Но и тут, как выясняется, нет-нет да и обнаруживаются темные моменты. Так, из-за выявленных нарушений антимонопольным ведомством республики были отменены электронные торги на право аренды земельного участка, объявленные администрацией района.

— В своей документации организатор торгов допустил противоречивые требования, — поделился информацией с газетой «Ингушетия» заместитель Ингушского УФАС Рамазан Евлоев. — Так, согласно документации, задаток должен был поступить на счет не позднее 18 января 2023 года. Одновременно в извещении имеется требование о том, что денежные средства в качестве задатка должны быть внесены не позднее 27 января.

Антимонопольщики считают, что такие расхождения в датах могут повлиять на результат определения участников торгов.

— Нашей комиссией было принято решение о выдаче обязательного для исполнения предписания об устранении нарушения требований Земельного кодекса РФ, — добавил собеседник. — Администрации района необходимо разобраться с датой внесения задатка, внести изменения в документацию и продлить сроки подачи заявок. По материалам данного дела решается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц муниципалитета.