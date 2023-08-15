Несомненно, для всех жителей Ингушетии стал приятной новостью тот факт, что наш земляк — крупный российский ученый, доктор философских наук, профессор Мурат Келигов стал одним из первых, кто удостоился чести вести исследовательскую деятельность под эгидой кафедры мирового института по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу.

Этот факт, несомненно, говорит о том, что мировое научное сообщество высоко оценило выдающиеся заслуги ингушского ученого в исследовании культурного наследия, а также развитии межрелигиозного диалога для межкультурного взаимопонимания.

Родился Мурат Юсупович Келигов 15 августа 1943 года в селе Кантышево. Шестимесячным младенцем он разделил горькую судьбу своего народа, когда в феврале 1944 года все чеченцы и ингуши были сорваны с родных мест и высланы в холодные края Казахстана и Средней Азии. Будучи в высылке, Мурат успешно окончил школу и поступил в Омский финансово-кредитный техникум. Юноша так тяготел к знаниям, что после окончания техникума решил продолжить учебу в высшем учебном заведении.

Нельзя сказать, что жизнь его была легкой: приходилось совмещать учебу с тяжелой физической работой, учиться, чтобы занять в обществе достойное место. Научные исследования, которыми занимался Мурат Юсупович и в студенческие годы тоже, отнимали у него много сил и времени, но он не стал сворачивать с избранного пути.

В 1962 году Мурат Келигов становится студентом философско-экономического факультета Казахского госуниверситета г. Алма-Аты. А к концу 60-х с отличием окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства, но и этого ему показалось мало, так как будущего ученого сильно тянуло к фундаментальным знаниям.

Можно сказать, что в то время мало кто из ингушей выбирал философию, больше акцент делался на прагматические направления, но Мурат Келигов стал редким исключением из правил. После окончания института народного хозяйства он поступает в аспирантуру по философии и в 1972 году в Институте философии и права Академии наук Казахской ССР защищает кандидатскую диссертацию на тему «Развитие как многоплановый процесс». Значимые научные выводы, сделанные М. Келиговым в ходе исследования, заключались в признании незавершенности определения развития, условности и относительности всех определений, охватывающих всесторонние связи и отношения явлений, характерных процессу развития как объективной диалектики, выражающей многообразие противоречивого мира.

Как отмечали многие коллеги молодого ученого, оригинальность этого исследования заключалась в том, что процесс отражения и сущность сознания здесь осмысливались как определенный результат исторического развития материального мира. Таким образом, в свои неполные 28 лет Мурат Келигов стал кандидатом философских наук.

В 1972 году семья Келиговых переезжает жить в Грозный. Здесь, на исторической родине, молодой философ начинает свою преподавательскую деятельность в одном из самых престижных вузов СССР. В Грозненском нефтяном институте (ГНИ) имени Миллионщикова, в стенах которого ученый преподавал свои знания не один десяток лет, Мурат Юсупович прошел нелегкий путь от ассистента до профессора.

В 1988 году М. Келигов стал первым доктором философских наук из числа ингушей и чеченцев и был включен в список ведущих ученых и педагогов северокавказских вузов. Его докторская диссертация была на тему «Формирование и эволюция концепции развития в естествознании: философско-методологический анализ». И здесь необходимо подчеркнуть, что Мурат Юсупович защитился чисто по философии, что во все времена сделать было довольно трудно.

Чтобы передать весь спектр научной и педагогической деятельности Мурата Келигова, понадобится не одна газетная страница. С формальной точки зрения все просто и привычно: научная и педагогическая работа, отзывы коллег, участие в редколлегиях научных издательств и т. д. Причем лекции и семинарские занятия, которые проводил профессор для студентов ГНИ и других вузов, всегда отличались глубиной анализа, информативной насыщенностью и поэтому вызывали значительный интерес слушателей. Но за всем этим стоял тяжелый кропотливый труд человека, призванного быть исследователем.

Забегая немного вперед, нужно отметить, что Мурат Юсупович, и сегодня находясь в строю, немало делает для того, чтобы сформировать у своих коллег научно-философское мышление, одновременно поддерживая и направляя их научный интерес. Его по праву относят к такой категории учителей, которые могут не просто учить, а у которых можно бесконечно учиться.

