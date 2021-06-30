Но жизнь так или иначе показывает, что большинство людей, употребляя наркотик, не понимают и десятой доли того, на что способно это одурманивающее средство. Наверное, потому что, как утверждают врачи, эмоция человека материальна, она не есть что-то абстрактное. Эмоция — это совокупность движения электрических зарядов в мозге и нейромедиаторов, которые эти движения контролируют. Когда мы, допустим, покупаем дорогую машину, о которой давно мечтали, или роскошную квартиру, в нашем организме начинают выделяться нейромедиаторы. Их много, но самый интересный среди них — эндорфин. Это медиатор, который диктует человеку свои законы в случае, если понимает свою роль дрессировщика и начинает интенсивно действовать. Хотя, как говорится, можно и саму природу обмануть, но за это придется заплатить немалую цену.

Более того, наркоманы находят всяческие поводы для того, чтобы оправдать самих себя. И, естественно, наркотики не воспринимаются ими как что-то вредное и опасное. Если послушать наркомана, то выяснится, что наркотики — это вполне полезный допинг и он ничем не вредней, чем сахар. Да, многие наркоманы сравнивают зависимость от наркотиков даже с такими безобидными вещами и ставят это на одну ступень.

Первое, с чем сравнивают наркоманы наркотик — это алкоголь. Спросите любого наркомана о том, что вредней — алкоголь или наркотик, он тут же скажет, что алкоголь хуже в миллион раз. Он скажет, что алкоголики ведут себя неадекватно, они агрессивные и могут даже убить. И самое интересное, что они даже не осознают, что наркоман тоже может убить, и что он тоже ведёт себя неадекватно.

После алкоголя идёт курение. Наркоманы встают в позу, когда курящий человек им говорит, что нужно бросать наркотик. Ещё наркоманы говорят, что наркотики — это всего лишь безобидная вредная привычка и её вполне можно сравнить с любым пристрастием. В общем, как вы понимаете, наркоманы, когда думают о наркотиках, просто не берут в расчёт моральный и поведенческий аспект. Они думают так: да, это, может быть, вредно, но кока-кола тоже вредна! Кофе ещё вредней, и ничего, люди же его пьют!

Помимо того, что они уравнивают вред наркотика с каким-либо продуктом питания, они ещё умудряются выискать в нём пользу. Например, амфетамин они считают очень полезным наркотиком для мышления (с их колокольни, разумеется). А первинтин — так вообще прекрасным лекарством от всяческой инфекции, так как это кислота, которая растворяет вирус. Также наркоманы считают, что галлюциногены полезны, так как они расширяют сознание! А марихуана, на их языке, вообще, просто дар Божий, который и нервы успокаивает, и тягу к тяжёлым наркотикам снимает, и лечит от депрессии. И ещё марихуана, по их мнению, прекрасно очищает сосуды и ограждает от риска инфаркта и инсульта. Ещё наркоманы уверены, что стимуляторы, например, помогают им делать работу быстрей.

Кроме физической пользы, наркоманы приписывают наркотикам свойства, которые способны их привести к вершинам богатства и благополучия. Например, они понимают, что, торгуя наркотиком, можно не работать, а значит, быть свободными. А вот то, что барыжничество — это хуже любой работы, они совсем не свободны и всегда на крючке у полиции и блатных, что это хождение по краю обрыва, они не понимают. Искренне не понимают.

По убеждениям врачей и психологов, они это делают вовсе не потому, что настолько тупые и наглые. Нет, они не понимают, их мозг и психика ставит блок, чтобы оградить их от мысли бросить употребление. Именно их мозг очень против того, чтобы человек прекратил употребление. И мозг блокирует здравый смысл, разум. Обычный электрический сигнал в мозг, когда у человека идёт рефлекторная реакция на какой-то обстановочный раздражитель, напоминающий ощущение о наркотике, начисто отключает разум и заставляет его подчиниться инстинкту.

В медицине употребление наркотиков характеризуется общим диагнозом — «синдром зависимости», который отражает в себе основные аспекты заболевания. Как мы знаем, употребление наркотиков сильно влияет на физическое и психологическое здоровье, формируя болезненное пристрастие. Создается такое ощущение, что попробовавший эту дрянь хоть один раз становится зависимым, и никакие силы не смогут его вытащить из этой бездны. Также очень часто можно встретить такой вопрос: «Есть ли бывшие наркоманы?». Как оказалось, есть, но их так мало по сравнению с теми, кто только-только начинает вступать в эту беспросветную тьму.

