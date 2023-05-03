«Наше республиканское отделение Российского Красного Креста провело цикл просветительских мероприятий, посвящённых донорству крови и костного мозга, приуроченных к Национальному дню донора России, который отмечался 20 апреля. В 2023 году мы начали работу по программе популяризации кадрового донорства крови и костного мозга», — рассказывает Мадина Буружева, исполнительный директор республиканского отделения Российского Красного Креста.

По ее словам, с 17 апреля по 2 мая в школах и колледжах республики прошли просветительские мероприятия, посвященные донорству крови и костного мозга.

«Ингушское республиканское отделение имеет несколько направлений популяризации кадрового донорства и костного мозга. Мы проводим донорские акции и просветительские мероприятия. Просветительские мероприятия проводятся для студентов колледжей и университета республики, а также для школьников, и проходят они очень увлекательно. В течение последней недели мы провели просветительские мероприятия в общеобразовательных школах №№ 13, 5, 7 и 2 города Назрани», — говорит Фердовс Хамхоева, координатор программы «Популяризация кадрового донорства и костного мозга» Ингушского республиканского отделения Российского Красного Креста.

На лекциях молодым людям рассказывают о важности донорства в мире и в регионе, в частности. Знакомят с информацией о том, кто может стать донором, о безопасности данной процедуры, как часто желающий может сдавать кровь и о новом для Ингушетии направлении — донорстве костного мозга.

«Когда мы выступаем перед молодёжью, участие принимают также преподаватели и учителя, ребята задают много вопросов, проявляют интерес. Чтобы закрепить материал, в конце мы показываем им тематические ролики. Нас часто вновь приглашают в учебные заведения, чтобы мы провели мастер-классы и для других детей. В дальнейшем мы планируем проводить подобные мероприятия не только в школах, вузе и ссузах, но и в общественных организациях, будем с ними сотрудничать и проводить совместные масштабные акции», — рассказывает Фердовс Хамхоева.

Донорство — одно из приоритетных направлений развития Российского Красного Креста. Активную работу по данному направлению проводит и Ингушское региональное отделение.

«Помимо экстренной сдачи крови, мы стараемся проводить ежемесячно две-три акции дополнительно. Стоит отметить, что еще в годы Великой Отечественной войны благодаря работе Российского Красного Креста движение донорства стало массовым. На фронт было отправлено более 70 тысяч литров крови. Сегодня Российский Красный Крест также проводит работу по популяризации донорства в России», — отметила Мадина Буружева.