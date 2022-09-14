История государственного санитарно-эпидемиологического надзора, как системы мер, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний и улучшение санитарного состояния страны, началась с Декрета Совета Народных Комиссаров РСФСР «О санитарных органах Республики» от 15 сентября 1922 г. С этого времени в стране началось создание сети специализированных санитарно-профилактических — санитарно эпидемиологических станций. В 1933 году произошло разделение функций санитарно- эпидемиологической службы — при сохранении санитарно-эпидемиологических станций была организована Государственная санитарная инспекция, осуществлявшая общее руководство санитарно-эпидемиологической работой, а также предупредительный санитарный надзор. В начале 50-х годов Государственная санитарная инспекция была ликвидирована. Дальнейшее развитие санитарно-эпидемиологическая служба получила в 1963 году, когда постановлением Совета Министров СССР было утверждено новое «Положение о Государственном санитарном надзоре в СССР». В 1991году с принятием Закона РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» начался качественно новый этап развития санитарно-эпидемиологической службы. В 1999 году был принят новый Федеральный закон «О санитарно эпидемиологическом благополучии населения», который не только уточнил редакцию основных положений закона 1991 года, но и включил в себя ряд принципиальных положений, которые ранее регулировались подзаконными актами. Новой вехой в организационном и юридически правовом построении государственной санитарной службы стал период создания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 6лагополучия человека, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 3l 4 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти». Сегодня государственная санитарная служба, влившаяся в структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, объединяет в своей системе высококвалифицированные кадры, научный потенциал и современную материально-техническую базу с передовыми технологиями. Она обеспечена деятельностью лабораторий на основе современных методов и методик работы, развивающейся системой социально-гигиенического мониторинга и оценкой риска здоровью. Каждый специалист, кто работает сегодня в службе, представляет степень ответственности, которая на него возложена, ведь он на страже здоровья и благополучия человека.

Об Управлении Роспотребнадзора по Республике Ингушетия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Республики Ингушетия»

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия и Федеральное учреждение здравоохранения в Республике Ингушетия созданы в результате реализации приказа Президента Российской Федерации № 314 от 09.02.2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной» на базе Центра Госсанэпиднадзора по Республике Ингушетия. Госсанэпидслужба Республики Ингушетия являлась одной из самых «молодых» в Российской Федерации, поскольку была организована только в 1992 г. на базе 3-х районных СЭС, входивших в состав Чечено-Ингушской республиканской санэпидслужбы.

В настоящее время Управление Роспотребнадзора по РИ является юридическим лицом, сформированным в результате реорганизации в форме слияния (Приказ Федеральной службы Роспотребнадзора № 37 от 21.12.2004) территориального управления Роспотребнадзора по РИ и территориального управления Государственной инспекции по торговле, качеству товаров и защиты прав потребителей Министерства экономического развития и торговли по РИ и является их правопреемником в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководит управлением Борис Даудович Комурзоев — отличник здравоохранения РФ, заслуженный врач РИ, кандидат медицинских наук. В 1993 году он окончил Дагестанский государственный медицинский институт в г. Махачкале по специальности «лечебное дело». С 1994 по 2000 г. работал врачом, затем заведующим отделением эфферентной хирургии и гемодиализа Ингушской республиканской клинической больницы. С 2000 по 2005 годы был министром здравоохранения республики, а в 2006 году его назначают руководителем Управления Роспотребнадзора по Ингушетии. Комурзоев имеет второе высшее образование по специальности юриспруденция. Решением аттестационной комиссии Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека ему присвоен чин Государственного советника государственной гражданской службы РФ 2 класса.

В осуществлении общего руководства деятельностью ведомства руководителю помогают два заместителя: это опытные профессионалы — Зара Гетагазова и Майя Цолоева. Штат территориального управления небольшой — 64 единицы. Учреждение в соответствии с количественным составом, имеет 8 подразделений: отдел организации и обеспечения деятельности; отдел эпидемиологического надзора; отдел санитарного надзора; отдел защиты прав потребителей; отдел юридического обеспечения; отдел бухгалтерского учета и отчетности; территориальное отделение управления в Малгобекском районе; территориальное отделение в Сунженском районе.

В деятельности управления определены три основных направления. Первое — это организация и осуществление государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, и в области потребительского рынка. Второе — предупреждение вредного воздействия на человека факторов среды обитания. И третье — профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) населения.

