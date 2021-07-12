Фестиваль прошёл в Рязанском государственном университете имени Есенина. В текущем году участниками мероприятия стали двести пятьдесят одарённых студентов, представляющих более двадцати регионов всех федеральных округов Российской Федерации. В рамках фестиваля состоялись тематические конкурсы, связанные с научно-исследовательской работой, литературным творчеством, журналистикой, педагогическим мастерством, художественным чтением и т. д.

Отбор и оценку литературных произведений осуществляло профессиональное жюри, в состав которого по каждому из конкурсных направлений входили учёные Рязанского госуниверситета, члены Союза писателей России и других литературных объединений, члены Союза журналистов России, заслуженные работники культуры РФ, члены Союза художников и Союза фотохудожников России, музыковеды, искусствоведы, театральные режиссёры, сотрудники Государственного музея-заповедника С. А. Есенина.

Организаторы фестиваля заявили, что они рады открытию новых молодых талантов в научной, музыкальной, изобразительной, педагогической есениниане, в развитии есенинских традиций в литературном творчестве, в опытах перевода его произведений на иностранные языки, в донесении смысла и мелодики есенинского стиха средствами художественного чтения, в оригинальных решениях популяризации есенинской темы участниками мероприятия.

Фестиваль, несомненно, ждало очень много людей. Ждали его уникальной творческой атмосферы, дружеской состязательности, новых интересных встреч, общения, справедливых оценок высокопрофессионального жюри, незабываемой поездки на родину поэта в село Константиново.

В 2020 году отмечалась знаковая дата — 125-летие со дня рождения Сергея Есенина. Люди отчётливо осознают: слова поэта о том, что большое видится на расстоянии, были пророческими, а сегодня они обретают новые смыслы. Интерес к личности и творчеству поэта не угасает, а только возрастает. И рязанский фестиваль научного и литературно-художественного творчества студентов «Есенинская весна» в очередной раз это подтвердил. Классик родился в селе Константиново Кузьминской волости Рязанского уезда Рязанской губернии, в крестьянской семье, 3 октября 1895 года.

По-настоящему международным фестиваль «Есенинская весна» делает участие в нем иностранцев, обучающихся в российских вузах.

Напомним, фестиваль проводится вузом с 2005 года в сотрудничестве с Министерством образования и молодёжной политики Рязанской области, Министерством культуры и туризма региона, Государственным музеем-заповедником С. А. Есенина, Ассоциацией вузов центра России.