Имена из прошлого
История строителя-электрика Султана Мальсагова и его знаменитых предков, потомков офицера царской армии Гайти Мальсагова
Султан Туганович Мальсагов родился в Орджоникидзе в 1929 году в семье Тугана Гайтиевича Мальсагова, начальника пожарной службы г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ) Ингушской автономной области, и Раисы Батакоевны Ужаховой. У Султана были две сестры: старшая Ляля, замужем за Умархаджиевых, проживала в г. Джамбуле, кстати, великолепно играла на пианино; сестра Зина, замужем за Кодзоевых, проживала в Ингушетии. Её сыном был Ибрагим Кодзоев, заслуженный тренер СССР по тяжёлой атлетике. Другой сын — Джабраил Кодзоев был строителем, в одно время возглавлял СМУ-8 в г. Грозном, некоторое время был управляющим строительным трестом в г. Аксарайске. У Султана Мальсагова был младший брат Мурад Мальсагов, с которым он всегда поддерживал тёплые родственные отношения.
23 февраля 1944 года, когда депортировали ингушский народ, Раисе Ужаховой, матери Султана, удалось спрятать золотые изделия от нагрянувших рано утром солдат. Это спасло семью от голода в первые годы поселения в Казахстане. В депортации семья Мальсаговых оказалась в г. Джамбуле. Султану на тот момент было 14 лет, но он хорошо понимал, что на старшем мужчине в доме лежит ответственность за семью, и поэтому вышел работать на шахту в г. Текели Талды-Курганской области, куда семья переехала вскоре после поселения.
По источникам, во время Великой Отечественной войны это месторождение давало стране свинец «для каждой восьмой пули». В 1980 году шахту закрыли, сегодня от рудника не осталось и следа. Но именно здесь, глубоко под землёй, начал Султан Туганович свой трудовой путь. Труд шахтёра был тяжелым и изнурительным, он был не под силу не то что ему, подростку, но даже крепким здоровым взрослым мужчинам. Бывалый электрик на шахте, русский по национальности по-отечески оберегал молодого человека и однажды предложил начальству дать его к нему в ученики. Таким образом он не только сохранил ему здоровье и спас ему жизнь, но и подарил на всю жизнь профессию, которая помогала Султану идти по жизни, преодолевая препятствия и трудности.
В браке Султан был с Лейлой Агиевой. Они поженились в 1953 году, а на родину семья переехала в 1959 году. В первое время они жили на съёмной квартире. Вскоре супруга Лейла Мальсагова получила статус многодетной матери и медаль «Мать-героиня», а в центре Грозного им выделили четырёхкомнатную квартиру. Все их дети, а это девять девочек и два мальчика, получили высшее образование. Есть сегодня среди них бухгалтеры и экономисты, педагоги и воспитатели, в том числе и заслуженные учителя Республики Ингушетия. Старший сын, которого в честь деда назвали Туганом, окончил мореходное училище, жил и работал в г. Находке, где сегодня проживает его семья. Он ушёл из жизни в результате несчастного случая в 1996 году. Сын Руслан увлекался профессионально спортом, работал тренером по карате в Ингушетии, в последние годы занимался предпринимательской деятельностью. Его не стало в 2022 году. Сегодня дети и внуки Султана Мальсагова проживают в городах и сёлах Республики Ингушетия, в Москве и за границей.
После начала военных действий в Чечне семья Мальсаговых переехала в Ингушетию. Всё нажитое с трудом имущество в результате авиаударов было уничтожено. Здоровье пожилых людей было подорвано происходящими событиями. В первое время они жили в г. Назрани, потом обустроились в г. Карабулаке. Султан Туганович ушёл из жизни в 2011 году, пережив на несколько лет свою супругу Лейлу Агиеву.