— Основной упор в вопросах кадрового обеспечения руководство нашего управления делает на прием специалистов-выпускников медико-профилактических факультетов медицинских вузов и повышение квалификации работающих специалистов — рассказала корреспонденту газеты «Ингушетия» заместитель руководителя управления Зара Гетагазова. -Ежегодно от 10 до 15 служащих повышают квалификацию в медицинских учреждениях последипломного образования в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове -на -Дону.

Собеседница отметила, что несмотря на трудности с наличием квалифицированных кадров и относительно молодым возрастом ведущих и главных специалистов, управление успешно справляется со своими задачами.

— В течение многих лет на территории республики не зарегистрировано вспышек инфекционных болезней, в том числе природно-очаговых и особо опасных, а также случаев массовых отравлений населения — подчеркнула она. — Кроме того, руководством управления уделяется большое внимание информационному обеспечению деятельности: налажена работа в интернете, телефонная и факсимильная связь, в работу внедрены программные продукты АИС «СГМ», ЕИАС Роспотребнадзора, СЭД Роспотребнадзора, ЕРКНМ Прокуратуры Российской Федерации и т. д.

Что касается Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Ингушетия, то его штат составляет 75 единиц. Возглавляет учреждение Хасан Чахкиев. В осуществлении общего руководства деятельностью ФБУЗ «ЦГиЭ» в Ингушетии главному врачу помогают два заместителя — Адам Картоев и Ева Измайлова. Центр имеет в своем составе 2 оперативных отдела и 3 лаборатории: санитарно-гигиеническую, бактериологическую и вирусологическую. Созданы 2 филиала, обеспечивающие работу в Малгобекском и Сунженском районах республики.

Все специалисты баклаборатории имеют сертификаты и прошли подготовку и повышение квалификации в учреждениях последипломного образования г. Москва. В настоящее время баклаборатория осуществляет работу с возбудителями инфекций III-IY групп патогенности. Постоянно, учитывая возможность эпидвспышки или чрезвычайной ситуации, поддерживается запас питательных сред, сывороток, лабораторной посуды, реактивов.

В настоящее время развернута лаборатория, установлено оборудование и идет освоение метода ПЦР-диагностики инфекционных заболеваний. Санитарно-гигиеническая лаборатория имеет в своем штате 6 специалистов с высшим образованием, прошедших специализацию на базе РОСРИАЦ г. Москва и 1 лаборант-химик. Техническое оснащение лаборатории позволяет проводить следующие виды исследований: качественные, титрометрические, фото-калориметрический, хроматографический, весовой, атомно-абсорбционный, потенциометрический и другие.

В перспективе намечается внедрение в практику работы люминесцентных и вольтампериметрических методов, исследований пищевых продуктов на наличие ГМИ, исследований воздуха промышленных площадок и населенных пунктов, игрушек и издательской продукции для детей.

О ветеранах, заслуженных сотрудниках, внесших вклад в развитие санитарной службы Ингушетии.

Главным достоянием организации, как признается руководство ведомства являются его сотрудники.

— Особо выделю ветеранов и старейших работников, отдавших работе в санэпидслужбе многие годы своей жизни — говорит Зара Гетагазова. — Хотелось бы озвучить их имена. Это Исмаил Долтмурзиев, Ханифа Могушкова, Светлана Мурзабекова, Люба Оздоева, Лида Духиева, Лейла Хашиева, Аза Измайлова, Розимат Гайсанова, Умар Дарчиев, Ханифа Цурова, Нина Саутиева, Ахмед Хамхоев, Эсет Измайлова, Майя Цолоева, Тоита Бокова, Марем Эльджеркиева, Тома Зархаматова, Ибрагим Добриев, Марина Гадаборшева, Фариза Нальгиева, Аза Арсамакова, Лейла Саутиева, Роза Барахоева, Аза Мальсагова, Лейла Албакова, Роза Бокова, Мадина Дзейтова, Наталья Дубовик, Бэлла Мальсагова, Дугурхан Евлоева. Прошу простить, если вдруг запамятовала чье — то имя. Благодаря опыту и профессиональным знаниям этих людей многонациональный коллектив организаций Роспотребнадзора успешно выполняет задачи по сохранению стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в республике.

Редакция газеты «Ингушетия» поздравляет сотрудников Управления Роспотребнадзора по Ингушетии с большим юбилеем и желает им всяческих успехов в благородном деле защиты здоровья наших граждан.