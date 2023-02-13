Есть выражение «героями не рождаются – героями становятся». Происходит же это в силу каких-то обстоятельств. Качества, требуемые для подвигов, наверное, закладываются внутри конкретного человека с ранних пор. И ждут они своего проявления в определённый час и время. Героями их делают их поступки и стремления, они воспитывают в себе доброту, храбрость и желание прийти на помощь в любое время.

Настоящими героями вполне смело можно назвать всех тех ребят-афганцев, которые в недалёком прошлом отдали свои силы, здоровье, выполняя обязательства, взятые перед государством. К их числу относится и житель села Кантышево Рамазан Кодзоев, служивший с 1983 по 1985 год в Афганистане. К сожалению, он не прочитает этих строк, как не отметит с товарищами, по обыкновению, знаменательную дату - День вывода советских войск из Афганистана, но надо о нем вспомнить сегодня.

В поисках информации для данной статьи, а также желая узнать, как он жил, в какой семье воспитывался, как происходило его становление, я обратилась к его сестре Мадине Кодзоевой. Всем понятно, что говорить о родном человеке, которого нет в живых, всегда сложно. И, тем не менее, она согласились ответить на мои вопросы.

«Нас было 11 детей в семье, Рамазан был восьмым по счёту. Отец с матерью прививали нам такие качества, как порядочность, честность, ответственный подход к любому делу, а также доброе отношение к окружающим. Так как родители сами были набожными людьми, нас с малого детства воспитывали надлежащим образом, - рассказывает Мадина. – В месяц Рамадан, держа пост, Рамазан с матерью исправно выполнял и сунну Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), тогда как мы – девочки – в короткие ночи не вставали на сухур. В этом плане он вполне оправдывал своё имя – Рамазан.

Несмотря на то, что наша семья была многодетной, отец - инвалид первой группы (работа в шахте в период высылки народа в суровый край навсегда подорвала его здоровье), мы всегда были прилично одеты, обуты и накормлены. В доме всегда был достаток, стол, как говорится полная чаша и гостей у нас бывало множество. При этом царила идеальная чистота благодаря стараниям матери. Когда кто-либо из соседей заходил к нам, удивлялись, как же ей удаётся держать всё время в образцовом порядке дом и всё хозяйство. Даже сейчас, будучи в преклонном возрасте, матери наших сверстников говорят: «Как мы по-доброму завидовали вам. Когда к вам ни зайдешь, всегда чисто и опрятно». Мама наша была большой труженицей. Родители приучали нас тоже к труду».

Семья, в которой рос и воспитывался Рамазан Кодзоев, была творческая. Кто-то из них играл на гитаре, кто-то на гармошке, а также и на других музыкальных инструментах. А одна из сестёр, Зайнап - профессиональная певица, закончила Тбилисскую государственную консерваторию по классу вокала и выступала не только в нашей республике, но и на больших сценах страны и зарубежья.

«Рамазан наш был мастером пародии, - говорит М. Кодзоева. – У него был талант в этом. Часто мы просили его спародировать кого-либо, а он нам говорил: «Скоро у меня лицо искривится по вашей милости». Если говорить о его привязанностях, он любил спорт, особенно футбол и хоккей. В детстве и юности сам хорошо играл в футбол. У него даже был настоящий футбольный кожаный мяч, в ту пору редкость, а для сельской местности тем более. Обладал замечательной памятью. Любой матч мог достоверно воспроизвести, даже запросто мог передать прошедший в 70-х годах футбольный или хоккейный матч».

Закончив кантышевскую среднюю школу, Рамазан Кодзоев поступает в торговый техникум в городе Грозный. Оттуда добровольно, хотя имел право продолжить свою учёбу, уходит в армию. Он служит в Туркмении, где его вместе с другими солдатами готовят, обучая военному делу, к отправке в Афганистан.

«В Афганистане Рамазан был механиком-водителем боевой машины пехоты, - продолжает Мадина. – Он очень любил свою бээмпэшку, её так же, как дома свои машины, держал всегда в чистоте. Рамазан до конца помнил ее номерной знак. Каждый раз, когда покупал здесь новую машину, пытался в ГАИ получить тот же номерной знак. Так ему и не пошли навстречу. А Рамазану я сказала после последней неудачи: «Надо же, столько лет прошло, а ты до сих пор помнишь эти цифры и они для тебя до сих пор значимы». А он мне в ответ: «Да ты что! Я и номер своего автомата помню» - и называл целый ряд цифр».

Как далее рассказывает Мадина Кодзоева, Рамазан очень дружен был с местным населением. Его уважали и ценили сослуживцы. Был такой случай, когда к Мадине, когда она работала на радио в Грозном, зашёл сотрудник охранной службы. Разговорившись, он узнал, что у Мадины фамилия Кодзоева. Тут он начал рассказывать про своего боевого товарища по Афганистану, о Рамазане Кодзоеве, подчёркивая все его положительные качества: порядочность, смелость, мужество в бою, готовность прийти на помощь. А когда узнал, что Мадина является родной сестрой Рамазана, был приятно удивлён.

«После того, как он приехал, находясь в родных стенах, брат много размышлял о жизни, о времени, проведённом в Афгане, - говорит Мадина. - Часто он любил слушать песни про Афганистан, особенно ему нравилась песня в исполнении Александра Маршала. Но ни разу не рассказывал нам подробности той войны, сколько бы его об этом ни просили».

За образцовое выполнение взятых на себя обязательств, а также проявленное при этом мужество Рамазан Кодзоев не раз поощрялся командованием. За свои заслуги награждался в разные годы грамотами, медалью «За отвагу и мужество».

День вывода войск из Афганистана — 15 февраля – не только повод отдать дань памяти тем, кто погиб в той страшной войне. Это еще и знак того, что необходимо заботиться о тех, кто, пройдя через все перипетии, вернулся на Родину.