Темой наркомании в журналистике я занимаюсь много лет. До сих пор в основном я писала аналитические статьи и интервью с ведущими специалистами в борьбе со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, которые выходили в различных республиканских СМИ. На этот раз я решила отыскать людей, которые в молодости принимали наркотики, и, если удастся, поговорить с ними «по душам» для того, чтобы узнать, правда ли то, что бывших наркоманов не бывает. Отходя в сторону от дидактики и оценочных взглядов, постараюсь передать их речь дословно.

«Детство у меня протекало довольно благополучно, — начинает свой невеселый рассказ мой первый собеседник под условным именем Ахмед. — Я был не единственным ребенком в семье, но родители делали всё возможное, чтобы мы росли в достатке. Хотя, если честно, порядочным людям всегда было тяжело жить, потому что они работали на совесть, и поэтому, конечно, роскоши как таковой у нас дома не было. А меня окружали ребята, у которых папа или мама занимались бизнесом и ни в чём своим чадам не отказывали. Вот тут-то и начались наши первые «похождения под луной» с крутыми пацанами, которые имели связи и могли достать всё, что пожелается. Это были лихие 90-е, когда и в экономике, и политике шел развал, коснувшийся и простых людей.

Вот таким образом я попал в плохую компанию старших ребят. Когда в Осетии начались военные события, я был уже известным наркоманом, хотя сам я не считал, что это плохо. Я даже больше вам скажу, это радовало меня: ведь я не был какой-то серой мышкой и поэтому стремился быть выше тех, кто жил скучной и бессмысленной, как мне тогда казалось, жизнью. Причем у меня не было никаких угрызений совести ни перед родителями, ни перед обществом. Проще говоря, меня устраивало свое внутреннее состояние: мне было весело, а остальное — по барабану!

Но однажды наступил такой переломный момент в моей жизни, когда произошло ясное осознание того, что я полностью зависим. Просыпаясь утром, я понимал, что в этот день я вообще ничего не смогу делать, меня раздражало всё вокруг, даже разговоры людей. Мама, скорее всего, догадывалась, что со мной не всё в порядке, но ничего не говорила. Видимо, боялась разозлить меня ещё больше, ведь я дома всегда был злой, а в компании друзей всегда находили чем меня угостить. Но это так быстро заканчивалось, начиналась ломка, а для новых доз нужны были деньги. Начал воровать: на рынке, у знакомых, даже у близких родственников...

Сегодня, обдумывая свой жизненный путь, я часто задаюсь вопросом: а что же мне помогло выйти из этого кошмара? Скорее всего, осознание того, что дальше может быть только хуже! Плюс места не столь отдаленные, куда я попал тоже по «милости» наркотиков, сделали свое дело: там умеют ломать человека. Но что удивительно, именно в застенках я научился читать Коран и совершать пятикратную молитву! Это большое благо, о котором я и думать не думал раньше, будучи на свободе. Одним словом, вернувшись из тюрьмы, я стал совсем по-другому смотреть на жизненные обстоятельства и понял, что в мире есть ещё много и других интересов. Тем более для меня найти работу не составило большого труда: с детства любил строить и что-то мастерить. Правда, жениться пока не получается: какая нормальная девушка выйдет замуж за бывшего наркомана, отсидевшего солидный срок за решеткой? Вот и я в свои неполные 45 пытаюсь жить, уповая на Всевышнего, и не винить в этом судьбу, которую я когда-то пытался прогнуть под себя".

Второй мой собеседник — более молодой, но очень агрессивно настроенный парень по имени Ильяс, поведал свое откровение не сразу, а только через несколько дней после нашего знакомства. Видимо, боялся, что я укажу здесь его настоящее имя, и люди узнают, о ком идет речь. Но мои убеждения в том, что конфиденциальность для нас — не просто слова, помогли ему раскрыться, и первое, на чем он сделал акцент, было тяжелое детство.



«Не знаю, может быть, я и не прав, но мне кажется, что родители уделяли для воспитания детей недостаточно внимания. Лично я был предоставлен сам себе, тусовался постоянно на улице с ребятами из неблагополучных семей. Пошли мы как-то во двор и стали нюхать какую-то дрянь, но после мне стало так хорошо, что я решил, что мне это нравится. Дальше — больше. Где-то к 12-13 годам стал пробовать план, она же марихуана, а в 14 лет стал употреблять амфетамин. Испытав неописуемую эйфорию, понял, что это мой наркотик. Мне под ним не было никаких преград. Неделями мог не спать и делать всё, что мне хочется, но всё это продолжалось только до определенного момента. Организм требовал повышения доз, и после я решил использовать героин, от которого получал еще более сильный кайф. Ну и дальше на протяжении 11 лет без остановки.

Дома в тот период у нас была настоящая истерика. Когда родители нашли у меня на теле синяки, они забили тревогу и начали меня запирать в комнате. Было очень плохо. Видя эту ситуацию, бабушка жалела меня и при каждом удобном случае, когда родители куда-то уезжали, выпускала меня на свободу. А эти несколько минут для меня становились спасением, и «друзья» постоянно шли на выручку.