Сам же Мурат Юсупович по поводу своих исследований говорит, что для ознакомления с многокрасочной картиной философии важны не только взгляды исследователей, сделавших саморефлексию философии своей специальной задачей, но и тех, которые «по случаю» высказываются о философии в связи с ее применением.

«Очень часто вместо объективной оценки и анализа воспринятой информации, событий и собственных действий человек интерпретирует входящую информацию в разрезе своего субъективного восприятия мира, — поясняет ученый. — И на это восприятие накладывается собственное отражение в других людях. Таким образом, при оценке себя человека прежде всего интересует, какое впечатление он производит на других, не собственные дела и чувства, а как это смотрится со стороны. Получается, что он воспринимает себя через собственное отражение в глазах других, а их, в свою очередь, видит в зеркальном отражении своих представлений».

Наибольшим взлетом научного творчества Мурата Келигова можно назвать его монографию «Homo sapiens: преходящий феномен», которая вышла в свет в московском издательстве «Академический проект» в 2012 году. По словам автора, этот труд отражает важнейшие вопросы сущности человеческой жизни, их трансформации в условиях современного мира, и в нем как бы подводится итог многолетних научных поисков ученого. В этой связи М. Келигов пишет: «Только признавая человека закономерным элементом бесконечно развивающейся материи, становится возможным поиск рациональных оснований смысла космического бытия разумной жизни».

Эта мысль ученого, безусловно, подвигает к новым поискам определения сущности человека, его роли и месте в обществе, а также осмыслению непредсказуемых перспектив человеческого разума.

М. Келигов является автором более ста пятидесяти научных работ, в том числе нескольких монографий. Сам профессор называет себя пессимистом в теории и оптимистом на практике, но нам он известен ещё и как автор Конституции Республики Ингушетия.

В начале 90-х годов Мурат Юсупович оказывается на острие становления ингушской государственности. Первое, за что он взялся с подачи Руслана Аушева, было создание проекта Основного закона, который был принят в феврале 1994 года. В том же году, в марте, М. Ю. Келигов был избран первым председателем Народного собрания РИ. И это было такое время, когда профессору пришлось заниматься не только своими профессиональными обязанностями, но и делами государственного масштаба. Шутка ли, стать первым рулевым для народного органа вновь созданной республики! Но, как показало время, Мурат Юсупович с честью оправдал оказанное ему доверие. К сожалению, общественно-политическая ситуация и личный характер М. Келигова не позволили ему долго проработать в этом качестве, и он добровольно ушел с поста руководителя парламента Ингушетии.

«Дело в том, что люди из научного мира смотрят на происходящее вокруг не совсем обычным взглядом и каждое явление могут объяснить по-своему, — поясняет он и продолжает говорить о том, о чём может говорить неустанно. Естественно, на тему философии. — Философия — это любовь к мудрости, это дисциплина, без которой невозможно представить себе изучение любых других наук и взаимоотношения человека и мира. Не зря ведь к задачам философии на протяжении её истории относились как к изучению всеобщих законов развития мира и общества, а также нравственных категорий и ценностей».

По признанию профессора, его интересовали все направления этого предмета, и в числе других философских вопросов он постоянно ставил перед собой такие, как «Познаваем ли мир?», «Что такое истина?», «Что такое хорошо?», «Что первично — материя или сознание?», и надо сказать, что они не оставались безответными. Кстати сказать, что эта самая любовь к мудрости позволила Мурату Келигову выпустить две книги афоризмов: «Мудрость жизни» и «Храм Минервы», которые имеют широкий спрос в научном мире. Нельзя сказать, что биография Мурата Келигова насыщена перечнем званий, наград и титулов, но те, что у него есть, заслужены упорным трудом ученого, политика, общественного деятеля и просто хорошего и доброго человека. Об этом может сказать любой человек, который так или иначе пересекался с ученым.

В эти дни Мурат Юсупович Келигов отмечает свое 80-летие. Несмотря на то, что года берут своё и здоровье с каждым годом подкашивает, на вид наш герой выглядит неплохо, и это, наверное, тоже следствие его философского отношения к жизни и самому себе. Сам юбиляр признаётся, что даже в таком преклонном возрасте никогда не теряет времени зря.

Сердечно поздравляя Мурата Юсуповича с круглой датой, хочется надеяться, что он еще долгие годы будет здравствовать, радуя нас своими новыми открытиями, и передавать молодым весь кладезь знаний, которым обогатило его время и собственное желание познавать мир во всех его красках.