 Осканову Суламбеку Сусаркуловичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), с вручением медали «Золотая Звезда» № 2 (примечание: первое присвоение звания Герой РФ в истории России). Награды: ордена Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, медали.

Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич (29 июля 1963 г.). Российский государственный и военный деятель, Глава Республики Ингушетия (2008-2019 гг.). Генерал-майор. Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2000 г. за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии подполковнику Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу присвоено звание Героя Российской Федерации и вручена медаль «Золотая Звезда». Награды: ордена Красной Звезды, Мужества, «За военные заслуги», две медали «За отвагу» и др.

Арапханова Марем Ахметовна (20 апреля 1963 г. — 1 октября 2002 г.). Жительница с. Галашки Сунженского района Республики Ингушетия, воспитатель детского сада. Указом Президента РФ от 3 июня 2003 г. № 598 за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, Арапхановой Марем Ахметовне присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Костоев Абубукар Султанович (23 августа 1960 г. — 22 июня 2004 г.). Исполняющий обязанности министра внутренних дел Республики Ингушетия, полковник милиции. За мужество и героизм, проявленные при выполнении служебного долга, Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. полковнику милиции Костоеву Абубукару Султановичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Калиматов Алихан Макшарипович (18 апреля 1969 г. — 17 сентября 2007 г.). Сотрудник оперативно-разыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, подполковник. Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2007 г. за героизм, мужество и отвагу, проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, большой вклад, внесенный в дело обеспечения безопасности страны, подполковнику Калиматову Алихану Макшариповичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно), с вручением медали «Золотая Звезда». Награды: орден Мужества, медаль «За участие в контртеррористической операции» и др.

Нальгиев Руслан Муратович (4 мая 1980 г.). 22 июня 2004 года принимал активное участие в отражении вооружённого нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в Назрани. 17 августа 2009 года боевики совершили новое нападение на РОВД. Погибло двадцать пять сотрудников милиции, более ста человек получили ранения различной степени тяжести. Сам капитан Руслан Нальгиев был тяжело ранен, в результате чего потерял ногу. 14 апреля 2012 года Указом Президента Российской Федерации № 861 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, Руслану Муратовичу Нальгиеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Котиев Ахмед Макшарипович (20 января 1961 г. — 23 августа 2013 г.). С 2011 года — зампредседателя комиссии по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лиц. Под его руководством к мирной жизни вернулось более шестидесяти человек. Такая активность не нравилась противоборствующим силам. На него и его семью не раз было совершено покушение. 27 августа 2013 года в населенном пункте Нижние Ачалуки автомобиль Ахмеда Котиева был обстрелян. По дороге в больницу он скончался от полученных ран. 30 сентября 2013 года Указом Президента Российской Федерации № 736 за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, полковнику полиции Ахмеду Макшариповичу Котиеву присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Костоев Абубакар Хасанович (30 июня 1967 г.). В органах внутренних дел с 1993 года. Проявил мужество и профессионализм в ходе специальной операции по обезвреживанию террориста-смертника, собиравшегося произвести подрыв начинённого взрывчаткой автомобиля в одном из людных мест Сунженского района. В ходе операции группа полицейских из местного поселкового отделения полиции, в которую входил А. Х. Костоев, в районе сельского поселения Нестеровское попыталась блокировать автомобиль с находящимся в нём преступником. От последовавшего взрыва все четверо полицейских получили ранения различной степени тяжести. Сам Абубакар получил тяжёлые увечья. 14 октября 2014 года Указом Президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, майору полиции Абубакару Хасановичу Костоеву присвоено звание Героя Российской Федерации.

Дополнительно:

Картоев Джабраил Дабиевич (1907-1981 гг.). Политический и государственный деятель Ингушетии. Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Гвардии подполковник, начальник разведывательного отдела штаба армейского корпуса. В ноябре 1943 г. за блестящую операцию по форсированию озера Сиваш (Крымский полуостров) был представлен к званию Героя Советского Союза. Награда изменена командующим 4-м Украинским фронтом генералом Толбухиным (по известным политическим мотивам). Боевые награды подполковника Д. Д. Картоева: орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медали «За оборону Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга» и др.