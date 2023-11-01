23 февраля 1944 года, когда депортировали ингушский народ, Раисе Ужаховой, матери Султана, удалось спрятать золотые изделия от нагрянувших рано утром солдат. Это спасло семью от голода в первые годы поселения в Казахстане. В депортации семья Мальсаговых оказалась в г. Джамбуле. Султану на тот момент было 14 лет, но он хорошо понимал, что на старшем мужчине в доме лежит ответственность за семью, и поэтому вышел работать на шахту в г. Текели Талды-Курганской области, куда семья переехала вскоре после поселения.

По источникам, во время Великой Отечественной войны это месторождение давало стране свинец «для каждой восьмой пули». В 1980 году шахту закрыли, сегодня от рудника не осталось и следа. Но именно здесь, глубоко под землёй, начал Султан Туганович свой трудовой путь. Труд шахтёра был тяжелым и изнурительным, он был не под силу не то что ему, подростку, но даже крепким здоровым взрослым мужчинам. Бывалый электрик на шахте, русский по национальности по-отечески оберегал молодого человека и однажды предложил начальству дать его к нему в ученики. Таким образом он не только сохранил ему здоровье и спас ему жизнь, но и подарил на всю жизнь профессию, которая помогала Султану идти по жизни, преодолевая препятствия и трудности.

В браке Султан был с Лейлой Агиевой. Они поженились в 1953 году, а на родину семья переехала в 1959 году. В первое время они жили на съёмной квартире. Вскоре супруга Лейла Мальсагова получила статус многодетной матери и медаль «Мать-героиня», а в центре Грозного им выделили четырёхкомнатную квартиру. Все их дети, а это девять девочек и два мальчика, получили высшее образование. Есть сегодня среди них бухгалтеры и экономисты, педагоги и воспитатели, в том числе и заслуженные учителя Республики Ингушетия. Старший сын, которого в честь деда назвали Туганом, окончил мореходное училище, жил и работал в г. Находке, где сегодня проживает его семья. Он ушёл из жизни в результате несчастного случая в 1996 году. Сын Руслан увлекался профессионально спортом, работал тренером по карате в Ингушетии, в последние годы занимался предпринимательской деятельностью. Его не стало в 2022 году. Сегодня дети и внуки Султана Мальсагова проживают в городах и сёлах Республики Ингушетия, в Москве и за границей.

После начала военных действий в Чечне семья Мальсаговых переехала в Ингушетию. Всё нажитое с трудом имущество в результате авиаударов было уничтожено. Здоровье пожилых людей было подорвано происходящими событиями. В первое время они жили в г. Назрани, потом обустроились в г. Карабулаке. Султан Туганович ушёл из жизни в 2011 году, пережив на несколько лет свою супругу Лейлу Агиеву.

Старшая дочь Султана, Мери Мальсагова, вспоминает отца самыми тёплыми словами. «Он был хорошим семьянином, — говорит она, — внимательным и заботливым. Дорожил родственными отношениями. Не пропускал ни одного выходного, чтобы не навестить того или иного родственника или близкого друга. Часто ездил в гости к своим близким в селение Яндаре, посещал могилы своих родителей, своих предков. А когда ушел на пенсию, его поездки участились, он не забывал навестить и своих замужних дочерей, очень любил внуков. Детство своё вспоминаю часто по утрам, когда отец любил нам лично готовить завтрак, пить с нами чай, расспрашивать о делах в школе. Помню, мы проснёмся, а стол накрыт. Выслушает каждого, даст совет. Вообще был удивительно мягким, добрым человеком, но в то же время сильный духом и характером».

Трудовая деятельность Султана Мальсагова

Султан Туганович работал электриком в СМУ-8 Чечено-Ингушского управления строительством. Некоторое время он работал в должности прораба, но всё же тяга к привычному делу оказалась сильнее, и он вернулся к своей прежней работе, так до пенсии трудился электриком в своём родном СМУ.

В коллективе Султан пользовался уважением. Его портрет всегда висел на Доске почёта в родном управлении. За многолетний труд и добросовестное отношение к своим обязанностям он не раз отмечался вышестоящим руководством грамотами, благодарностями и денежными премиями. «А в один год ему дали путёвку в элитный санаторий, откуда он приехал очень довольным, а от денежной премии, которую ему выделили, денег хватило даже на поездку в Казахстан, чтобы навестить сестру Лялю, которая проживала в г. Джамбуле», — вспоминает его дочь Мери.

«Я познакомился с Султаном Мальсаговым во время строительства в городе Грозном здания Чечено-Ингушского обкома партии, — говорит бывший коллега Белан Чахкиев. — Он был одним из старейших работников Чечено-Ингушского управления строительством. Его опыт и профессиональные навыки электрика, которые он приобрёл в годы высылки на шахте, очень помогли ему. Не секрет, что электрик — это ключевая фигура и на шахте, и на любой стройке. Султан до совершенства отточил свои навыки. Знания техники безопасности, и такие черты характера, как ответственность и внимательность, дисциплинированность и мужество, сделали его просто незаменимым.

