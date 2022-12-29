"Будучи одним их инициаторов широко известного в народе письма ингушского народа в Политбюро ЦК КПСС в 1972 году, — вспоминает бывший его коллега, заслуженный строитель Республики Ингушетия Белан Чахкиев, — он, как и другие участники акции за права ингушского народа, подвергся гонению, несмотря на все его заслуги, что он фронтовик, что имеет боевые награды. Его сняли с должности инструктора горкома партии в г. Грозном, где он работал с 1959 года, лишили льгот, почестей, негласным указом запретили работодателям брать его на работу и даже дошли до такого абсурда, что потребовали выписать его из больницы, когда он лёг подлечить сердце.

Послабление политического прессинга на активистов наступило с приходом на пост первого секретаря обкома партии ЧИАССР Александра Власова, человека уважаемого и почитаемого в народе. Только после этого Сергей смог устроиться на работу. Его взял на должность главного диспетчера заслуженный строитель РФ Эльмурза Исмаилов, руководитель Чечено-Ингушского управления строительства, довольно известной и хорошо зарекомендовавшей себя строительной организации. Он с большим уважением относился к Сергею Бакаеву, уважал его за честность и принципиальность. Исмаилов доверил ему один из самых ответственных участков.

Повторюсь, что ЧИУС представляло собой мощную организацию, можно сказать, оно было на уровне регионального министерства строительства. По всей республике было разбросано большое количество управлений. К нему относились железобетонный завод, деревообрабатывающие цеха, управление производственно-технической комплектацией УПТК и целый ряд других организаций. В каждом отделении ЧИУС были свои диспетчера. И всем этим комплексом организации по снабжению и диспетчерской службы заведовал Сосарко, так его знали и звали в народе.

Диспетчер стройки Сосарко Бакаев решал оперативные вопросы и являлся одной из центральных фигур на строительной площадке. Он был подчинён непосредственно Эльмурзе Исмаилову. Мог давать указания и распоряжения от имени руководства стройки по вопросам, касающимся регулирования производственного процесса в пределах недельно-суточных графиков. Он занимался распределением материально-технических ресурсов, вёл контроль за исполнением распоряжений, отданных им и через него руководителями стройки, исполнением решений и указаний оперативных совещаний, проводимых руководителями стройки и правильным использованием транспортных средств и средств механизации. Это была разветвлённая служба, которая решала большинство текущих организационных вопросов при помощи различных видов связи — телефона, раций, сигнализации и т. д.

За годы его работы не было ни одного простоя или нарушения по вине диспетчерской. На стройке он был незаменимым человеком в своём деле. Конечно же, он не давал заданий прорабам, не решал технологических вопросов, не работал с чертежами. Но он освобождал нас, прорабов, от необходимости связываться напрямую с растворобетонными узлами, с заводами железобетонных конструкций, с базами механизации, автотранспортными парками и прочими обслуживающими организациями. Он практически обеспечивал выполнение заявок прорабов на машины, механизмы, раствор, бетон, другие материалы и конструкции на каждый следующий день. В случае каких-либо непредвиденных остановок работ, например, поломки грузоподъемного механизма при бетонных или казенных работах, оперативно решал вопрос о переадресации товарного бетона или раствора на другие объекты или о замене сломанного механизма на другой, находящийся в резерве, или путем снятия аналогичного механизма с другого объекта, где он простаивает, и т. д. Понимаете, какой это труд, какая ответственность? Не каждый бы с этим справился. А Бакаев справлялся«.

Сергей (Сосарко) Магомедович Бакаев родился в 1918 году в селении Яндаре Назрановского округа Терской области в семье Магомеда и Гоцы (Льяновой) Бакаевых, где помимо него воспитывалось четыре дочери и сын.

В 1939 году Сергей был призван в ряды Красной армии. В 1941 году он добровольцем пошел на фронт. Откуда по направлению ускоренно окончил артиллерийское училище в г. Баку. В марте 1942 года в звании младшего лейтенанта Сергея командируют на передовую.

К своей первой награде — к ордену Ленина он был представлен, по рассказам близких, за то, что забрал из-под носа врага важные документы, оставленные командиром в бывшем штабе при отступлении. Правда, он потерял в этой операции своего боевого товарища, но важное задание выполнил. Награда к герою вернулась только после его смерти, в 1985 году.

В 1943 году после тяжёлого ранения в бою он был представлен к ордену Отечественной войны II степени, но, по словам командира, подавшего рапорт, «по причине быстрой эвакуации в госпиталь» он не получил и эту награду.

Сергей Бакаев руководил сотней бойцов, будучи комбатом, в боях под Малгобеком.

