Сорта отечественной селекции «Княгиня Ольга», «Арсенал», «Статус», «Олимп», «Стать» и «Березит» предоставлены федеральным государственным бюджетным учреждением «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр». У Ингушского РСЦ заключен договор с научным аграрным центром, и закладка опытного участка является первым шагом по сотрудничеству между учреждениями.

Говоря о характеристиках высеянной культуры, специалисты, в зависимости от сорта, отмечают их устойчивость к полеганию и осыпанию, морозостойкость и засухоустойчивость, урожайность. К особенностям сортов также относят комплексный иммунитет к распространенным в регионе листостебельным болезням пшеницы, адаптированность к почвенно-климатическим условиям юга России и другие характеристики.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Россельхозцентре по региону, демонстрационный участок площадью 7 гектаров засеян на поле крестьянско-фермерского хозяйства «Хашагульгов», что в Сунженском районе республики. Руководство хозяйства, понимая важность проведения таких исследований, заинтересовалось предложением Ингушского филиала о проведении демонстрационных опытов, в результате чего в научных целях безвозмездно предоставило делянки и необходимую технику для посева опытных сортов пшеницы.

В дальнейшем специалисты регионального Россельхозцентра проведут сравнительный анализ сортов пшеницы, выращенных из семян отечественной селекции. По словам агрономов учреждения, полевые испытания помогут выяснить, какие сорта из предложенных Северо-Кавказским федеральным научным аграрным центром, более адаптированы для возделывания в местных условиях. Агрономы определят показатели продуктивности, показатели качества зерна, проведут прочие исследования.

Необходимо отметить, что подобные опыты Россельхозцентром по Ингушетии проводятся не впервые, у филиала есть накопленный опыт работы по другим сельскохозяйственным культурам, в том числе по картофелю, сое, кукурузе, подсолнечнику, а также по биопрепаратам и агрохимикатам. Результаты опытов 2021 года будут ясны на следующий год. Агрономы учреждения уверены, что эти опыты будут полезны для аграриев республики при выборе сортов пшеницы.