Когда отец увидел, что состояние моё становится только хуже, он навзрыд заплакал. Я очень сильно испугался, что с ним может что-то произойти, ведь я никогда не видел своего отца таким разбитым. В те минуты я дал себе слово: лучше я сам умру, чем за меня будет умирать близкий человек. И, наверное, такое твердое решение, которое мне далось очень трудно, помогло найти правильное применение своим оставшимся силам. Несмотря на то, что в тот момент я еле просыпался утром, весь в поту и слезах, надежда на исцеление не покидала меня. Я понимал, что в моей жизни наступила черная полоса, мучаюсь сам, мучаю родных, а в душе стояла полная пустота, всё же Аллах смилостивился надо мной и дал мне силы для борьбы с самим собой.

Я ещё раз повторюсь, никогда ранее никто из нас не видел своего отца плачущим, он был очень сильным и волевым человеком, но когда это произошло, я понял, что это я заставил его так огорчиться. После нескольких месяцев моего исцеления отца не стало. На момент кончины ему было всего 43 года, и в его преждевременной смерти я обвиняю только себя.

Да, я понимаю, вы скажете, что так было предначертано судьбой и что Аллах забирает души людей по своему усмотрению. Но такие утешения не могут загладить мою вину перед оставшимися в живых родных мне по крови людей. Мама тоже очень сильно заболела после ухода отца, и как я могу не позаботиться о ней? Поэтому я даже мысленно не могу допустить, чтобы с ней случилось несчастье.

Теперь я пытаюсь чего-то достичь в жизни, доказывая самому себе, что я на что-то способен. Понимаете, я очень много давал обещаний самому себе, родителям, и очень много раз их нарушал. И за это я себя просто ненавижу. Мотивирует то, что у меня стало получаться жить без участия иглы. Меня стали уважать, благодарить, верить в меня. Я не имею права больше нарушить данное слово. И этим всё сказано".

Можно сказать, что судьба неблагосклонно отнеслась и к нашему следующему герою, который к 28 годам потерял зрение обоих глаз. Произошло это вследствие тяжелой травмы, полученной Артуром в процессе разбора боевых гильз, найденных ребятней на обочине дороги после перестрелки.

«Первые минуты ранения помню смутно. Кругом всё было как в тумане. Затем я потерял сознание и очнулся только после сложнейшей операции. Таких операций в моей жизни было ещё очень много, в том числе и за пределами нашей республики, но каждый раз я надеялся, что врачи сумеют вернуть мне хотя бы небольшую часть зрения. Но в один момент я убедился, что это невозможно. Кроме отчаяния в те минуты я не испытывал ничего. Ненавидел всё и всех вокруг, никого не хотелось слушать и понимать, что жизнь продолжается. Да какая там может быть жизнь — без обоих глаз?! Вы можете себе это представить? Тем более, случилось это внезапно, без каких-либо болезней. Вчера видел, а сегодня — полная тьма!

Ну вот тогда у меня и зародилась мысль: уйти из жизни весело. В смысле, под кайфом. Я тогда подумал, если я сделаю «золотой» укол, то это поможет мне безболезненно расстаться с жизнью. Но знакомые с ситуацией отметили, что кайф этот нужно ловить постепенно, не усугубляя и так неважное состояние здоровья. И я, строго следуя инструкциям, начал постепенно вливаться в процесс. Я сейчас не хочу говорить, что творилось у нас дома в тот период: но рождение очередного ребенка немного поставило меня с облаков на землю. Правда, продолжалось это недолго. Шло время. Я сдавался день ото дня. Перед тем как ложиться спать, я просил прощения у Аллаха, но сам ничего не делал для того, чтобы исправить ситуацию.

В одну из ночей мне во сне приснился мой отец, которого давно уже нет с нами. Как сегодня помню этот сон, когда отец, стоя на коленях, просил меня образумиться и бросить курить. А я в тот момент подумал: наверное, отец не знает о том, что я не только курю, но и колюсь, и решил оставить это втайне от него. Но в следующее мгновение, пристально вглядываясь мне в глаза, папа сказал: «Я знаю обо всех твоих прихотях, но всё началось с курева. Так вернись же туда обратно и брось эту гадость! Иначе она приведет тебя в ад. А зрение к тебе вернется, как только мы с тобою встретимся».