На работе Султан был на хорошем счету. Работал безукоризненно, выполнял самые сложные работы. Он организовывал подключение линий с оборудованием, прокладывал кабеля, пробивал отверстия в стенах под проводку, монтировал электрощиты, подключал осветительные приборы и другие инженерные системы. И это не весь перечень его работ, да ещё и отвечал в случае чего за оперативное восстановление электроснабжения на объекте. С ним работалось очень легко. Он знал практически технические характеристики, особенности и назначение любого строительного электрооборудования, обеспечивал их нормальную эксплуатацию, обслуживание и ремонт. Но главное, обеспечивал бесперебойную работу подачи электричества на строительный участок.

Как профессионалу, ему не было цены. Но Султан Мальсагов был интересен сам по себе и как личность. Он хорошо знал историю своего рода и своей семьи. Как-то в беседе рассказал мне о своём отце Тугане Гайтиевиче, участнике Первой мировой войны. В 90-х годах, когда Султан Мальсагов работал на строительстве здания обкома партии в Грозном, у него появилась возможность доступа к архиву обкома партии, где он ближе ознакомился с личным делом своего отца, невинно осужденного и расстрелянного в 1937 году. Я позже свёл Султана с известным журналистом Баширом Чахкиевым, который написал о Тугане Гайтиевиче Мальсагове статью «Вместо награды — тюрьма», которая вошла в книгу «Жизнь во славу царя Отечества и своего народа» (Нальчик 1997)«.

История семьи рода Мальсаговых

Гайти Бетиевич Мальсагов, дедушка Султана Мальсагова, житель селения Яндаре, был героем русско-японской войны, кавалером «Золотого оружия». Его супругой, то есть бабушкой Султана, была Пахи Джабагиева — дочь офицера Российской императорской армии Эжи Джабагиева. В г. Орджоникидзе они приобрели дом, здесь было больше возможностей дать своим детям, четырём сыновьям, хорошее образование. Все они получили базовое образование в г. Орджоникидзе и окончили высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге.

Туган Гайтиевич Мальсагов, отец Султана, тоже был царским офицером, участником Первой мировой войны. В первые годы советской власти работал начальником управления пожарной охраны г. Владикавказа и Ингушетии. Он был назначен на эту должность совместным решением Владикавказского и Ингушского советов в 1924 году. Надо отметить, что хозяйство ему досталось достаточно скудное. Состояло оно всего из нескольких телег и лошадей. Несмотря на это, Туган Гайтиевич за достаточно короткий срок сделал из него образцовую пожарную часть. Уже в 1927 году на вооружении пожарной охраны Северной Осетии находились 4 пожарных автомобиля, а через год часть полностью перешла на автотягу. По официальным данным, на всем Северном Кавказе не было той техники, которая имелась в управлении под руководством Мальсагова.

Туган Мальсагов занимался научной деятельностью, он имел научные труды по пенотушению. Но свою работу он, к сожалению, так и не успел опубликовать. За хвалебные отзывы о немецкой пожарной технике и хорошей организации системы пожарной службы в Берлине, где он проходил стажировку, Туган Гайтиевич был арестован и расстрелян в 1937 году. Его дело было пересмотрено лишь в 1960 году — 8 мая он был полностью реабилитирован.

Из статьи «Вместо награды — тюрьма» (Б. Чахкиев): «Туган Гайтиевич Мальсагов родился в 1895 году. Но ему не дали дожить даже до 50 лет. Убили, а точнее замучили в тюремных застенках сталинско-бериевских казематов...

Ребенком Туган по жребию попал в Назрановскую школу. За 7-10 километров ходил за знаниями из родного Яндаре в Назрановскую крепость. А затем окончил Владикавказскую гимназию. В 1910 году его посылают учиться в Высшее пожарно-техническое училище, в Петербург. Там наравне с русским он в совершенстве овладевает английским, французским и немецким языками. Практику проходит в Германии. В Первую мировую войну он уходит на фронт. За отличную боевую службу награждается высшей наградой — Георгиевским крестом и именным оружием».

Дальше Башир Чахкиев рассказывает со слов сына Султана о том, что Туган Мальсагов выносит с поля боя тело своего друга осетина Дзахова и через весь фронт с разрешения командования везёт его домой, на каждой станции обкладывая тело льдом, потому как стояла жаркое время года. Этот поступок говорит о его высоком моральном духе, о чести и достоинстве.

«Родители и близкие родственники благодарили Тугана, — пишет Башир Чахкиев далее. — Клялись, что никогда осетинский народ не забудет этого благородного поступка. А Туган возвращается опять на фронт. В районе Нарвы он получает тяжелое ранение. Родители получают письмо и извещение о трагедии — героической гибели патриота. Но Туган Мальсагов по воле судьбы возвращается домой. Офицер русской армии, георгиевский кавалер, интеллигент, демократ Туган Гайтиевич Мальсагов участвовал в Гражданской войне, был командиром повстанческого отряда отдельного Ингушского пехотного батальона.

