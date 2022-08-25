Мастерская народных промыслов и ремесел Mastering

Итоги реализации в Ингушетии социально ориентированного проекта

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Как принести пользу родной республике, при этом воплотив и собственную мечту? Молодежь Ингушетии знает об этом не понаслышке. Активисты с воодушевлением принимают участие в грантовых конкурсах и реализуют социально значимые проекты.

На днях завершился проект Mastering, направленный на сохранение, возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел ингушского народа. Мастерская Хавы Галаевой получила поддержку, став победителем конкурса СКФО среди физических лиц в 2021 году. Мероприятия реализовывались за счёт грантовых средств Федерального агентства по делам молодёжи.

«В ходе реализации проекта командной было проведено 35 мастер-классов, что позволило охватить более 450 человек. Это молодые люди нашей республики в возрасте от 14 до 35 лет», — рассказывает Хава Галаева.

По словам девушки, участие в проекте приняли также туристы и гости республики. Занятия проходили бесплатно в городе Сунжа, но ребята организовывали и выездные мероприятия.

«Наша команда состоит из трех человек. Я давала уроки по гончарному делу, этому ремеслу обучалась самостоятельно. Галаева Хади проводила мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. И, конечно, Галаев Адам — руководитель Ассоциации ремесленников Ингушетии, который хорошо известен среди ремесленников и активистов республики», — делится Хава.

Мастерская вызвала большой интерес среди молодежи, многие из ребят записывались на продолжение учебы представленным ремеслам.

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