Старшая дочь Султана, Мери Мальсагова, вспоминает отца самыми тёплыми словами. «Он был хорошим семьянином, — говорит она, — внимательным и заботливым. Дорожил родственными отношениями. Не пропускал ни одного выходного, чтобы не навестить того или иного родственника или близкого друга. Часто ездил в гости к своим близким в селение Яндаре, посещал могилы своих родителей, своих предков. А когда ушел на пенсию, его поездки участились, он не забывал навестить и своих замужних дочерей, очень любил внуков. Детство своё вспоминаю часто по утрам, когда отец любил нам лично готовить завтрак, пить с нами чай, расспрашивать о делах в школе. Помню, мы проснёмся, а стол накрыт. Выслушает каждого, даст совет. Вообще был удивительно мягким, добрым человеком, но в то же время сильный духом и характером».
Трудовая деятельность Султана Мальсагова
Султан Туганович работал электриком в СМУ-8 Чечено-Ингушского управления строительством. Некоторое время он работал в должности прораба, но всё же тяга к привычному делу оказалась сильнее, и он вернулся к своей прежней работе, так до пенсии трудился электриком в своём родном СМУ.
В коллективе Султан пользовался уважением. Его портрет всегда висел на Доске почёта в родном управлении. За многолетний труд и добросовестное отношение к своим обязанностям он не раз отмечался вышестоящим руководством грамотами, благодарностями и денежными премиями. «А в один год ему дали путёвку в элитный санаторий, откуда он приехал очень довольным, а от денежной премии, которую ему выделили, денег хватило даже на поездку в Казахстан, чтобы навестить сестру Лялю, которая проживала в г. Джамбуле», — вспоминает его дочь Мери.
«Я познакомился с Султаном Мальсаговым во время строительства в городе Грозном здания Чечено-Ингушского обкома партии, — говорит бывший коллега Белан Чахкиев. — Он был одним из старейших работников Чечено-Ингушского управления строительством. Его опыт и профессиональные навыки электрика, которые он приобрёл в годы высылки на шахте, очень помогли ему. Не секрет, что электрик — это ключевая фигура и на шахте, и на любой стройке. Султан до совершенства отточил свои навыки. Знания техники безопасности, и такие черты характера, как ответственность и внимательность, дисциплинированность и мужество, сделали его просто незаменимым.
На работе Султан был на хорошем счету. Работал безукоризненно, выполнял самые сложные работы. Он организовывал подключение линий с оборудованием, прокладывал кабеля, пробивал отверстия в стенах под проводку, монтировал электрощиты, подключал осветительные приборы и другие инженерные системы. И это не весь перечень его работ, да ещё и отвечал в случае чего за оперативное восстановление электроснабжения на объекте. С ним работалось очень легко. Он знал практически технические характеристики, особенности и назначение любого строительного электрооборудования, обеспечивал их нормальную эксплуатацию, обслуживание и ремонт. Но главное, обеспечивал бесперебойную работу подачи электричества на строительный участок.
Как профессионалу, ему не было цены. Но Султан Мальсагов был интересен сам по себе и как личность. Он хорошо знал историю своего рода и своей семьи. Как-то в беседе рассказал мне о своём отце Тугане Гайтиевиче, участнике Первой мировой войны. В 90-х годах, когда Султан Мальсагов работал на строительстве здания обкома партии в Грозном, у него появилась возможность доступа к архиву обкома партии, где он ближе ознакомился с личным делом своего отца, невинно осужденного и расстрелянного в 1937 году. Я позже свёл Султана с известным журналистом Баширом Чахкиевым, который написал о Тугане Гайтиевиче Мальсагове статью «Вместо награды — тюрьма», которая вошла в книгу «Жизнь во славу царя Отечества и своего народа» (Нальчик 1997)«.
История семьи рода Мальсаговых
Гайти Бетиевич Мальсагов, дедушка Султана Мальсагова, житель селения Яндаре, был героем русско-японской войны, кавалером «Золотого оружия». Его супругой, то есть бабушкой Султана, была Пахи Джабагиева — дочь офицера Российской императорской армии Эжи Джабагиева. В г. Орджоникидзе они приобрели дом, здесь было больше возможностей дать своим детям, четырём сыновьям, хорошее образование. Все они получили базовое образование в г. Орджоникидзе и окончили высшие учебные заведения в Санкт-Петербурге.
