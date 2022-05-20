С образованием ингушской государственности в июне 1992 года появилась возможность сохранить для потомков и продемонстрировать всему миру уникальность архитектурного зодчества ингушского народа. За 30 лет сделано очень много, но предстоит сделать ещё больше.

Республику уже сегодня в туристической отрасли называют «страной башен». Башенные постройки разбросаны по всей горной Ингушетии. Здесь около 2 тысяч объектов культурного наследия и 150 архитектурных комплексов, которые находятся в границах территории Джейрахско-Ассинского музея-заповедника и подлежат государственной охране.

В интересах сохранения и популяризации искусства ингушских зодчих эпохи средневековья в июле прошлого года Главой республики был подписан Указ об учреждении Дня ингушских башен, который будет отмечаться в третью субботу мая. В этом году праздник будет отмечаться впервые и приходится на 21 мая.

Внимание к архитектурным памятникам Ингушетии было обращено исследователями прошлых столетий, начиная с ХVIII-XIX веков; в 20-40 годы ХХ века к их изучению приступили исследователи Л. П. Семенов, Н. Ф. Яковлев, Е. Крупнов, М. М. Базоркин, художники И. П. Щеблыкин и Х. Ахриев и др. Каждая деталь местного быта, все встреченные археологические находки описывались ими с неизменной тщательностью. И. П. Щеблыкин, будучи художником, делал по ходу работ зарисовки средневековых построек.

В последующие годы и на современном этапе продолжается изучение башенной архитектуры ингушей. «При удивительной стройности, пропорциональности и довольно большой высоте, — отмечал И. П. Щеблыкин, — они устойчивы и прочны. Поражаешься мастерству строителей, их вкусу и умению так великолепно разрешить и воплотить в реальные формы свои замыслы и фантазии».

Советский историк и археолог Евгений Игнатьевич Крупнов в своей работе «Средневековая материальная культура ингушей» писал: «Ингушские боевые башни... являются в подлинном смысле вершиной архитектурного и строительного мастерства древнего населения края. Они поражают простотой формы, монументальностью и строгим изяществом. Боевые башни Чечено-Ингушетии — высокие образцы техники и строительного искусства того времени... Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо. Особенно величественны башни с пирамидально-ступенчатой крышей. Соотношением высоты и основания (10:1) ингушские башни резко отличаются от других кавказских башен. Уникальность именно ингушских башен признавали и другие советские ученые: С. И. Макалатия, А. И. Робакидзе, В. И. Марковин...»

Надо отметить, что ингуши из поколения в поколение, из рода в род веками передавали практику строительства каменных замков, и всех видных мастеров в этом деле знали по именам. Для продолжателей традиций делом чести было не только качество постройки, но и соблюдение сроков строительства. Мастеру давался ровно год, и, если по каким-то причинам он не укладывался в сроки, на весь его род ложилось позорное пятно, а саму башню разбирали до основания и отдавали заказ другим. Как правило, мастера успевали.

А ещё ингуши считали, что все беды ― от голода. Поэтому в обязанности заказчика башен входил ежедневный плотный рацион для строителей и каменщиков. Если мастер падал с башни от головокружения, хозяина обвиняли в жадности и изгоняли из аула.

Почему «ингушские» башни?

Может, кто-то задастся вопросом «Почему именно ингушские башни?», ведь они имеются и на территориях других северокавказских республик. Совершенно верно, но расположены они в основном в приграничных с Ингушетией районах, и то в незначительном количестве. О принадлежности башенных построек именно ингушскому народу говорят многие факты.

