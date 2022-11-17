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Конституция — гарант свободы вероисповедания

Ингушское УФАС признало требование университета региона о «халяльности» продукции обоснованным

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Ингушский госуниверситет

Ингушским государственным университетом была объявлена закупка на оказание услуг по организации летнего отдыха студентов вуза. На торги было допущено два участника.

Один из них, ООО «Фарвес групп», обратился в Ингушское УФАС России с жалобой на ряд нарушений:
— неправомерно внесены изменения в описание закупки;
— неправомерно установлено требование о «халяльности» поставляемых товаров;
— неправомерно установлены требования о предоставлении оригиналов документов, подтверждающих «халяльность» продуктов питания.

Отметим, что начальная цена аукциона более 3,5 млн рублей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, изучив материалы дела, Ингушским УФАС России установлено, что в извещении закупки при оказании услуг, заказчик отметил необходимость знакомства отдыхающих с историей и достопримечательностями территории, уточнив, что этот факт включает в себя не менее трех выездных культурных мероприятий. Это уточнение никак нельзя отнести к термину «внесение изменений в извещение закупки», соответственно довод жалобы признан необоснованным.

Комиссией отмечено, что согласно описанию объекта закупки, поставляемые продукты питания должны быть сертифицированы как «халяль», учитывая национальные, культурные и религиозные особенности отдыхающих лиц, коими являются студенты Ингушского госуниверситета.

Так, в соответствии со статьей 28 Конституции России каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, включая право действовать в соответствии с ними.

Таким образом и второй довод жалобы признан необоснованным.

Третьим доводом жалобы заявитель указывает на невозможность доставлять оригиналы документов о «халяльности» продуктов питания с места нахождения оздоровительного учреждения (Черноморское побережье) в город Магас, в силу географической отдаленности.

Комиссией установлено, что заказчик требует 3-х разовое питание, при этом, все продукты питания — «халяльные». Подтверждающие документы необходимо предоставить в оригинале в день передачи продуктов по акту передачи.

На этот довод жалобы Ингушским УФАС России отмечено: согласно Федеральному закону «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная электронной подписью признается документом, равнозначным акту на бумажном носителе. Это свидетельствует о том, что сертификаты «халяльности» продуктов питания не нужно каждый раз возить с Черноморского побережья в Ингушетию, достаточно прислать электронный документ с электронной подписью.

«Совокупность изложенных фактов говорит о том, что доводы жалобы необоснованны, а отклонение не нарушает права участника. Более того, отметим, что на участие в аукционе подано две заявки. Оба участника допущены к участию в закупке, по результатам аукциона обеспечено понижение начальной цены контракта на 30 %, что свидетельствует о том, что конкурентные способы определения поставщика не нарушены, кроме того, есть экономия бюджета», — отметили в пресс-службе Ингушского УФАС.

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