Туган Гайтиевич Мальсагов, отец Султана, тоже был царским офицером, участником Первой мировой войны. В первые годы советской власти работал начальником управления пожарной охраны г. Владикавказа и Ингушетии. Он был назначен на эту должность совместным решением Владикавказского и Ингушского советов в 1924 году. Надо отметить, что хозяйство ему досталось достаточно скудное. Состояло оно всего из нескольких телег и лошадей. Несмотря на это, Туган Гайтиевич за достаточно короткий срок сделал из него образцовую пожарную часть. Уже в 1927 году на вооружении пожарной охраны Северной Осетии находились 4 пожарных автомобиля, а через год часть полностью перешла на автотягу. По официальным данным, на всем Северном Кавказе не было той техники, которая имелась в управлении под руководством Мальсагова.
Туган Мальсагов занимался научной деятельностью, он имел научные труды по пенотушению. Но свою работу он, к сожалению, так и не успел опубликовать. За хвалебные отзывы о немецкой пожарной технике и хорошей организации системы пожарной службы в Берлине, где он проходил стажировку, Туган Гайтиевич был арестован и расстрелян в 1937 году. Его дело было пересмотрено лишь в 1960 году — 8 мая он был полностью реабилитирован.
Из статьи «Вместо награды — тюрьма» (Б. Чахкиев): «Туган Гайтиевич Мальсагов родился в 1895 году. Но ему не дали дожить даже до 50 лет. Убили, а точнее замучили в тюремных застенках сталинско-бериевских казематов...
Ребенком Туган по жребию попал в Назрановскую школу. За 7-10 километров ходил за знаниями из родного Яндаре в Назрановскую крепость. А затем окончил Владикавказскую гимназию. В 1910 году его посылают учиться в Высшее пожарно-техническое училище, в Петербург. Там наравне с русским он в совершенстве овладевает английским, французским и немецким языками. Практику проходит в Германии. В Первую мировую войну он уходит на фронт. За отличную боевую службу награждается высшей наградой — Георгиевским крестом и именным оружием».
Дальше Башир Чахкиев рассказывает со слов сына Султана о том, что Туган Мальсагов выносит с поля боя тело своего друга осетина Дзахова и через весь фронт с разрешения командования везёт его домой, на каждой станции обкладывая тело льдом, потому как стояла жаркое время года. Этот поступок говорит о его высоком моральном духе, о чести и достоинстве.
«Родители и близкие родственники благодарили Тугана, — пишет Башир Чахкиев далее. — Клялись, что никогда осетинский народ не забудет этого благородного поступка. А Туган возвращается опять на фронт. В районе Нарвы он получает тяжелое ранение. Родители получают письмо и извещение о трагедии — героической гибели патриота. Но Туган Мальсагов по воле судьбы возвращается домой. Офицер русской армии, георгиевский кавалер, интеллигент, демократ Туган Гайтиевич Мальсагов участвовал в Гражданской войне, был командиром повстанческого отряда отдельного Ингушского пехотного батальона.
При советской власти возглавлял пожарную команду и за короткое время сделал это учреждение ведущим на Северном Кавказе, да и в стране. Объединенное учреждение пожарной охраны, возглавляемое комиссаром Туганом Мальсаговым обслуживает Ингушскую и Северо-Осетинскую автономные области. Его приглашают как специалиста на крупные пожары в Грозный, где часто горели промыслы и другие участки города. Туган Мальсагов имел оригинальные труды по огнетушению с использованием пены. Большому общественнику, энтузиасту Мальсагову поручают быть командиром пробега Кара-Кум. Казалось бы, все хорошо, но наступил жестокий 1937 год. Не избежал всенародной трагедии и Туган Гайтиевич Мальсагов, как и тысячи ингушских революционеров-патриотов. Забрали Тугана внезапно. После обыска опечатали квартиру в г. Орджоникидзе, а жену с грудным ребенком, малолетними детьми и слепым отцом Тугана, героем русско-японской войны, выбросили на улицу. Отец Тугана умирает от горя, не дожив нескольких дней до геноцида ингушского народа 1944 года — всенародного выселения.
