Об этом нам сообщил главный редактор Омского центра помощи детям «Радуга» Сергей Михневич, с которым мы обменялись координатами и вот уже несколько дней находимся на связи.

Из предоставленной нам Сергеем информации стало известно, что хоспис — это одновременно медицинское и социальное учреждение для оказания паллиативной помощи неизлечимо больным детям, которое не похоже на привычную больницу.

Если говорить более подробно о «Доме радужного детства», то надо отметить, что это единственный в России детский хоспис европейского формата, который предполагает работу не только с терминальными больными, но и с теми детьми, жизнь которых можно не просто продлить, а качественно улучшить.

По словам Сергея Михневича, хоспис «Дом радужного детства» известен не только у нас в стране, но и далеко за её пределами. И живут эти детские учреждения только за счет добровольных пожертвований. И это не только денежные вливания, а самая настоящая эмоциональная поддержка неравнодушных к чужому горю людей.

В числе других свой жест доброй воли решил продемонстрировать и омский спортсмен Иван Давыдов, который готов в поддержку хосписа преодолеть тысячи километров по республикам Северного Кавказа.

25 августа Иван выдвинулся из Омска в сторону старта своего уникального одиночного бегового маршрута по горам Кавказа, и 2 сентября он уже начнет свой забег от крепости Нарын-Кала в городе Дербент. Об этом бегун рассказал нашей газете по телефону вчера, в День знаний, и сердечно поздравил всех жителей Ингушетии с этим чудесным праздником.

Самый сложный участок пути по территории Дагестана протяженностью более 400 км, по его словам, будет представлять собой дистанцию без должного коммуникационного обслуживания. Поэтому спортсмен заранее отправил почтовые бандероли, снял наличку, потому что несколько дней воспользоваться услугами банкоматов он также не сможет. Наверное, скорее всего, и с интернетом у него там будут проблемы. Но унывать спортсмен не собирается: как бы тяжело ни было, старт будет дан в условленное время и пройдет на высшем уровне, уверен он.

«В Ингушетии я буду примерно 15 или 16 сентября, — сообщил Иван, — но это только в том случае, если погода на перевале будет благоприятной и не будет мешать двигаться с заданной скоростью».

Пешую дистанцию в 1250 км по городам и селам Кавказа бегун рассчитывает преодолеть примерно за полтора месяца. И за всё время нахождения в пути омич будет общаться с местными жителями, делиться со своими подписчиками последними новостями с маршрута и призывать всех неравнодушных людей и руководителей органов местного самоуправления к милосердию и участию в судьбе больных детей, находящихся на попечении благотворительного центра «Радуга» в Омске. С этой целью Иван намерен сотрудничать со средствами массовой информации на местах и встречаться с представителями общественных организаций и благотворительных фондов.

В телефонном разговоре с нашим корреспондентом Иван рассказал, что он не понаслышке знает, что такое серьёзный недуг, и поэтому хорошо понимает тех, кто прикован к больничной койке, и тех, кто находится рядом с ними.

«Несколько лет назад у меня диагностировали предраковое состояние печени, — говорит Иван, — но, к счастью, сегодня я могу говорить, что всё плохое уже позади. Своим пробегом я хотел бы обратить внимание всех жителей жемчужины России — Северного Кавказа на проблемы и нужды «Дома радужного детства» в Омске. Понимаете, сама философия этого детского дома основывается как раз таки на искренности и радушии. Лично я до сих пор нахожусь под впечатлением после свидания с «Домом радужного детства» и отныне намерен по силе своих возможностей поддерживать его и помогать всем, кто связан с этим уникальным проектом. Призываю вас тоже последовать моему примеру и отправить хотя бы одно СМС со словом «радуга» и суммой пожертвования на номер 3434. Поверьте, даже самая незначительная сумма для тяжелобольных детей окажется спасительной».

По словам Ивана, он всегда любил путешествовать и говорит, что Кавказ давно пленил его своей неповторимой красотой. И поэтому из всех рассматриваемых маршрутов бегун выбрал кавказскую тропу, как самое увлекательное путешествие, которое можно совершить пешком.

Зарядные устройства, карточки, мембранная одежда на случай непогоды, небольшой сухпаёк. Вот то немногое, что бегун взял с собой, отправляясь из Омска к месту старта своего очередного благотворительного марафона на Кавказе. Надо сказать, что Иван бежит с благородной миссией, поэтому большую часть его рюкзака занимает раздаточный материл о центре помощи тяжелобольным детям из «Радуги».

«Очень жаль, что современные люди не понимают, что неполноценное питание, плохая экология, плюс малоподвижный образ жизни в итоге делают детей больными, — сетует спортсмен. — Статистика последних лет касательно рождаемости недееспособных малышей приобретает пугающие размеры. И с этим что-то надо делать. Согласен, очень много в наши дни пишут об этой проблеме в газетах, журналах, также показывают по телевидению, но дальше разговоров ничего не идет. Нужны действенные меры».

Об омской благотворительной организации ультрамарафонец будет рассказывать всем, кто встретится на его пути. При этом Иван выразил надежду, что это будут не только обычные люди гостеприимных кавказских городов и аулов. Дело в том, что за несколько месяцев до старта спортсмен начал вести переговоры и с главами поселений Северного Кавказа, и с именитыми спортсменами, в числе которых и непобежденный Хабиб Нурмагомедов.

«Этот путь будет как благотворительным, так и туристическим, — говорит Иван. — Таким образом будет создана Кавказская тропа со всеми необходимыми атрибутами. А это будет очень большой плюс для путешественников со всего мира, которые беззаветно любят Кавказ и хотят его посещать».

В этом марафоне есть сильный герой и маленькие дети, которые изо дня в день борются за свою жизнь. Теперь они внимательно будут следить за передвижением Ивана Давыдова и с нетерпением ждать его возвращения, чтобы из первых уст услышать о тех местах, о которых они слышали, но никогда не видели.

Также внимательно следить за Иваном будем и мы — журналисты газеты «Ингушетия», которые одними из первых на Кавказе вышли с путешественником на связь и оказывают бегуну информационное сопровождение.

Мы желаем Ивану Давыдову удачного старта, победного финиша и самых добрых вестей и людей на своем пути!