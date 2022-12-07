Иногда ему приходилось преодолевать противодействие со стороны вышестоящих чинов, но он умело и настойчиво доводил начатое следствие до логического конца и устанавливал истину, в результате и сослуживцы и руководство оставались довольны.

Бывали случаи, когда следствие было закончено, но Исса Магометович начинал следствие повторно и устанавливал истину. Так, например, он спас женщину, приговоренную к смертной казни в городе Орджоникидзе. Также он оправдал приговоренного к смертной казни человека в Белоруссии, обвиненного в убийстве девочки, первой жертвы Чикатило, но, к сожалению, после исполнения приговора.

Через восемь лет он раскрыл моздокскую бандгруппу из четырех человек, которая расстреляла дежурную смену милиции и ограбила банк в Курском районе Ставропольского края, все четверо бандитов были приговорены к высшей мере. А предварительно в этом преступлении подозревали выходцев из Чечено-Ингушетии.

При любом инциденте Исса Магометович мужественно отстаивал свою честь и достоинство. Это подтверждает его поступок в кабинете Каирова в обкоме партии СОАССР.

Руководство поручало Иссе Магометовичу самое ответственное следствие, которое он блестяще завершал.

«Преступление без наказания» — это повествование о собственной трудовой деятельности Иссы Магометовича в качестве следователя по особо важным делам государства, поэтому всё изложенное является убедительным, и читатель воспринимает с удовлетворением. Язык произведения богатый и понятный. Автор предстает перед нами, как выдающийся следователь, как талантливый писатель. Он умеет в нескольких словах дать портрет описываемого героя и его характер.

Так, например, он описал своего деда по отцу, который погиб при выполнении благотворительной миссии, а сирот — его отца и тетю — забрал на воспитание их дядя по матери из села Кантышево. Такие поступки благородны, и ингуши их высоко ценят. Примечательно и то, что дядя предложил своему племяннику после женитьбы переселиться к своим родственникам — Костоевым в с. Экажево.

Любому ингушу приятно познакомиться со своим выдающимся земляком. Так, Исса Магометович знакомит читателя с малоизвестным до сего времени выдающимся сыном ингушского народа Гудиевым Г. А., который был градоначальником Баку. На одном из мероприятий в Москве Исса Магометович встречается с внучкой Гудиева. Случается чудо, она оказалась родственницей жены Иссы Магометовича.

Он знакомит читателя с трагическим событием ингушского народа — выселением 23 февраля 1944 года, о пережитой тяжелой жизни в Казахстане, о том, как их семья построила первое собственное жилье — землянку. Это было для него радостным событием. Он интересно описывает свое первое знакомство с комендантом.

Далее в своем повествовании Исса Магометович сообщает о своем активном участии и ликвидации последствии осетино-ингушского конфликта, образовании и становлении Ингушской Республики. Будучи представителем Президента РФ в Ингушетии, принимал активное участие в управлении делами республики. Он об этом повествует подробно и с сожалением пишет о допущенных бывшими главами республики просчетах и ошибках. Исса Магометович в качестве сенатора занимал правильную и законную позицию относительно Ингушетии, пользовался заслуженным авторитетом в Совете Федерации.

В книге даются качественные фотоснимки семьи и личные встречи с высшим руководством РФ И США. Очень ценным является и то, что в книге отпечатаны все правительственные решения по ингушской государственности.

Желаю Иссе Магометовичу здоровья и семейного благополучия.

Муса Юсупович Албогачиев