По словам заместителя директора Археологического центра имени Е. Крупнова Умалата Гадиева: «Если говорить о башнях в приграничной полосе, примыкающей к горной Ингушетии, то существуют предания, гласящие, что эти башни построены ингушскими мастерами. Точно известно, что башня Мамсуровых в Даргавсе построена ингушским строителем Дуго Ахриевым — известнейшим на средневековом Кавказе специалистом. В истории сохранились и другие имена выдающихся ингушских строителей: Деци Льянова, Арсамака Евлоева, Тытбыка Эльдиева. Известнейшими строителями были представители тейпа Барханоевых. Вместе с тем каких-либо данных, что в самой Ингушетии башни строил кто-то со стороны, не имеется. И ещё один факт, только в фольклоре ингушей присутствует такой элемент, как героико-эпические песни (илли), посвященные самому процессу возведения башен. Это свидетельствует о том, что ингуши возвели их строительство в культ, оно являлось для наших предков неким сакральным, священным действом».

Типы башен

Различают два типа башен — жилая и боевая. Всего же исследователи выделяют три основных типа башен: жилые, полубоевые (или полужилые — в некоторых источниках) и боевые. Также к объектам древнего каменного зодчества относятся культовые строение и могильники (некрополи), располагающиеся внутри башенных комплексов.

Жилые и полубоевые башни обычно имели два-три этажа и продолговатое прямоугольное основание. Верх башни с плоской крышей был уже, чем основание — таким образом достигали устойчивости постройки.

По данным М. Б. Мужухоева, размеры жилых башен у основания колебались от 4 метров в ширину и 6 метров в длину до 9 метров в ширину и 15 метров в длину. Высота — от 9 до 12 метров. По центру башни возвышался каменный столб с квадратным сечением, который служил силовой опорой для несущих балок перекрытий. На первом этаже башни обычно содержался скот, второй и третий этажи использовались для проживания и, при необходимости, для обороны. Входная дверь делалась из плотно пригнанных дубовых плашек и закрывалась двумя прочными засовами. Небольшие узкие оконца давали свет, а также использовались и в оборонительных целях. Кроме этого, на первом этаже, по преданиям, зачастую была расположена яма глубиной 2-3 метра для содержания пленников. Завершались башни деревянным потолком, сверху накатанным утрамбованной глиной. Стены жилых и полубоевых башен поверху покрывались камнями, не скрепленными раствором. Эти камни, во-первых, могли метаться сверху во врагов, а во-вторых, предохраняли стены от проникновения влаги от дождя и талого снега.

Полубоевые башни занимают переходное положение между жилыми и боевыми башенными постройками. Они обычно имели почти квадратное основание меньшей, чем у жилых башен, площади (примерно 5 на 5 метров) и высоту 12-16 метров. В этих башнях обычно отсутствовал опорный внутренний столб и были надстроены навесные балконы с которых кидали камни на головы осаждающих врагов.

Боевые башни различают двух типов: с плоской крышей и с крышей пирамидальной формы. Конструктивно боевые башни отличались от жилых: они были выше и уже. Вход в боевую башню начинался со второго этажа, тем самым враги лишались возможности применения тарана.

Боевые башни с пирамидально-ступенчатой крышей считаются венцом средневекового ингушского зодчества и строительного дела. Общая высота боевых пирамидальных башен колеблется между 20 и 30 метрами. Крыша пирамидально-ступенчатых башен ингушей («сигал тхов») обычно состояла из 12-16 сланцевых плит («акъ») и завершалась крупным конусовидным камнем («дзогал»). Обычная высота последнего составляла от 50 до 70 см.

Распространенное число этажей боевых башен — пять. Однако встречаются и постройки в шесть этажей (например, пирамидальная башня архитектурного комплекса «Пуй»). Первый этаж всех пирамидальных башен глухой; в полу устроены глубокие каменные колодцы. Сообщение со вторым и последующим этажами внутри башни идет через лазы, оставленные в межэтажных перекрытиях.

Второй этаж башни был особо священным, так как в нем на цепи висел братский котел. Ингуши почитали очаг и эту цепь. Если кровнику удавалось вбежать в башню и ухватиться за эту цепь, он становился неприкосновенным.

Со второго этажа через лазы шли по внутренним приставным лестницам входы на первый и на верхние этажи.

