Накануне этого знаменательного дня в здании «Артис Плаза» в Магасе состоялось праздничное мероприятие, организованное Ингушским региональным отделением Союза женщин России. На это торжество собрались представительницы прекрасного пола, входящие в ИРО, а также присутствовали от мужской половины гости: заместитель председателя правительства РИ О. Фурсов, экс-мэр города Назрани А. Тумгоев, руководитель регионального отделения совета сторонников партии «Единая Россия» М. Бекмурзиев.

Открывая данное мероприятие, выступила председатель ингушского отделения СЖР Мадина Крымсултановна Ужахова. Поприветствовав присутствовавших в зале, она поздравила всех с наступающим Международным женским днём — 8 Марта, пожелала крепкого здоровья и успехов во всех начинаниях.

«Наше отделение, открытое в 2019 году, сегодня уже является полноправным членом Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», — отметила она. — Состав нашей команды в настоящий время увеличился, что нас несомненно радует. Сюда входят ученые, работники культуры, здравоохранения, образования, представители средств массовой информации, государственные служащие, студенты, общественные деятели, предприниматели и другие категории граждан. Мы принимаем активное участие и в региональных мероприятиях, посвящённых памятным датам в истории страны и республики».

Далее выступил заместитель председателя правительства РИ Олег Борисович Фурсов.

— Мне очень приятно находиться сегодня вместе с вами в этой праздничной обстановке. У меня важное поручение, от имени председателя правительства РИ В. В. Сластенина зачитать приветственный адрес в честь вашего предстоящего Женского дня — 8 Марта.

«Уважаемая Мадина Крымсултановна! Сердечно поздравляю Вас и всех женщин союза с наступающим Международным женским днём — 8 Марта. Этот особенный день посвящён женщине, которая была и остаётся символом красоты, добра, справедливости и понимания. Это также замечательный повод выразить самые замечательные чувства нашим дорогим матерям, жёнам, сёстрам и дочерям, которые несут в наш мир радость и гармонию, бережно хранят традиции, воспитывают детей и добиваются успехов во всех сферах жизнедеятельности.

Глубокое уважение заслуживает деятельность вашей организации, которая объединяет в своих рядах талантливых, энергичных, с большим творческим потенциалом женщин. Вы выполняете важную миссию по повышению статуса женщин.

Дорогие женщины, спасибо вам за душевную теплоту и заботу, мудрость и терпение. В этот светлый день желаю всем здоровья, безмерного счастья и благополучия. Успехов вам во всех начинаниях», — говорилось в приветственном адресе.

«Мир издавна держится на женской любви. Женщина — хранительница семейного очага, которая украшает нашу жизнь. Во имя любимых женщин создаются шедевры мировой литературы и искусства, музыкальные произведения», — говорили выступавшие.

В торжественной обстановке многим участницам мероприятия были вручены почётные грамоты, а также медали от Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

На мероприятии прозвучало много тёплых, искренних, нежных слов признательности в адрес прекрасной половины человечества. Участники праздничной программы читали стихи, пели песни, танцевали. Особенно всем очень понравилось стихотворение, адресованное мамам. А прочитала его воспитанница детского сада «Подснежник» города Карабулака Тамара Цечоева.

Вниманию собравшихся в фойе была представлена выставка картин ручной работы члена ИРО СЖР, руководителя кружка Центра развития г. Магаса Лидии Хамхоевой.

В этот день было много общения, улыбок и хорошего настроения, так необходимого в весенние дни.