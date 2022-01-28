Но скорее всего «Три медведя» — третье название картины, потому как изначально художник дал своему произведению название «Медвежье семейство в лесу». Отсюда идёт история происхождения этой картины. Её заказал Ивану Шишкину известный меценат, один из основателей Третьяковской галереи Павел Третьяков.

Сюжет картины, предположительно, подсказал Шишкину друг, тоже известный художник Константин Савицкий. После недолгих раздумий Шишкин отправился на поиски сюжета и выбрал место под названием Городомля, которое находится на озере Селигер в Тверской области, местность, преимущественно покрытая хвойными лесами в нетронутом виде, где сохранилась истинная природа и не ступала «нога человеческая».

Благодаря этому выбору мы с вами можем созерцать великолепие хвойного леса, гениально запечатленное автором: многовековые сосны, покрытые густым и древним мхом, поваленные деревья, проглядывающие сквозь утренний туман лучи солнца, ощущение тишины и спокойствие, идущее с картины, где всё, кроме четырех медвежат, только пробуждается ото сна. И поразительное ощущение, которое не отпускает — ощущение, что вот-вот картина оживёт, зашелестит листва и зашевелятся неуклюже застывшие медвежата.

Хотя у этой картины три названия — «Медвежье семейство в лесу», «Утро в сосновом бору» и «Три медведя», к тому же, без всякого сомнения, к троице можно добавить четвёртое название «Мишка косолапый» — известной шоколадной конфеты с изображением на обёртке этой репродукции, которая также ассоциируется с данной картиной, то смело можно сказать, что ни одно из них не умаляет достоинство этого великолепного шедевра, а лишь очередной раз подчёркивает гениальность пера известного художника и неповторимость его таланта.

Да, Шишкин был мастером пейзажной живописи. Но не все знают, что он не любил изображать людей и животных. Идея оживить картину медведями исходила от друга художника Константина Савицкого, который, по обоюдному решению, изобразил их на готовой картине Шишкина. Медвежата получились очень удачно. В итоге, Савицкий стал соавтором картины и даже поставил свою подпись рядом с подписью Шишкина. Но заказчик — купец Павел Третьяков посчитал, что вклад Шишкина в эту работу был больше, поэтому решил оставить авторство только за ним, и стёр подпись Савицкого. Хотя сам Шишкин не претендовал на абсолютное авторство. Сейчас эта картина находится в Третьяковской галерее в Москве, а её карандашные эскизы — в Государственном Русском музее.

Бесспорно, Шишкин является одной из самых известных и значимых фигур в истории отечественного изобразительного искусства. Никто так идеально, максимально точно не мог передать формы природы, разного рода нюансы, оттенки и структуры, как это умел делать Шишкин. Его произведения можно смело назвать и художественными трудами, и работами исследователя, потому как в них можно увидеть точное строение деревьев или растений, а высокая детализация объектов дает ощущение полной документальности изображаемого пейзажа. Разумеется, при изучении его картин, при созерцании его шедевров не остаётся вопроса, почему Шишкин был удостоен звания мастера пейзажной живописи.

Родился Иван Иванович Шишкин 13 (25) января 1832 г. в городе Елабуга Вятской губернии. С самого рождения его лучшим другом был его отец, человек, который помогал продвигать талант сына, поддерживал его увлечения и поощрял разносторонние его знания и творческие начинания.

Первоначально отец отдал Шишкина в Казанскую гимназию. Но здесь он не пожелал учиться, не видел себя в будущем чиновником. Он оставил гимназию и почти четыре года нигде не учился, но увлёкся живописью. И тогда он решил, что станет живописцем.

В 1852 году Шишкин поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, где обучается мастерству у академика Аполлона Мокрицкого. Здесь он познаёт разнообразие родной природы, на этюдах изображает сельские мотивы — сараи, рыбацкие лодки, телеги и прочее. Наброски получались настолько естественными, и, казалось бы, простые зарисовки пейзажей, деталей леса, реки, деревьев такого высокого уровня, что стали узнаваемы во всём училище.

В 1856 году Шишкин поступает в Академию художеств Санкт-Петербурга. Он сразу же выделяется среди других студентов своими способностями и профессиональной подготовкой. К сожалению, академия не принесла ощутимых знаний, но знания, полученные там, повлияли на дальнейший выбор творческого пути для Шишкина, и впоследствии он выбирает для себя путь пейзажиста. В 1860 году Шишкин заканчивает Академию художеств с Большой золотой медалью.

В дальнейшем Шишкин путешествовал за границу и посещал мастерские Бенно и Франца Адамов. В этот период он активно изучал анималистку, впервые пробовал гравировать, много рисовал пером.

В 1866 году, затосковав по дому, приезжает в Санкт-Петербург, где вступает в Товарищество передвижных выставок. Он участвует в каждой передвижной выставке вплоть до 1898 года. В каждой своей работе Шишкин изображает красоту родной природы, старается создать не только точность и документальность момента, но и вложить смысл и эмоциональное восприятие.

В 1873 году Академия художеств присвоила Шишкину звание профессора и пригласила руководить пейзажной мастерской. Но по разным причинам Шишкин там преподавал недолго.

8 марта 1898 года Шишкин скончался в своей мастерской за мольбертом, работая над последней картиной «Лесное царство». Последней его законченной работой является картина «Корабельная роща».