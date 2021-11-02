Почтовая связь всегда востребована
Интервью с директором федеральной почтовой связи РФ по Республике Ингушетия Камбулатом Сукиевым
Исторически почта возникла из потребности людей передавать друг другу сообщения и разного рода посылки. Долгие годы почта оставалась самым массовым видом связи, но на протяжении длительной истории сама система взаимосвязей претерпела значительную эволюцию. Появился интернет, получила развитие телефонная и электронная связь. Однако почтовая связь сохранила своё предназначение и в обозримом будущем будет оставаться востребованной и жизненно необходимым связующим звеном между людьми, поскольку перемещение материальных объектов невозможно при использовании иных видов связи.
Помимо этого, Почта России расширила свои возможности. Она сегодня может обналичить денежные средства, погасить банковский кредит, оформить страховку и тому подобное. Но лучше о работе почтовой связи, в частности, в Ингушетии расскажет директор Управления федеральной почтовой связи (УФПС) РФ по республике Камбулат Сукиев, который согласился ответить на наши вопросы.
— Камбулат Абдрахманович, разумеется, что почтовая вязь всегда будет актуальна и востребована. Но соответствует ли она требованиям сегодняшнего времени?
— Считаю, что да, почтовая связь полностью отвечает требованиям времени. На сегодняшний день почти все отделения почтовой связи республики являются новыми современными офисами. Мы ежегодно строим новые и реконструируем существующие отделения почтовой связи. Всегда отслеживаем качество обслуживания и стараемся улучшить сервис. Рады сообщить нашим жителям, что внедрен сервис, благодаря которому население посредством мобильного приложения Почты России или звонка в колл-центр могут оценить работу любого отделения почтовой связи. Это позволит своевременно реагировать на отклонения в качестве обслуживания населения.
— И какие услуги может нам предложить сегодня Почта России?
— Список услуг, предоставляемых Почтой России, очень обширный, но основной спектр — это пересылка простых и регистрируемых почтовых отправлений, доставка на дом социальных выплат, подписка, продажа товаров народного потребления, прием коммунальных платежей, денежные переводы, банковские услуги и тому подобное.
Для исполнения всех этих услуг и качественного обслуживания населения в нашем филиале задействован 571 сотрудник, из которых в аппарате управления работают 98 человек, а вспомогательное и основное производство обслуживают 473 работника почтовой службы.
— Услуги, которые предоставляет Почта России, вполне успешно выполняют те же банки, многофункциональные центры, абонентские службы, как вам удаётся конкурировать с ними?
— Конечно, конкуренция у нас достаточно сильная. Но в нашем приоритете шаговая доступность почтовой связи почти во всех населенных пунктах республики. И это современные офисы, отвечающие требованиям времени, обширная сеть обслуживания. Разумеется, даёт приоритет и социальная направленность нашего предприятия, гибкие тарифы, постоянное внедрение новых услуг, позволяющих ускорить и улучшить качество обслуживания населения и юридических лиц.
— Насколько нам известно, зарплаты сотрудников почтовой службы достаточно низкие. Что вы скажете по этому поводу?
— Да, вы правы. Минимальный размер оплаты труда в нашем филиале составляет 12 792 рубля. А в среднем по филиалу сумма составляет 17 600 рублей. Зарплаты, скажем так, действительно небольшие, но руководством предприятия взят курс в первую очередь на повышение заработной платы.
— И традиционный вопрос. Как вы собираетесь улучшать качество сервиса и какие планы на будущее?
— На будущее у нас запланировано строительство и открытие новых отделений связи, расширение зоны обслуживания населения, увеличение клиентской базы за счет внедрения новых услуг и цифровых сервисов, таких как ЭЗП (электронные заказные письма), ПЭП (простая электронная подпись), электронные уведомления, ЗОО (знаки онлайн оплаты). Данные сервисы позволят существенно сэкономить время и деньги как клиентов Почты России, так и предприятия в целом.
— Спасибо за беседу!