Родословная Султана Темиева

Султан Бекмурзаевич Темиев был представителем знатной родословной.

Мать — Зара Лафишева, была дочерью Лукмана Лафишева, знатного кабардинского князя и Хадижат Мациевой, которая являлась дочерью чеченского купца и мецената Геха Мациева.

Отец — Бекмурза Саадулиевича, был образованным и грамотным человеком. В первые годы большевистской власти был сотрудником Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией.

Дед — Саадула Темиев и прадед Темирко (от кого пошла ветвь Темиевых) были до революции известными коммерсантами, промышленниками и крупными землевладельцами.

Саадула Темиркоевич владел нефтяными вышками, мыловаренным и кожевенным заводами, ремесленными цехами, торговыми лавками в Ингушетии и за её пределами. У него было четыре сына — Магомед, Юсуф-Бек, Зелимхан и Бекмурза, и две дочери -Лилия и Фатима. По свидетельству потомков, у него в собственности было шестнадцать особняков, как во Владикавказе, так и в других ингушских селениях. В особняке, что был в Донгороне (Цорой-юрт) Пригородного района, он часто собирал званных гостей и устраивал пышные застолья. В доме был управляющий, много слуг, повар, специально привезённый из Персии, гувернантка для дочек Саадулы — Лилии и Фатимы. Во Владикавказе до последнего стояли, и наверняка сохранились до сих пор, его дома по улице Партизанской, где был расположен военкомат, два двухэтажных и три трёхэтажных дома по улицам Ноя Буачидзе и Кирова.

По щедрости и мудрости Саадуле Темиеву не было равных. Его благотворительность базировалась на трёх ипостасях: он строил для народа бесплатные школы, потому, как в образовании видел будущее народа; строил бесплатные бани, ибо чистота тела, говорил, залог здоровья и путь к духовному очищению; строил бесплатные пилорамы, чтобы люди могли соорудить себе дом и облагородить свой быт. В горном селении Пуй и в селении Галашки до сих пор сохранились постройки от бывших пилорам.

Саадула Темиев долгие годы состоял в крепкой дружбе с Тапа Чермоевым, известным чеченским миллионером и нефтяником, который дал имя Лилия долгожданной дочери друга. Отец даже построил в честь неё на берегу реки Камбилеевка школу. Кстати, известный меценат и благотворитель Алихан Харсиев — сын Лилии Саадулиевны (родные и близкие её больше знали, как Хейржет), и, разумеется — внук Саадулы Темиева. Благодетельность, получается, потомственная черта характера потомка.

После революции Саадула Темиркоевич всё своё состояние добровольно передал в государственную собственность, а большевики в знак доверия поставили его управляющим своего же хозяйства.

Но пришёл 1937 год. Кто-то из недоброжелателей донёс на Саадулу Темиева, что он финансировал контрразведывательную операцию государственного политического управления Советского Союза, которая получила название — «Трест». В его доме прошёл обыск. Ситуацию усугубило и обнаруженное здесь стихотворение, порицающее Сталина, где были строчки следующего содержания: «Надменный деспот, кто дал тебе право, вершить людские судьбы!»

Сразу после ареста Саадулу и старшего сына Магомеда расстреляли. Юсуф-Бека отправили этапом на лесоповал, где его убили заключённые. Зелимхану удалось избежать ссылки.

Четвёртый сын Бекмурза не подвергся репрессии, ибо служил в то время чекистом на Туркменском фронте.

Спаслись от преследования чудом и дочери Саадулы — Лилия и Фатима, которые успели вовремя скрыться у родственников.

Детство и становление Султана Темиева

В депортации семья Темиевых жила в Киргизии. У Бекмарзы Саадулиевича от первого брака с Зарой Лафишевой было трое детей: два сына — Султан и Саадула, и дочь Зина. От второго брака с Эсет Хашиевой восемь детей: пять сыновей — Беймарз, Бекхан, Руслан, Тимур, Магомед, и три дочери — Фатима, Роза, Залихан.

В Киргизии прошло детство, годы становления и вступления во взрослую жизнь нашего героя Султана Темиева.

