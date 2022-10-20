Если заглянуть в прошлое, то профессия повара — одна из самых древних в мире. Считается, что первыми о ее необходимости задумались древние греки. В 2600 году до нашей эры на острове Крит появились люди, кормившие солдат и получавшие за это деньги.

Древнеримские императоры Август и Тиберий, любившие вкусно поесть, открыли первые школы, где обучали поварскому искусству. Управлял ими Апиций, имя которого стало нарицательным. Современники ценили его мастерство, описывая приготовленную им еду в своих произведениях. Но если в древности секреты приготовления блюд хранились в глубокой тайне и передавались из поколения в поколение, то сегодня любой рецепт можно подсмотреть в интернете, и там же узнать «секреты» приготовления блюд. Однако стать хорошим поваром непросто. Это талант. И имя настоящего повара надо заслужить, ибо это искусство — готовить блюда.

Сегодня на обед мы заглянули как раз к такому повару, самому настоящему, у которого можно вкусно поесть, прямо как дома на кухне у мамы.

«Мы между собой так и говорим: «У нашей Инны», — делятся с нами логопеды Зарема, Лиза и Ашат, которые работают рядом с «кафе-столовой» на Базоркино. — Обедаем всегда у Инны. Она настоящий повар, волшебник, который может из самых обыкновенных продуктов приготовить блюдо — шедевр вкуса. Любит свою работу и говорит, что получает от неё искреннее удовольствие. Также знает тысячи рецептов самых лучших блюд. Радует разнообразием супов, соусов, холодных и горячих блюд, салатов, десертов. А главное, здесь тепло и уютно, как-то по-домашнему».

Сама Инна Евлоева родом с Алтая. Есть такой город — Барнаул, где она родилась и выросла, где живёт её мама и две сестры. Здесь чистый воздух, горные и холмистые пейзажи, множество рек, озер, нетронутых лесов и загадочных пещер. В Барнауле множество театров, музеев, парков, библиотек и кинотеатров. Здесь ей, конечно же, было хорошо. Но судьба познакомила её с кавказским парнем в 1985 году. Сначала родители с обеих сторон не хотели давать своего согласия на брак, но потом не стали препятствовать молодым. Так Инна оказалась в Ингушетии. Нелегко было влиться в новую семью, приноравливаться к новому быту, к традициям и культуре, но она приняла религию ислама, приняла традиции, а со временем выучила и наш язык. Сегодня у неё трое взрослых детей и восемь внуков. А когда появилось свободное от забот время, она вышла на работу.

«Готовить любила с самого детства, — говорит Инна, — придумывала что-то новое. Ведь раньше не было интернета, книги по поварскому делу тоже нелегко было найти, вот мы и мудрили на кухне, а потом делились с подругами. Надену мамин фартук и начинаю виртуозно, как мне казалось, делать кулинарные «шедевры». Потом любила радовать домочадцев, детям готовила разные блюда, сладости. Когда поняла, что поварить у меня хорошо получается, вышла на работу. А со временем мечтаю открыть своё собственное кафе».

Инна готовит всё. Но её любимые блюда — это мясо по-французски и наши ингушские чапильгаш. Чаще всего посетители заказывают именно эти блюда. Но постоянные клиенты хотят разнообразия. «Что бы мы ей ни заказали, — говорит Лиза, — у неё оно обязательно к обеду будет, и приготовит всё отменно и качественно».

Чего греха таить, поесть мы любим все, и не один раз в день, так что быть поваром нелегко. Здесь нужен талант и призвание, иначе никакая зарплата не оценит достойно этот труд. А тем временем профессия повара изматывающая. Это же не просто приготовить вкусно, требуется ещё на протяжении практически всей смены, а это с восьми утра до семи вечера, стоять на ногах, находиться на кухне рядом с печами. Поэтому для работы поваром необходимо быть выносливым, обязательно аккуратным и чистоплотным, внимательным, работоспособным и обладать отличной памятью, чтобы запоминать рецепты блюд. Ко всему сказанному следует добавить, что необходимо иметь здоровое вкусовое и цветовое восприятие, чтобы правильно определить качество продуктов. А ещё надо красиво и эстетично оформить блюдо. Это сможет далеко не каждый. Значит, повар — это и художник.

«Но работа наша интересна и тем, что она востребована, когда работаешь по совести и с душой, — говорит повар Инна. — Но бывает устаёшь за день так, что всю ночь ноют ноги. Приходят порой мысли бросить всё и сесть дома. Но утром магнитом тянет на работу. Люблю своё дело, своих коллег, Хавушку Евлоеву, мы с ней очень дружны. Когда на месяц уезжаю в Барнаул к маме, очень скучаю по своим постоянным посетителям, они все мне стали родными, и радуюсь, когда они звонят и просят скорее вернуться. И я рада, что меня ждут и ценят. В этом и есть призвание, в этом и суть нашей работы. Быть нужной и востребованной. Это самое главное, когда работа приносит радость и пользу тебе и другим».