Третий, четвертый и пятый этажи были как жилыми, так и боевыми. Самый верхний этаж был преимущественно боевым. В нем хранились камни, луки, стрелы, позднее — ружья. Довольно большие бойницы на четырех сторонах снаружи прикрывались каменными щитами (иногда их называют машикулями). Издали эти щиты кажутся балкончиками, хотя ничего общего между ними нет.

Жилые и боевые башни возводились без фундамента на прочной каменистой почве. Существует легенда, что место, на котором собирались строить башню, сначала поливали молоком и срывали слой грунта до тех пор, пока молоко не переставало впитываться в землю. После этого начинали строительство.

Склепы и святилища

«Человеку при жизни нужна башня, а после смерти склеп», — так говорили предки ингушей. Строили солнечные могильники недалеко от жилых сооружений. Погребения в Ингушетии были двух видов: подземные и надземные. Надземные склепы-могильники по внешней форме напоминают домики и боевые башни с пирамидальными крышами.

Во время эпидемий тифа и чумы заболевшие уходили в солнечные могильники, на длинных шестах им передавали пищу. Если болезнь отступала, люди возвращались в родовые башни.

У каждого ингушского рода была своя башня, свой склеп. Склепы были фамильные, даже сейчас в наше современное время у каждого ингушского рода свое родовое кладбище.

Невозможно в рамках газетного материала описать все достопримечательности башенной архитектуры горной Ингушетии. Но не упомянуть об одном из семи признанных в 2008 году чудес России — «Вовнушках», о древнем храме «Тхаба-Ерды», о средневековой «столице Ассинского ущелья» городе Эгикале, об орлином гнезде — каменном чуде «Эрзи» среди отрогов скал, думается, этот материал будет неполноценным.

«Вовнушки» — символ ингушской башенной архитектуры

Без всякого преувеличения «Вовнушки» являются признанным шедевром средневековой башенной архитектуры и предметом особой гордости ингушей. В 2008 году этот уникальный комплекс стал финалистом конкурса «Семь чудес России» как одна из самых удивительных рукотворных достопримечательностей страны.

В 2010 году Центральный банк России выпустил памятную монету, посвященную «Вовнушкам».

Название «Вовнушки» (правильно произносится «Воувнушке» с ударением на первый слог) в переводе с ингушского языка означает «место боевых башен».

Первые достоверные описания «Вовнушек» относятся к началу XVIII века. В то время родовой замок Оздоевых имел важное значение для горного края. По данным археологов и исследователей, этот башенный комплекс, равно как и другие исторические памятники на горной территории Ингушетии, играл и сторожевую роль в охране маршрута Великого шелкового пути. Торговые караваны по Ассинскому ущелью выходили на северные склоны Большого Кавказского хребта и по долине реки Сунжа выходили к Магасу — «городу солнца». Дело в том, что соседнее Ассинское ущелье было тогда единственным прямым и относительно удобным проходом через Кавказский хребет. По этому маршруту постоянно ходили караваны, на которые грабители устраивали облавы. А «Вовнушки» служили для путешественников надежным убежищем и защитой, как и ряд других соседних замков.

Состоит этот памятник из трёх основных башен, две из которых стоят на вершине одной скалы и одна на противоположной скале. Раньше две стороны этого башенного комплекса соединялись подвесным мостом, и в случае осады женщины, старики и дети перебирались в более безопасную башню.

Сегодня это одно из самых популярных мест отдыха и туризма в горной Ингушетии, ежедневно привлекающее десятки туристов

Средневековый Эгикал — столица Ассинского ущелья

Эгикал — древний город на склоне священной горы, одно из самых больших поселений древней Ингушетии замкового типа на отроге горы Цей-Лоам в Джейрахском районе.

Представлен разнообразием исторических объектов: древние циклопические жилища башенного типа, датируемые II-I тыс. до нашей эры., пять боевых башен (согласно преданиям, их было в прошлом 11). Лишь одна из них, высотой 27 метров, находящаяся в юго-восточной части поселения, относительно хорошо сохранилась и является главной достопримечательностью комплекса. Здесь можно увидеть шесть полубоевых и пятьдесят жилых башен.

