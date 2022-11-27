В России День матери празднуется в последнее воскресенье ноября. В разных странах он приходится на разные даты, но суть его едина — вспомнить о женщине, которая подарила жизнь, воспитала, отдала свою любовь, силы и терпение ребенку.

В Ингушетии тоже прошли различные мероприятия, посвященные мамам. В Магасе на Аллее Матери, прошел праздник, организованный Ингушским региональным отделением «Союза женщин России» совместно с мэрией города. Отдать дань уважения всем матерям, выразить слова благодарности за их самоотверженный труд, пришли представители из различных организаций, ведомств, работники мэрии, а также местные жители со своими детьми. Много теплых слов было сказано в адрес матерей в этот день.

«Этот праздник необходим, чтобы показать значимость, истинное предназначение женщины, которые хранят уют и тепло в доме, заботятся о своем чаде, нося его под сердцем, поддерживают, оберегают на протяжении всей жизни, — сказала председатель ИРО «Союза женщин России» Мадина Ужахова. — В этот день хочется сказать спасибо всем мамам на планете за самый лучший подарок — жизнь! Дорогие наши мамы, поздравляем вас с Днем матери и желаем душевных сил, жизненной мудрости, ангельского терпения, женского счастья, взаимной любви и домашнего уюта».

В ходе мероприятия представитель союза, предприниматель Фатима Галаева вручила почетную грамоту и подарок Фадиман Цолоевой, воспитавшей десятерых детей. Также без внимания не оставили и первую жительницу города Магас, многодетную маму, бабушку 37 внуков, Айшет Мальсагову. Её тоже навестили на дому (она не смогла побывать на празднике из-за состояния здоровья). Пожелали ей крепкого здоровья и вручили почётную грамоту и ценный подарок от ИРО «Союз женщин России».

Принимавшие участие в мероприятии дети тоже от себя поздравляли всех женщин, своих мам и бабушек, читали стихи, посвящённые самым дорогим людям. Атмосфера царила праздничная и надо сказать, что праздник удался.

Напомним, что данный праздник имеет свою историю. Некоторые историки считают, что аналогичный праздник существовал еще в древней Греции. Правда, там он был языческим и день матери посвящался Рее, матери Зевса и отмечался он весной. С 1600 года в Англии стали отмечать Материнское воскресенье. Жители Англии даже не работали в этот день, чтобы посетить своих родных, поздравить мам.

Современный День матери появился так: в 1907 году жительница США Анна Джервис из Западной Вирджинии предложила ввести праздник в честь мам. Ее собственная мама, к сожалению, рано покинула ее, она скончалась. Анна Джервис не жалела сил, чтобы в память о своей маме установить такую памятную дату. Она писала о Дне матери в разные государственные учреждения, и ее просьба была услышана. В 1910 году в мире официально появился День матери. Сначала его отмечали только в США, но позже инициативная группа создала Международную ассоциацию Дня матери, чтобы распространить сведения об этом важном празднике по всему миру.

«Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем...» Эти точные строчки лишний раз доказывают, что жизнь каждого из нас начинается на руках матери, которая становится самым близким и родным человеком.

День матери — это трогательный праздник, посвященный самым близким и дорогим сердцу людям — нашим мамам. Материнская любовь — беспредельна и незаменима. Она делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать невзгоды, с колыбели согревает и оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды, надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет — мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, и взрослому.

К матери мы обращаемся в радостные и сложные моменты нашей жизни. Великий материнский труд всегда будет самым почетным и значимым. Празднование этого дня — замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание. Пусть в их глазах не гаснут улыбки.

Дорогие мамы! Примите слова признательности, любви и уважения! Желаем вам огромного материнского счастья, крепкого здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваша самоотверженность, терпение и труд на благо семей вернутся заботой и благодарностью ваших детей и всего общества.