Когда семья Мальсагова вернулась в родные места, бывший заместитель Тугана Гайтиевича по службе в пожарной охране Тарас Чекараули нашел семью Мальсаговых и признался: «За труды Тугана Гайтиевича по пенотушению я получил 30 тысяч рублей и за эти деньги купил дом в г. Орджоникидзе, поезжайте в г. Орджоникидзе и живите там — он ваш». Но к такому проявлению гуманизма к представителям ингушского народа было много препятствий. Сегодня Туган Мальсагов реабилитирован«.
Иналук Гайтиевич Мальсагов. Именитым человеком был и дядя Султана Мальсагова — Иналук Мальсагов, о котором писала газета «Ингушетия» в июле 2020 года.
Из статьи «Ему верили в народе» (З. Дзарахова): «Иналук Мальсагов (родился в 1888 в с. Яндаре, умер в ссылке в 1956 году в г. Джамбуле). Бывший нарком земледелия Терской области, член Центрального исполнительного комитета СССР и член Всероссийского Центрального исполнительного комитета совета рабочих, крестьянских депутатов двенадцатого созыва (1925 год); председатель Северо-Кавказского плана и заместитель председателя краевого совета сельскохозяйственной кооперации; директор Кавгидростроя, председатель Ингушского облисполкома Ингушской автономной области.
В 1909 году он окончил Владикавказское реальное училище и поступил в Петербургский университет на юридический факультет. В 1911 году в том же городе поступил на сельскохозяйственные курсы при департаменте земледелия. В 1914 году Иналук был отправлен на фронт Первой мировой войны. По возвращении домой был назначен председателем продовольственного комитета Назрановского округа. Вошел в основное руководящее революционное подпольное ядро Ингушетии, был избран комиссаром земледелия при Ингушском народном совете, вёл революционную борьбу в составе отряда красных партизан в Ингушетии, Дагестане, Кабарде и Грузии. В 1919 году при наступлении генерала Деникина, возглавлял совет обороны Северо-Западного фронта. В одно время даже курировал общенациональную газету «Сердало». В годы Великой Отечественной войны он изъявляет желание добровольцем идти на фронт, но получив отказ из-за возраста, идёт в народное ополчение. Депортация народа стала для него тяжёлым ударом. По словам известного писателя Вахи Хамхоева, в вагоне, уносящем его с родины, он простоял 36 часов, глядя куда-то вдаль через решётчатое окно, «не присев ни на один миг, без приема пищи и воды, в неподвижности, не откликаясь на зов и мольбы близких и других обитателей печального вагона, опасавшихся за состояние его здоровья, а затем... рухнул как подкошенный».
Магомед Гайтиевич Мальсагов после окончания Владикавказской гимназии и юридического факультета Императорского Петроградского университета (сейчас СПбГУ), принимал участие в революционных событиях и Гражданской войне. В 20-х годах прошлого века проходил службу в органах прокуратуры Донского округа. В 1931 году Магомед Мальсагов был назначен руководителем курсов в системе Московского института советского права. В 1937 году он стал первым директором Всесоюзного заочного юридического института и состоял в этой должности до 40-х годов ХХ века. Был участником Великой Отечественной войны. В 1956 году Магомед получил предложение занять должность прокурора в городе Грозном. Ехал домой на Кавказ, но в поезде умер и похоронен в селе Яндаре.
Селим Гайтиевич Мальсагов — красный партизан, сподвижник Сергея Кирова. Получил высшее образование в Санкт-Петербурге. В середине 20-х годов — нарком земледелия в Ингушской автономной республике. Участник борьбы с басмачеством в Туркестане в 30-х годах. Имел два высших образования, был министром финансов Ингушской области. Был женат, имел двух дочерей Римму и Лилю. Умер в 1941 году. Похоронен в Яндаре.
Примером подражания для потомков стала и жизнь нашего героя Султана Мальсагова, который всю свою трудовую деятельность работал на благо народа, с честью и совестью, со всей ответственностью и высоким профессионализмом выполняя возложенные на него обязательства, во главу угла ставя человеческие ценности.