Маршал Конев назвал Бакаева «орлом Кавказа» и, говорят, даже разрешил носить ему бурку. В личной характеристике бойца написано: «В боях с немецкими захватчиками показал образцы и умение в деле разгрома врага, отвагу, мужество и настойчивость... Тов. Бакаев дисциплинирован, культурный, политически развит, грамотный как офицер и как артиллерист».

И последнее, Сергей Бакаев дважды был представлен к званию Героя Советского Союза, но в графе национальность значилось «ингуш», а это был для сталинских приспешников более значимый аргумент для отказа в награде воину, чем воздание ему, защищавшему на поле боя свою Родину, заслуженных почестей.

Участвовал Сергей Бакаев и в боях на Курской дуге, и в освобождении Праги, дошел до Берлина и там уже усмирял мятеж офицеров Вермахта, несогласных с капитуляцией.

Сергей Бакаев дослужился до заместителя командира миномётного полка танкового корпуса и командира миномётного батальона. Завершилась для него война в звании гвардии капитана и участием в Параде Победы на Красной площади.

Но и другая, печальная страница в истории ингушского народа не обошла стороной судьбу фронтовика. В 1944 году, когда ингушей депортировали в Казахстан, сняли со всех фронтов и их соотечественников, несмотря на их награды, заслуги и звания, но Бакаеву удалось остаться в строю, помогли офицеры, однако, как меру наказания, понизили в звании. Сергей в свою очередь не раз писал лично Сталину о «трагической ошибке», произошедшей с его народом, писал, как и многие партийцы и фронтовики, но вопрос повисал в воздухе, ибо главным сценаристом был «отец народа», которому люди всё ещё верили.

В 1948 году Бакаев уехал в Киргизию, в город Фрунзе, где в депортации жили его родные. Там устроился заведующим складом деревообрабатывающего комбината.

В 1957 году в числе первых вернулся на родину. В 1959 году окончил высшую партийную школу и был назначен на должность инструктора горкома партии в г. Грозном.

Как мы уже отметили выше, в 1972 году 26 коммунистов-ингушей подготовили и направили в ЦК КПСС письмо «О нарушениях ленинской национальной политики КПСС в Чечено-Ингушской АССР». Он был одним из инициаторов этого обращения, вместе с известными и героическими представителями ингушского народа, такими как Идрис Базоркин, Ахмед Газдиев, Джабраил Картоев, Султан Плиев и т. д. Это было политически грамотное, аргументированное обращение в Политбюро ЦК КПСС о бесправном положении ингушей в г. Грозном Чечено-Ингушетии и в Пригородном районе Северной Осетии, с требованием восстановить их конституционные права и обеспечить равенство.

Позже активистов пытались «образумить», заставить отречься от письма, но все они были непреклонны. А через полгода начался митинг в поддержку высказанных в письме требований. На него стеклись ингуши со всех, даже самых далеких населенных пунктов Чечено-Ингушетии и Осетии. Митинг проходил предельно организованно. За все дни не было ни одной хулиганской выходки, не говоря уже о других более серьезных противоправных действиях. Правда, расправились с «недовольными» по всем меркам политической системы советского периода. Началась новая волна репрессий к тем, кто, по мнению, а то и по доносу местной партноменклатуры, прямо или косвенно имел отношение к письму или митингу.

Рассказывают, когда Апряткин, бывший первый секретарь Чечено-Ингушского областного комитета КПСС вызвал Сергея к себе в кабинет и приказал ему положить партбилет на стол, он вытащил билет из кармана, показал Апряткину, и снова положил во внутренний карман пиджака, со словами: «Я получил его в окопах. Не ты давал, не тебе и забирать».

Потом лет шесть Сергей Бакаев не мог устроиться на работу даже простым разнорабочим, а если и удавалось немного поработать слесарем, сантехником, стропальщиком, так через неделю поступал звонок из обкома партии, за которым следовало увольнение. Даже из больницы, куда его положили подлечить здоровье, Бакаева выписали по требованию обкома партии ЧИАССР.

Несмотря на все гонения, ни Сергей Бакаев, и никто другой из подписавшихся под этой исторической петицией не отказался от своих слов и не пожалел о сказанном.

Сергей Бакаев немного успел поработать заведующим цехом на консервном заводе в районе «Минутка» в г. Грозном.

Из жизни Сосарко Бакаев ушёл 23 февраля 1985 года. Похоронен на родовом кладбище в селении Яндаре.

Сегодня потомки Сосарко Бакаева живут в Ингушетии, в Чеченской Республике, в Москве, работают экономистами, предпринимателями, преуспевающими столичными врачами, трепетно относятся ко всему, что связано с их легендарным отцом и дедом, вспоминают героические и трагические страницы его жизни, как и всего ингушского народа, гордятся прошлым и живут настоящим.