При советской власти возглавлял пожарную команду и за короткое время сделал это учреждение ведущим на Северном Кавказе, да и в стране. Объединенное учреждение пожарной охраны, возглавляемое комиссаром Туганом Мальсаговым обслуживает Ингушскую и Северо-Осетинскую автономные области. Его приглашают как специалиста на крупные пожары в Грозный, где часто горели промыслы и другие участки города. Туган Мальсагов имел оригинальные труды по огнетушению с использованием пены. Большому общественнику, энтузиасту Мальсагову поручают быть командиром пробега Кара-Кум. Казалось бы, все хорошо, но наступил жестокий 1937 год. Не избежал всенародной трагедии и Туган Гайтиевич Мальсагов, как и тысячи ингушских революционеров-патриотов. Забрали Тугана внезапно. После обыска опечатали квартиру в г. Орджоникидзе, а жену с грудным ребенком, малолетними детьми и слепым отцом Тугана, героем русско-японской войны, выбросили на улицу. Отец Тугана умирает от горя, не дожив нескольких дней до геноцида ингушского народа 1944 года — всенародного выселения.

Когда семья Мальсагова вернулась в родные места, бывший заместитель Тугана Гайтиевича по службе в пожарной охране Тарас Чекараули нашел семью Мальсаговых и признался: «За труды Тугана Гайтиевича по пенотушению я получил 30 тысяч рублей и за эти деньги купил дом в г. Орджоникидзе, поезжайте в г. Орджоникидзе и живите там — он ваш». Но к такому проявлению гуманизма к представителям ингушского народа было много препятствий. Сегодня Туган Мальсагов реабилитирован«.

Иналук Гайтиевич Мальсагов. Именитым человеком был и дядя Султана Мальсагова — Иналук Мальсагов, о котором писала газета «Ингушетия» в июле 2020 года.

Из статьи «Ему верили в народе» (З. Дзарахова): «Иналук Мальсагов (родился в 1888 в с. Яндаре, умер в ссылке в 1956 году в г. Джамбуле). Бывший нарком земледелия Терской области, член Центрального исполнительного комитета СССР и член Всероссийского Центрального исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских депутатов двенадцатого созыва (1925 год); председатель Северо-Кавказского плана и заместитель председателя краевого совета сельскохозяйственной кооперации; директор Кавгидростроя, председатель Ингушского облисполкома Ингушской автономной области.

В 1909 году он окончил Владикавказское реальное училище и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. В 1911 году в том же городе поступил на сельскохозяйственные курсы при департаменте земледелия. В 1914 году Иналук был отправлен на фронт Первой мировой войны. По возвращении домой был назначен председателем продовольственного комитета Назрановского округа. Вошел в основное руководящее революционное подпольное ядро Ингушетии, был избран комиссаром земледелия при Ингушском народном совете, вёл революционную борьбу в составе отряда красных партизан в Ингушетии, Дагестане, Кабарде и Грузии. В 1919 году при наступлении генерала Деникина, возглавлял совет обороны Северо-Западного фронта. В одно время даже курировал общенациональную газету «Сердало». В годы Великой Отечественной войны он изъявляет желание добровольцем идти на фронт, но получив отказ из-за возраста, идёт в народное ополчение. Депортация народа стала для него тяжёлым ударом. По словам известного писателя Вахи Хамхоева, в вагоне, уносящем его с родины, он простоял 36 часов, глядя куда-то вдаль через решётчатое окно, «не присев ни на один миг, без приема пищи и воды, в неподвижности, не откликаясь на зов и мольбы близких и других обитателей печального вагона, опасавшихся за состояние его здоровья, а затем... рухнул как подкошенный».

Магомед Гайтиевич Мальсагов после окончания Владикавказской гимназии и юридического факультета Императорского Петроградского университета (сейчас СПбГУ), принимал участие в революционных событиях и Гражданской войне. В 20-х годах прошлого века проходил службу в органах прокуратуры Донского округа. В 1931 году Магомед Мальсагов был назначен руководителем курсов в системе Московского института советского права. В 1937 году он стал первым директором Всесоюзного заочного юридического института и состоял в этой должности до 40-х годов ХХ века. Был участником Великой Отечественной войны. В 1956 году Магомед получил предложение занять должность прокурора в городе Грозном. Ехал домой на Кавказ, но в поезде умер и похоронен в селе Яндаре.

Селим Гайтиевич Мальсагов — красный партизан, сподвижник Сергея Кирова. Получил высшее образование в Санкт-Петербурге. В середине 20-х годов — нарком земледелия в Ингушской автономной республике. Участник борьбы с басмачеством в Туркестане в 30-х годах. Имел два высших образования, был министром финансов Ингушской области. Был женат, имел двух дочерей Римму и Лилю. Умер в 1941 году. Похоронен в Яндаре.

Примером подражания для потомков стала и жизнь нашего героя Султана Мальсагова, который всю свою трудовую деятельность работал на благо народа, с честью и совестью, со всей ответственностью и высоким профессионализмом выполняя возложенные на него обязательства, во главу угла ставя человеческие ценности.