Также имеется большое количество разнотипных могильников (106 склеповых могильников, 1 мавзолей) и 3 святилища. Все объекты ингушской архитектуры и вся территория поселения входят в Джейрахско-Ассинский государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и находятся под охраной государства.

В эпоху Средневековья Эгикал был процветающим ремесленным и торговым центром, важнейшим населенным пунктом в центральной части горной Ингушетии, своего рода «столицей Ассинского ущелья», отмечал археолог и искусствовед Леонид Семенов. Территория была огорожена оборонительными стенами, остатки которых прекрасно сохранились и сегодня. Здесь пересекались дороги, пролегавшие с востока на запад (из Дагестана через Чечню, Ингушетию, Осетию и дальше) и с юга на север (из внутренней Картлии через Тушетию, Хевсуретию и Ингушетию на равнины Северного Кавказа). Эти дороги, безусловно, способствовали развитию торговли. Эгикальские и хамхинские умельцы изготавливали из добывавшейся в Таргимской котловине белой глины посуду и различные сосуды для хранения воды.

Эрзи — «орлиное гнездо»

Самым крупным башенным поселением в ущелье реки Армхи является Эрзи. В переводе на русский Эрзи означает «орел». Согласно старинным ингушским преданиям, это поселение было основано там, где в незапамятные времена орел свил гнездо. В местном святилище вплоть до начала XX века хранилась бронзовая фигура орла, на которой была выбита староарабская вязь. Этот экспонат, получивший название «Орел Сулеймана», был датирован VIII веком нашей эры и сегодня является одним из главных экспонатов Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. (В 2013 году в Государственном Эрмитаже состоялась торжественная церемония передачи копии бронзовой фигуры орла Ингушскому государственному музею краеведения имени Тугана Мальсагова.)

Площадь Эрзи — свыше 60 гектаров. Здесь около 100 архитектурных объектов, включающих боевые, полубоевые и жилые башни, святилища разнообразных форм, наземные, полуподземные и подземные склепы. Считается, что в Эрзи изначально насчитывалось 16 боевых башен, ныне же их 8. Жилых башен здесь также немало: сегодня можно насчитать порядка 50.

Храм Тхаба-Ерды — древнейший памятник христианства на Руси

Храм Тхаба-Ерды, датируемый IX в. н. э., один из древнейших памятников христианства на территории России, скорее всего, возведённый в восьмом веке нашей эры. Исследователи пока не едины в плане перевода этого слова. Есть три версии: «наша вера», «наша святыня» и «2 тысячи святых».

Считается, что ранее на его месте располагался языческий алтарь. Поэтому, вероятнее всего, после этого предки современных ингушей решили построить здесь христианский храм. Доказательством того, что язычники всё-таки правили на горных просторах, считаются символы, старательно выбитые на камнях и ограде возле строения. Именно эти своеобразные петроглифы, по мнению ученых, служили картой, обрисовывающей звёздное небо и помогающей жрецам ориентироваться по календарю.

С точки зрения архитектуры, храм Тхаба-Ерды имеет огромное значение, поскольку в нем прослеживается влияние сразу нескольких культур — грузинской, византийской, армянской и прочих. Стоит сказать, что святилище за прошедшие столетия не раз подвергалось реконструкции, поэтому внешний вид, который мы наблюдаем сейчас, относится к XIV веку. Последняя реставрация храма произошла в 1969 году, в рамках программы сохранения исторических памятников.

До момента насильственной депортации представителей ингушского народа храм Тхаба-Ерды был средоточием культурной жизни страны. В частности, здесь собирался совет вайнахов: самопровозглашенный народный суд, устанавливающий нормы поведения в обществе, решающий земельные и торговые вопросы и определяющий степень наказания за различные преступления. После этого храм некоторое время пустовал, а во время чеченской войны строение серьезно пострадало, утратив часть кровли.

