Однако сотрудники управления не дают спуску не только мошенникам, пытающимся нажиться в сговорах и в ходе электронных аукционов. Высвечивают они и мутные схемы в процессе реализации закона «О рекламе».

К примеру, еще в марте прошлого года внимание Ингушского УФАС России привлекла реклама крупнейшей российской букмекерской компании «Лига ставок». Как известно, объектом рекламирования подобных организаций являются спортивные соревнования, основанные на риске игры и пари. Законодательством допускается рекламирование такой деятельности, но с некоторыми ограничениями. Конкретнее, согласно закону «О рекламе» реклама не должна содержать в себе образы людей и животных. Но упомянутая фирма пренебрегла этой нормой закона, использовав в рекламе своих услуг образ женщины и развернув широкую рекламную кампанию на своем сайте. На это и указали сотрудники Ингушского УФАС России.

Казалось бы, исправляйте нарушения и работайте дальше! Нет же, букмекеры тут же заартачились, пытаясь доказать свою правоту, мол, сайт с размещением незаконной рекламы не имеет к ним никакого отношения, начали судебную тяжбу. Но поговорка «На нет и суда нет!» — это не про антимонопольщиков Ингушетии.

— Ингушским УФАС России был направлен запрос в информационный центр предоставления информации и документов юридического лица, которому принадлежит право пользования данным сайтом, — пояснил детали дела в беседе с корреспондентом газеты «Ингушетия» главный специалист-эксперт управления Казбек Бекбузаров. — Ответ не заставил себя долго ждать, подтвердив наши первоначальные выводы. То есть в действиях международной букмекерской компании «Лига ставок» выявлены нарушения закона «О рекламе». Путем выдачи предписания данная рекламная кампания была остановлена. Рекламодатель же с постановлением не согласился, обратившись в Арбитражный суд Ингушетии, чтобы обжаловать наши доводы. Аргументировал он свои действия тем обстоятельством, что реклама расположена в мобильном приложении и не предназначена для широкого круга лиц, дескать, пользуются ею только зарегистрированные пользователи. Но рекламодатель не учел главного факта: нарушение Ингушским УФАС России зафиксировано не в мобильном приложении, а в сети Интернет, на сайте «БК Лига Ставок». На этом основании суд подтвердил состоятельность доводов управления, подтвердив нарушения закона «О рекламе». Судебные разбирательства продолжились в апелляционной инстанции в г. Ессентуках, который тоже постановил решение Арбитражного суда Ингушетии оставить без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Таким образом, юридическому лицу — рекламодателю грозит внушительный штраф за использование образа человека в рекламе, основанной на риске игры и пари.