По словам родных, Султан отличался в школе от сверстников. Всегда был подтянут, вежлив, стремился к знаниям и мечтал учиться в Москве. Так оно потом и вышло. Султан стал первым представителем из ингушей, кому после депортации посчастливилось стать студентом одного из старейших, технических вузов страны — Московского ордена Ленина и Ордена Трудового Красного знамени высшего технического училища имени Н. Э. Баумана.

А пока он учился в школе, в свободное время подрабатывал на колхозных полях, помогал родителям, работы никакой не чурался, а после окончания школы пошёл работать шофёром в сельскохозяйственный рабочий кооператив.

В 1958 году Султан уехал учиться в Москву. С первого раза он не смог поступить в институт и решил остаться в столице. Устроился работать кочегаром в студенческом городке Московского государственного университета имени Ломоносова, подрабатывал шофёром, наладчиком автоматов, а в свободное время засиживался за книгами в библиотеках и готовился к поступлению.

В 1959 году он стал студентом Московского ордена Ленина и Ордена Трудового Красного знамени высшего технического училища имени Н. Э. Баумана.

В институте числился среди лучших студентов. У него был математический склад ума. Он мог с лёгкостью решить в уме двух и трёхзначные примеры. Знал на память много поэм и стихов. В совершенстве владел казахским, киргизским и узбекским языками. Помимо учёбы, занимался общественной деятельностью, участвовал в самодеятельности, состоял в студенческом активе и вузовском ансамбле.

При московском институте он прошёл и военную кафедру. Служил на Черноморском флоте, на подводной лодке.

Султан всерьёз занимался спортом, был мастером спорта, в своё время играл в составе сборной команды Джамбула, потом Алма-Аты по футболу.

Он состоял в запасном отряде космонавтов, но из-за того, что был представителем депортированного народа, дальнейшая дорога в космонавтику ему была закрыта.

Султан Темиев — профессиональный строитель, руководитель крупных строительных компаний

В 1966 году дипломированный специалист, инженер-механик, выпускник главного технического вуза страны, возвращается в Киргизию в Ошскую область, где жили его родные.

В те годы профессиональные инженерные кадры были очень востребованы, и эрудированного выпускника московского вуза сразу же назначают заместителем инженера в Ошской лаборатории государственного надзора стандартами и измерительной техники, а через три месяца — старшим инженером по внедрению новой техники в ремонтно-механический завод в городе Фрунзе. В 1968 году он начальник центральных ремонтно-механических мастерских в объединении завода «Рембытмаш».

Далее его трудовой путь идёт верх по карьерной лестнице. В 1970 году он переводится в ПМК-30 треста «Чуйпромстрой» на должность начальника цеха. С 1970 по 1974 года оканчивает без отрыва от производства факультет промышленного и гражданского строительства Фрунзенского политехнического института.

В 1974 году переводится в Джамбульское отделение «Сельхозтехника». Через год он начальник Ново-Вознесенской ПМК треста «Иссыккульоблстрой». Возводит объекты в курортной зоне Иссык-Куля, которые и сегодня демонстрируют свою прочность и высокое качество.

В 1978 Султан Темиев возглавляет Каракольский ПМК Иссыккульского облисполкома. В 1980 году руководит управлением капитального строительства (УКСа) Таласского облисполкома.

В 1981 году Султана Темиева приглашают работать на родину. Руководитель Чечено-Ингушского управления строительством Эльмурза Исмаилов даже выделяет ему квартиру в лучшем районе города Грозного и сразу ставит на должность главного технолога в Чечено-Ингушском управлении строительства (ЧИУС). Через три месяца его назначают начальником СМУ-8, которое занимается строительством жилых высотных зданий и социальных объектов в городе Грозном и Чечено-Ингушетии.

Среди серьёзных объектов, которые он построил, можно назвать здание Чечено-Ингушского Обкома партии, которое впоследствии называли президентским дворцом. Строительство объектов в курортной зоне Серноводска.

В 1983 Султана Бекмурзаевича переводят в ПМК — 245 того же подразделения ЧИУСа, где он работает главным инженером. Через год он уже в управления строительства «Чечингводстрой», где работает в должности главного инженера, потом начальника СПМК — 9.

