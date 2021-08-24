Чипсы, от английского слова «сhip» — «кусочек, ломтик» — хрустящая закуска, обжаренная в масле или фритюре. Они имеют разное происхождение, но более знакомы нам, как производные от жареного картофеля. Хрустящие, соленые и с разнообразными вкусами, они стали частью нашей повседневной жизни. И потому неудивительно, что чипсы имеют и свой день рождения, который отмечается 24 августа.

А появились они совершенно случайно, когда 24 августа 1853 года известный американский миллионер Корнелиус Вандербильт возмутился подданной ему в гостинице Moon Lake House жареной картошкой. Ему показалось, что кусочки картофеля нарезаны слишком толсто, на что он сделал замечание персоналу. В ответ на это повар Джордж Крам подал ему картофель, нарезанный толщиной с бумагу и обжаренный во фритюре. Он ждал новой порции гнева, но блюдо так понравилось миллионеру, что он попросил повторить его. А потом часто стал заказывать такую вот тонко нашинкованную, обжаренную картошку.

Блюдо вскоре получило широкую популярность. Его стали называть «чипсы Саратога» по месту расположения этой самой гостиницы, или «саратогские чешуйки». Через семь лет Джордж Крам открыл свой собственный ресторан, где основным блюдом стали чипсы. Со временем блюдо перекочевало в другие заведения питания. Благодаря простоте и скорости приготовления рецепт быстро распространился, и вскоре без чипсов не обходился ни один ресторан Америки.

В 1890 году Уильям Тэппенден — владелец небольшого кафе в Кливленде, в корне изменил ситуацию. И если чипсы раньше заказывали в кафе и ресторанах, теперь они стали продаваться на улице в бумажных пакетиках, а во время кризиса Уильям стал развозить их для продажи в старом фургоне.

Спустя 36 лет родилась идея упаковывать чипсы в вощеную бумагу. Это уже придумала Лора Скаддер. Такой вариант позволил транспортировать чипсы и продлить срок их хранения. Так они появились и на полках супермаркетов.

Массовое производство чипсов началось после изобретения машины для чистки картофеля и следом машины для промышленного производства чипсов, которую создал Фриман Макбет.

Теперь уже появились чипсы из моркови, свеклы, редьки, гурманы оценили чипсы из яблок, груш и экзотических фруктов. Но чипсы картофельные с различными вкусовыми добавками напрочь завоевали рынок и по сей день являются фаворитами среди излюбленных закусок.