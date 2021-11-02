Помимо этого, Почта России расширила свои возможности. Она сегодня может обналичить денежные средства, погасить банковский кредит, оформить страховку и тому подобное. Но лучше о работе почтовой связи, в частности, в Ингушетии расскажет директор Управления федеральной почтовой связи (УФПС) РФ по республике Камбулат Сукиев, который согласился ответить на наши вопросы.

— Камбулат Абдрахманович, разумеется, что почтовая вязь всегда будет актуальна и востребована. Но соответствует ли она требованиям сегодняшнего времени?

— Считаю, что да, почтовая связь полностью отвечает требованиям времени. На сегодняшний день почти все отделения почтовой связи республики являются новыми современными офисами. Мы ежегодно строим новые и реконструируем существующие отделения почтовой связи. Всегда отслеживаем качество обслуживания и стараемся улучшить сервис. Рады сообщить нашим жителям, что внедрен сервис, благодаря которому население посредством мобильного приложения Почты России или звонка в колл-центр могут оценить работу любого отделения почтовой связи. Это позволит своевременно реагировать на отклонения в качестве обслуживания населения.

— И какие услуги может нам предложить сегодня Почта России?

— Список услуг, предоставляемых Почтой России, очень обширный, но основной спектр — это пересылка простых и регистрируемых почтовых отправлений, доставка на дом социальных выплат, подписка, продажа товаров народного потребления, прием коммунальных платежей, денежные переводы, банковские услуги и тому подобное.

Для исполнения всех этих услуг и качественного обслуживания населения в нашем филиале задействован 571 сотрудник, из которых в аппарате управления работают 98 человек, а вспомогательное и основное производство обслуживают 473 работника почтовой службы.

— Услуги, которые предоставляет Почта России, вполне успешно выполняют те же банки, многофункциональные центры, абонентские службы, как вам удаётся конкурировать с ними?

— Конечно, конкуренция у нас достаточно сильная. Но в нашем приоритете шаговая доступность почтовой связи почти во всех населенных пунктах республики. И это современные офисы, отвечающие требованиям времени, обширная сеть обслуживания. Разумеется, даёт приоритет и социальная направленность нашего предприятия, гибкие тарифы, постоянное внедрение новых услуг, позволяющих ускорить и улучшить качество обслуживания населения и юридических лиц.

— Насколько нам известно, зарплаты сотрудников почтовой службы достаточно низкие. Что вы скажете по этому поводу?

— Да, вы правы. Минимальный размер оплаты труда в нашем филиале составляет 12 792 рубля. А в среднем по филиалу сумма составляет 17 600 рублей. Зарплаты, скажем так, действительно небольшие, но руководством предприятия взят курс в первую очередь на повышение заработной платы.

— И традиционный вопрос. Как вы собираетесь улучшать качество сервиса и какие планы на будущее?

— На будущее у нас запланировано строительство и открытие новых отделений связи, расширение зоны обслуживания населения, увеличение клиентской базы за счет внедрения новых услуг и цифровых сервисов, таких как ЭЗП (электронные заказные письма), ПЭП (простая электронная подпись), электронные уведомления, ЗОО (знаки онлайн оплаты). Данные сервисы позволят существенно сэкономить время и деньги как клиентов Почты России, так и предприятия в целом.

— Спасибо за беседу!