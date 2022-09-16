Исламский экономический форум прошёл в Дагестане

В деловой программе форума приняли участие глава Республики Дагестан Сергей Меликов, председатель Правительства Чеченской Республики Муслим Хучиев, старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, и другие почётные гости.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Исламское финансирование сегодня является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка. Число корпоративных клиентов Сбера на Северном Кавказе превышает 123 тысячи — каждый второй предприниматель в СКФО пользуется услугами нашего банка, и значительная часть из них заинтересована в продуктах партнёрского финансирования. Наибольший спрос на них мы можем отметить в отраслях строительства, торговли и сельского хозяйства. Мы продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера, а также разрабатывать новые решения для наших клиентов на Северном Кавказе».

В ходе пленарных дискуссий эксперты обсудили регулирование исламского финансирования в Российской Федерации, развитие долгосрочного партнёрства со странами исламского мира, а также взаимодействие России и Ирана.

Сергей Меликов, глава Республики Дагестан:

«Четвёртый ежегодный Российский исламский экономический форум «Россия — гарант партнерства» является очередным шагом к единению всех дагестанцев в вопросах социально-экономического развития республики. Уверен, форум откроет новые возможности для налаживания взаимовыгодных контактов — деловых, общественных и религиозных. В настоящее время на территории Дагестана действуют несколько товариществ на вере, финансирующих небольшие проекты, но это все же не может в полной мере удовлетворить возросшие потребности населения и бизнеса в финансировании экономики в рамках шариатских норм без участия банковской системы. Работа с таким крупным банком, как Сбер, позволит создать благоприятные условия для улучшения предпринимательской деятельности и привлечения прямых инвестиций в экономику региона».

По итогам форума Сбер презентовал проекты и идеи, которые поспособствуют развитию партнёрского финансирования и делового сотрудничества России и стран исламского мира.

В ходе мероприятия было предложено включить банки, как центр существующей на сегодня экспертизы в данной области, в пилотный проект ЦБ по партнёрскому финансированию. В числе других предложений Сбера — обеспечение наличия у участника проекта собственного или внешнего шариатского совета, а также одного или нескольких продуктов, в отношении которых существует сертификат о соответствии законам шариата.