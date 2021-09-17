В числе тех, кто активно помогал профессиональным спасателям и местному населению, был и ингуш — представитель регионального отделения Всероссийской волонтёрской организации «Молодёжка ОНФ». Волонтёрам предстояло проложить противопожарные минерализированные полосы и как можно скорее восстановить сгоревшие дома и инфраструктуру первой необходимости.

Беда объединяет, как известно. Так было и с лесными пожарами, разбушевавшимися летом этого года в Якутии. Десятки волонтеров приехали в якутское село Бясь-Кюель. Там пожар разрушил более 30 жилых домов и оставил без крова около 100 человек.

Ингушский волонтёр Хасан Юсупов работает в пожарно-спасательном колледже. В учебном заведении гордятся своим сотрудником, коллеги отмечают такие его качества, как ответственность и добросовестность.

«С 25 августа по 8 сентября у нас был экстренный выезд в Якутию. Обстановка там была очень серьёзная — сгорело более 7 миллионов гектаров леса. Из сгоревшего леса мы делали брёвна. Некоторые люди остались совсем без ничего, сгорело их имущество, подворье, скот. Мы разделились на несколько групп для обеспечения погорельцев дровами на зиму, в общем, оказывалась очень существенная помощь. Запомнилось то, как местная жительница в знак благодарности облачилась в национальный костюм и спела для нас якутскую песню», — поделился Хасан Юсупов.

Для него поездка в горящую Якутию стала проверкой на прочность. На протяжении двух недель волонтёры демонтировали сгоревшие строения, расчищали лес от погибших деревьев, строили загоны для скота и хозяйственные сооружения.

«Местные жители сначала боялись, они не доверяли нам, потому что незнакомые люди приехали к ним и просто так помогают. В это было трудно поверить. Вот одна бабушка просила ей помочь, мы ей помогли, и люди увидели, что мы с нее ничего не взяли и сами потянулись за этим. Оказали помощь жителям в их мелких делах. Там кому-то баню надо было поднять, кому-то что-то перетащить. Также у нас еще был ночной караул, который следил за безопасностью лагеря ночью, чтоб никто посторонний не заходил и не выходил из лагеря. Самое сложное — это вставать и топить печку в палатке, чтобы не замерзнуть ночью. Потому что ночи были суровыми — очень холодными», — вспоминает Хасан.

«Поездка в Якутию была непростой — как для меня, так и для участников команды. Ребята трудились по-настоящему. Для нас любой выезд на территорию ЧС — это проверка на прочность. И команда справилась», — заявил глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Ребят из ОНФ поблагодарили, в том числе, якутские власти. Глава республики Айсен Николаев отметил, что поддержка волонтеров помогает местным жителям вернуться к нормальной жизни. В рамках акции «Сохраним лес» на месте сгоревшего леса ребята высадили 2 тысячи саженцев. По словам лесничих, сосна в этой местности растет хорошо и должна быстро прижиться.

Опыт восстановительных работ участники команды получили во время работы в зонах ЧС в других регионах. Почти каждый, кто помогал жителям Якутии, уже побывал в подобных командировках.

Лесные пожары в Якутии начались, приблизительно, в мае 2021 года. Считается, что лесные пожары в Якутии являются самыми крупными в мире за 2021 год. Дым от пожаров дошел до Урала, Хакасии, Ямала, Забайкальского края, Иркутской области, Югры, Сахалина и других субъектов Российской Федерации, а также до северо-востока Казахстана, Аляски. Работа множества аэропортов России, паромных переправ Якутии была заторможена или парализована. Во многих населенных пунктах Якутии наблюдалось сильное загрязнение воздуха продуктами горения (12 августа загрязнение воздуха в Якутске в 247 раз превышало рекомендуемые параметры ВОЗ).

Главными непосредственными причинами пожара, по информации, представленной оперативным штабом, являются изменение климата, рекордная жара и засуха, сухие грозы с частым ударом молний, человеческий фактор (непреднамеренные и преднамеренные поджоги). По оценке «Гринписа», по вине человека в Якутии произошло около 90% лесных пожаров.