В 1989 году Султан по приглашению своих бывших коллег едет в Москву, работает главным инженером «Мосагропромстрой». Потом в должности руководителя Павлопосадского МПМК объединения «Мосагропромстрой» г. Москвы. С февраля по декабрь 1991 года — в Межреспубликанском научно-производственном объединении «Гриф» фирмы «Би-Газ-Си» АНСССР.

Последняя строка его трудовой деятельности — это руководитель Агропромышленного объединении (АПО) «Павло-Посадское».

В 1993 году он уходит на заслуженный отдых. Занимается индивидуальной трудовой деятельностью.

Заслуги профессионального строителя Султана Темиева были отмечены многочисленными грамотами и благодарностями, премиями и поощрениями. Он был удостоен звания заслуженный строитель Киргизии и Чечено-Ингушетии. Был Почётным гражданином Павлово — Посада Московской области. Султан был почетным гостем на всех торжественных мероприятиях. Семья Темиевых числилась одной из образцовых в Московской области. В их доме было всегда много людей, ибо друзья, коллеги, знакомые и соседи видели в них надёжных друзей, и просто хороших людей, в коих можно было в любую минуту найти поддержку.

Большую часть своей жизни Султан Темиев жил далеко от своих родных и близких, но никогда не порывал с ними связи. Часто приезжал на родину. Родные рассказывают, как он заботился о своей тёте — Фатиме Саадулиевне, у которой не было детей. Как старался помочь родным, поддержать, где рублём, а где добрым словом. Кому-то проложил отопление, другим провёл в селе водопровод. Это лишь незначительная часть его добрых дел. А сколько их было, скольким людям он помог встать на ноги!

Последние дни, а точнее без малого год, Султан Темиев жил в Ингушетии. В октябре 2013 году после тяжёлой и продолжительной болезни Султан Бекмурзаевич ушёл из жизни. Похоронен на родовом кладбище в селении Чермен (Базоркино) Пригородного района.

От первого брака с Зарифой Майсиговой у Султана Темиева остались две дочери — Белла и Замира, от второго брака с Зухрой Созаевой — сын Рамис. От третьего брака с Марем Льяновой — два сына— Ибрагим и Алихан, и дочь Лида.

Все дети выросли достойными памяти своего отца.

Воспоминания Бориса Харсиева, племянника Султана Темиева:

Султан доводился мне сыном родного дяди по матери. Он был на редкость интеллигентной и многогранной личностью. В меру скромным и сдержанным, порядочным и добрым. Обладал чувством юмора. Достаточно глубокими знаниями. Читал классику, разбирался в политике, знал на память всех руководителей республик и дружеских социалистических стран. Сочинял стихи, даже пробовал писать сценарии.

И настоящий профессионал, строитель высокого уровня. Об этом говорит его послужной список. Он работал на руководящих должностях в различных сферах строительной отрасли. И всего в жизни он добивался сам. Ни у кого ничего не просил, никогда не сидел сложа руки. Не жаловался. Учился, работал, подрабатывал ночами, и при этом, умудрялся помогать другим. Особенно молодым людям, тем, кто хотел учиться, поддерживал их, помогал, продвигал по карьерной лестнице, оказывал содействие в трудоустройстве. Многим дал путёвку в жизнь. Сегодня это учителя и экономисты, медики и юристы, предприниматели и крупные бизнесмены. Они помнят и остаются благодарными.

А для нас, меня, моих братьев Аслана и Алихана Харсиевых, Султан был не только дядей, он был хорошей поддержкой в самые сложные времена, и оставался до конца своих дней самым мудрым наставником и лучшим другом.

Супруга Марем Темиева о Султане Бекмурзаевиче:

Султан был человеком большой души. Настоящая легенда. Честный и порядочный. Отзывчивый к чужой беде. Сдержанный, терпимый к людям, к их мнениям, если даже он в чём-то не соглашался. Он умел слушать. Умел дать совет, грамотно подвести к верному решению. Был мудрым, чутким и отзывчивым человеком.

Любил всё прекрасное, природу, музыку, нашу лезгинку.

В нём гармонично сочеталось всё. Это и было проявлением его истинной интеллигентности, которую невозможно придумать, и в которую невозможно сыграть.

Я благодарна судьбе, за то, что довелось быть рядом с ним, и что он оставил мне в наследство двух сыновей и дочь, которые стараются быть достойными имени своего отца.