Снаружи и внутри Тхаба-Ерды представляет собой классическую базилику, в оформлении которой преобладают ингушские и грузинские орнаменты. Многие утверждают, что на фундаменте храма восьмого века в двенадцатом столетии была построена новая церковь, предназначенная для прославления христианских идеалов. Кстати, факты о Тхаба-Ерды, свидетельствуют, что инициировали постройку миссионеры, служащие царице Тамаре — знаменитой и прогрессивной грузинской правительнице.

Планировка храма достаточно лаконична — огромный прямоугольник 17-метровой длины и почти 8-метровой ширины, условно разделен на три части с помощью пилонов, но, по сути, внутреннее пространство церкви представляет собой один огромный зал. От снега и дождей здание защищает двускатная кровля. Алтарь храма Тхаба-Ерды каменный и ступенчатый, с установленной чашей среднего размера. В зале имеется двухарочное небольшое окно, свет из которого скупо заливает помещение, поэтому в храме всегда сумеречно.

Обращают на себя внимание и барельефные композиции, расположенные снаружи здания. Многие из них изображают Иисуса Христа и датируются примерно десятым веком. На одном из рисунков, украшающих церковь Тхаба-Ерды, долгое время был утерян важный фрагмент. Спустя годы его случайно нашли археологи, причем довольно далеко от храма. Оказалось, что в композиции недоставало колоритной фигуры епископа Георгия, о чем гласила надпись на грузинском языке.

Вообще, если внимательно взглянуть на фото храма Тхаба-Ерды, можно заметить, что он сплошь украшен изображениями библейских сюжетов. Этот факт еще раз свидетельствует о значительном влиянии армянской архитектуры во время художественного оформления облика церкви. К библейским историям также обращались зодчие, создающие архитектурные композиции во времена грузинского царя Давида-строителя.

Безусловно, при всём своём многообразии, именно ингушские боевые башни поражают своим строгим изяществом и монументальностью и демонстрируют высокий уровень развития архитектуры народа в прошлом. Признавая большую роль ингушских мастеров-строителей башен в средневековом зодчестве Кавказа, известный кавказовед, доктор исторических наук Е. И. Крупнов в 1960-е гг. писал: «Ингушские башни для своего времени были подлинным чудом человеческого гения, как для нашего столетия новые шаги человека в небо».

Мы отмечаем третье десятилетие образование Ингушской государственности, благодаря чему у нас больше возможностей показать и продемонстрировать миру наше народное наследие, стать достаточно признанной территорией туристической привлекательности в России. Это подтверждает и тот факт, что в настоящее время тысячи и тысячи туристов со всех концов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья посещают этот уникальный историко-культурный край. Есть все основания полагать, что в ближайшем будущем наш горный край приобретет небывалую славу и будет манить не только великолепной природой, но и башенными памятниками ингушских зодчих средневековья.

В завершение хочется поделиться наиболее яркими отзывами туристов, которые побывали в горной Ингушетии:

«История, вросшая в скалы!»

«Ни пирамиды Египта, ни Китайская стена так сильно нас не впечатлили, как ингушские башни».

«Мне хочется преклонить колени перед человеческим гением!»

«В Ингушетии удивительно красивые горы, но главное — это фантастическая цепь боевых ингушских башен, выстроившихся вдоль Кавказского хребта. У них средневековый вид, а некоторые из башенных комплексов можно использовать в качестве декораций для исторического кино».

«Край удивительных башен, которые являются символом Ингушетии!»

«Удивительно гармоничное сочетание природы и оборонительных рукотворных построек».

«Чудом можно назвать абсолютно всё, и сосну на скале, и башни, и красоту этого удивительного края! Все компоненты сошлись в единое хорошее впечатление!»

«Кажется, находишься в сказке».

«Гениальное творчество галгаев».

«Период средневековья привычно связывают с Европой. А тут, в российской глубинке, такое сооружение! Гордость берет за то, что в нашей стране есть такие рукотворные красоты!»