Я проснулся весь в поту и долго не мог отойти от такого состояния тревоги. Вечером того же дня я попросил брата отвезти меня к местному мулле, который после толкования сна, сказал мне очень хорошие слова, которые стали для меня неким трамплином в правильную жизнь. Одновременно снижая дозу наркотиков, я стал ходить на коллективные намазы, перестал курить и вскоре, сам того не понимая, стал думать о будущей жизни, интересоваться детьми и домашними хлопотами, до которых мне раньше и дела не было. Одним словом, благословенный путь к Аллаху помог мне избавиться от этой проклятой чумы и вернуться к нормальной жизни. Сегодня я считаю, что даже будучи инвалидом, человек может приспособиться к жизни и посмотреть на неё совсем с другой стороны«.

И, наконец, я хочу предоставить вашему вниманию одну очень интересную беседу с одним из бывших «барыг», который также пожелал остаться неназванным.

«Город, в котором я сейчас живу, относительно небольшой, но современный. Населения здесь мало и поэтому почти все друг друга знают в лицо. В принципе этот город меня знал и раньше, когда я жил в другом районе, так как я поставлял туда наркотики. А началось всё с того, что я однажды задолжал ребятам денег, но я их «кинул» на двадцать тысяч. В течение года мне удавалось от них скрываться. Но один звонок в дверь и заманчивое предложение кредитора изменили мою дальнейшую жизнь. Человек, которому я должен был деньги, сказал мне тогда: «Я тебя бить и устрашать не буду, и, если ты хочешь, мы можем с тобой решить этот вопрос полюбовно. Даю тебе 20 граммов, ты их продаешь и возвращаешь мой долг». Я говорю: «Согласен».

На следующий день я поехал забирать товар. Тут же успешно реализовал. Вернул не только долг, но и себе на дозу осталось. И так каждый день. Несколько раз меня подставляли. Подставлял и я. Но в конечном итоге меня вытаскивали за деньги, потому что управленцы знали, что если цепочка где-то оборвется, дела будут идти не так гладко, как хотелось бы.

Никогда не забуду случай, когда я лоб в лоб столкнулся с градоначальником, который сказал мне такие слова: «Я понимаю, что заставить бросить эту дрянь я не смогу, но хотя бы в город её не привози! Оставь людей в покое. Дай детям расти здоровыми». После этого я стал отказываться от поставок в город и начал работать в близлежащих районах.

Вы не поверите, но переломить свои жизненные устои и взгляды на жизнь я смог лишь тогда, когда встретил одного человека, который, невзирая на мое пагубное поведение, поверил в меня, полюбил и сказал, что будет ждать столько, сколько потребуется. Также с помощью этого друга у меня появилось желание помогать людям. В один прекрасный день я решил поехать в благотворительный фонд и предложил им свою помощь, но встретил естественный отказ: ребята из фонда узнали меня и без утайки высказали мне в лицо всё, что они про меня думали.

Но такое резкое поведение волонтеров вовсе не спугнуло меня: наоборот, я с большим рвением стал разрабатывать свою индивидуальную программу для оказания помощи бедствующим, и поставил перед собой цель — любыми путями свести на минимум потребление и распространение наркоты. Со своими должниками и сбытчиками я стал постепенно расплачиваться, а с покупателями строить отношения на поводке. Каждый раз, когда они приходили за очередной дозой, я «втирал им мозги» и переманивал их на свою сторону, рассказывая, как это здорово оказывать помощь людям! Вот в таком образе я нахожусь уже более двух лет. Это постепенное переделывание организма и вкусов требует времени, такие дела быстро не делаются. Но я уже считаю себя маленьким меценатом, а дальше намерен только расти«.

Вот такие разные, но в то же время схожие истории людей, по различным причинам оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Отрадно, что некоторые находят в себе силы бросать курить, пить, потреблять наркотики. И это несмотря на то, что самолечение не рекомендуется специалистами из-за того, что без их помощи зависимый не сможет полностью и на всю оставшуюся жизнь избавиться от физической и психической зависимости и восстановить работу организма. Считается, что при самостоятельной борьбе с наркоманией психология бывшего наркомана сохраняется. Больной мотивирует себя, тренирует силу воли, ищет новые увлечения, но вероятность срыва сохраняется, ведь психика человека остается нестабильной и направленной на получение удовольствий от наркотиков. Поэтому и бытует мнение, что фраза «Бывших наркоманов не бывает» — ошибочна только при прохождении комплексной и качественной реабилитации.

Огромную роль в процессе реабилитации играют родственники страждущего. Дело в том, что родные и близкие по духу люди на личном примере дают человеку понять, что удовольствие, положительные эмоции и эйфорию можно получать и без приема запрещённых средств. Также, чтобы не нарушать новую психологию бывшего наркомана, родственники ни в коем случае не должны упрекать его прошлыми поступками, а наоборот, поддерживать в начинаниях, чтобы наркомания окончательно осталась в прошлом.