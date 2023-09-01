История

Хранилище ценного народного имущества

История становления муниципального архива Сунженского района

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Начальник отдела Аза Хашагульгова

«Архивы — это хранилища более ценного народного имущества, чем содержимое государственных казначейств: деньги теряются и вновь наживаются, а письменные памятники народной истории, раз потерянные, не могут быть куплены и приобретены вновь никакою ценою и никаким трудом». С этим определением архивной службы, которое принадлежит историку, архивисту и профессору истории русского права Николаю Васильевичу Калачову, безусловно не поспоришь.

Архивные документы отражают материальную и духовную жизнь общества, а архивы обеспечивают вечное хранение и использование документов архивного фонда страны, региона, частью которых являются и документы районных архивов.

Ранее на страницах нашей газеты состоялось знакомство с историей муниципального архива Малгобекского района, а сегодня, уважаемый читатель, расскажем о деятельности муниципального архива Сунженского района и о его тружениках.

В архивных документах первое упоминание о деятельности архива при Сунженском районном исполнительном комитете датируется 1940 годом, точная же дата его образования не установлена.

Политические и экономические изменения, происходившие в нашей стране в прошлом веке, привели к реорганизациям, преобразованиям и переименованиям многих структур и ведомств, не обошли они стороной и Сунженский районный архив, последнее преобразование которого произошло в 2010 году. С этого года и по настоящее время функции архива осуществляет отдел районного архива администрации Сунженского района. Напомним, что в соответствии с действующим законодательством муниципальный архив — это структурное подразделение органа местного самоуправления или муниципальное учреждение, создаваемое муниципальным образованием.

Основными направлениями работы архива являются обеспечение сохранности, учёт архивных документов, комплектование его документами, отражающими историю района и его жителей, а также организационно-методическое руководство деятельностью ведомственных архивов, использование документов и информационное обеспечение пользователей.

Сегодня муниципальный архив Сунженского района является вторым среди архивов муниципалитетов по количеству хранящихся архивных документов. Общий объем документов составляет 19 095 дел постоянного хранения и по личному составу учреждений, организаций и предприятий района на традиционных носителях в 102 фондах за 1931-2014 годы, газетный фонд насчитывает 44 подшивки газет за 1945-1988 годы.

По обнаруженным в архивных документах сведениям известно, что руководителями архива были А. П. Рябова (1940-1948), Л. Д. Смирнова (март-ноябрь 1948), М. И. Шуликина-Афутина (1948-1951), П. Г. Бабко-Юрова (1951-1953), З. М. Акакиева (1953-1954), А. П. Хирьянова-Ермоленко (1954-1973), Л. М. Котельникова (1973-1991).

Смысл и цель существования любого архива, независимо от его статуса и значения, — удовлетворение потребностей общества в исторической информации, содержащейся в архивных документах. Муниципальный архив Сунженского района, несмотря на непростые условия работы, находится в авангарде по количеству посещений пользователей и информационному обеспечению архивной работы, и это благодаря возглавляющему этот архив с 1991 г. начальнику отдела Азе Алихановне Хашагульговой и ее помощнице, специалисту Мадине Магомедовне Хашагульговой (с 2020 г.).

Архив Сунженского района — самый активнейший участник всех региональных мероприятий в сфере архивного дела. А. А. Хашагульгова является членом коллегии Государственной архивной службы Республики Ингушетия, в 2022 году она единственная среди всех архивов муниципалитетов стала номинантом республиканского конкурса профессионального мастерства «Лучший архивист».

За многолетний труд и достигнутые успехи работники архива неоднократно награждались почетными грамотами и отмечались благодарностями районного совета, администрации, Государственной архивной службы Республики Ингушетия. Кроме того, начальник отдела районного архива Аза Хашагульгова удостоилась в 2015 году почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия», в 2018-м — почетного знака «К столетию Государственной архивной службы России», в 2022-м — юбилейной медали «30 лет образования Республики Ингушетия».

Марина Куссиева, начальник отдела организации архивной работы, планирования и отчетности Государственной архивной службы РИ

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